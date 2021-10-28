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抖音前端团队致歉：早期参考了阿里Ant Design代码文案

2021-10-28 15:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:近日，抖音企业级应用 UI 解决方案 Semi Design 宣布开源，采用了 MIT 开源许可协议。

据悉，Semi-UI是一款包含设计语言、React 组件、主题等开箱即用的中后台解决方案，拥有58+高质量组件，支持主题定制，包涵上千个Design Token，其使用的TypeScript支持所有主流浏览器。

不过，有细心的网友发现，其代码仓库的部分文案被发现有阿里设计系统 Ant Design 的痕迹。

对此，抖音前端团队随后发表了致歉声明，承认早期使用了 Ant Design 的代码，但现在的版本与 Ant Design 相差巨大。

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声明原文如下:

Ant Design 是业界优秀的开源设计系统。我们在实现 Semi Design 的过程中，开源社区的优秀实践提供了很多帮助。由于团队的疏忽，历史代码中使用 Ant Design 的文案没有注明出处，我们对此深表歉意。

Semi Design 已持续稳定维护了两年多，整体采用 Foundation/Adapter 架构，与 Ant Design 差异较大。Semi 项目开源，期望能够收到更多开发者的反馈，帮助我们改进产品。我们也会更严谨地遵循开源社区规则，积极回馈开源社区。

抖音前端技术团队

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