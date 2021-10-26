京东：程序员更爱买玩具和图书 25%的订单在深夜产生

当老板幸福还是当程序员幸福，也许只有经历过的人才会深有体会。据媒体报道，10月24日是程序员节，360集团创始人、董事长周鸿祎就谈到了自己对程序员和老板谁更幸福的理解。周鸿祎表示，当程序员最大的幸福是可以拥有很强的操纵感，能够指挥操作电脑干任何自己想干的事情。并且程序员基本上只需要跟电脑打交道，而电脑是很单纯的，不像人这么复杂。视频与之相比，人们往往羡慕当老板会更有钱大，或者有影响力。但实际上当老板也有?