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京东：程序员更爱买玩具和图书 25%的订单在深夜产生

2021-10-26 21:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:你了解程序员吗?京东消费及产业发展研究院近日发布的数据显示，程序员更爱熬夜，且喜欢在夜间买东西。

数据显示，程序员25%的订单在夜晚23点至凌晨1点产生。程序员更爱买玩具乐器和图书，成交额占比高于全站均值10倍。

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程序员的理财意识和健康意识比较强，金融与投资类图书的成交额占比超过全站的20倍，健康服务套餐的成交额占比超过全站的9倍。

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