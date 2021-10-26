京东：程序员更爱买玩具和图书 25%的订单在深夜产生

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:你了解程序员吗?京东消费及产业发展研究院近日发布的数据显示，程序员更爱熬夜，且喜欢在夜间买东西。
数据显示，程序员25%的订单在夜晚23点至凌晨1点产生。程序员更爱买玩具乐器和图书，成交额占比高于全站均值10倍。
程序员的理财意识和健康意识比较强，金融与投资类图书的成交额占比超过全站的20倍，健康服务套餐的成交额占比超过全站的9倍。
站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:你了解程序员吗?京东消费及产业发展研究院近日发布的数据显示，程序员更爱熬夜，且喜欢在夜间买东西。
数据显示，程序员25%的订单在夜晚23点至凌晨1点产生。程序员更爱买玩具乐器和图书，成交额占比高于全站均值10倍。
程序员的理财意识和健康意识比较强，金融与投资类图书的成交额占比超过全站的20倍，健康服务套餐的成交额占比超过全站的9倍。
当地时间10月4日，全球第一的社交平台Facebook（脸书）遭遇了极其尴尬的一幕，脸书所有服务的网站、应用都出现了响应服务器错误，有约一个小时网站无法加载，也无法收发消息。受关联的还有旗下的WhatsApp和Instagram等几乎Facebook全线产品。当天傍晚，在中断服务约6小时后，大部分服务重新上线。Facebook方面当时并没有发布有关故障原因方面的信息。另外，此次中断是Facebook自2008年以来最长的一次停机时间，当时一个错误使该网?
当老板幸福还是当程序员幸福，也许只有经历过的人才会深有体会。据媒体报道，10月24日是程序员节，360集团创始人、董事长周鸿祎就谈到了自己对程序员和老板谁更幸福的理解。周鸿祎表示，当程序员最大的幸福是可以拥有很强的操纵感，能够指挥操作电脑干任何自己想干的事情。并且程序员基本上只需要跟电脑打交道，而电脑是很单纯的，不像人这么复杂。视频与之相比，人们往往羡慕当老板会更有钱大，或者有影响力。但实际上当老板也有?
程序员的专属节日怎么度过？10 月22-24 日HDC2021 同期，在东莞·松山湖重磅开启的1024 程序员节活动给你答案。HDC20211024 程序员节推出5 大精彩叠加玩法，涵盖HarmonyOS技术训练营、HarmonyOS线上Codelabs系列挑战赛、征文活动、直播间互动抢答、百校联动公开课，精彩活动嗨不停！通过线上线下联动，HDC20211024 程序员节吸引了超过4000+开发者的火热参与。HarmonyOS技术训练营，从0 到1 学习HarmonyOS开发本次训练营邀请了多位?
10月24日程序员节，IT编程在线学习网站慕课网率先开启双11大促活动。今天是广大IT从业者共同的节日，1024作为二进制计数的基本计量单位之一，对于程序员来说有着特殊的含义，也是程序员节的出处来源。众所周知当今社会是科技高速发展的时代，互联网+为人们带来了便利与进步，已经成为生活中不可缺少的一部分，可以说互联网发展的每一步都离不开程序员的贡献，但这份力量却往往被人忽视，反而为他们贴上了一些讽刺标签，加班、秃顶?
210=1024、1G=1024M……在信息技术的世界里， 1024 早已成为程序员最为敏感的数字。也可能正因如此，自 2010 年起，每年的 10 月 24 日被定为中国程序员日。眼下，这个专属于程序员的节日即将到来，51CTO作为中国领先的IT技术在线学习平台和IT技术社区，精心打造了“ 1024 程序员嘉年华”的线上技术分享活动。历经一个多月的精心准备，由51CTO主办的首届“ 1024 程序员嘉年华”将于 10 月 24 日通过线上直播的方式开展。此次活动旨
今天，B站UP主@技术胖冲上微博热搜榜。据媒体报道，@技术胖是一位80后程序员，他在北京读大学时买不起书，去图书馆抄书自学四年。@技术胖表示，大学时期的梦想是拥有一本属于自己的计算机书。所以到现在，我依然相信还有一些人和当年的我一样，买不起昂贵的计算机课程，支付不起昂贵的培训班费用，因此我要帮助他们。这位程序员立志做1000集免费教程回报社会，目前已自制视频超700集，受到了广泛关注。据悉，@技术胖深入浅出的教程
10月14日，一年一度的脉脉“1024程序员嘉年华”正式拉开帷幕。本届“1024程序员嘉年华”以追梦“程”长为主题，旨在为每一个怀揣科技梦想的职场人，带来一次关乎未来的信息盛宴。与往年有所不同的是，今年脉脉在“1024程序员嘉年华”期间还增设了一个新的重头项目，即联合“亚马逊云科技”等多个助力职人成长的商业品牌共同开设“AMA知无不言程序员专场”。10月18日-24日，该用户互动活动同步登录“1024程序员嘉年华”。此次“AMA?
程序员都有大梦想，改变世界，然后顺便赚点钱，然后继续写代码。如果用几个关键词概括，他们多金、少事儿、顾家、规律，烂漫起来没底线，1024 程序员节正是广大程序员的节日。在程序员节来临之际，10 月22 日，e签宝程序员们提早过节，他们有千变万化的故事，确是不同背景走上写代码的路。密码学专家，全国专业人才才几万人在数字世界里，密码技术被广泛应用于政务(如电子公文、电子签章)、金融(如数字货币、网上银行)、移动支付(?
相信不少人网购时，都遇到过包裹未经同意却被放到快递柜或者代收点的情况。而来自北京的一名小伙，就因为快递员将其包裹放点快递代收点，做了一个不明智的决定。据媒体报道，近日，来自北京顺义的快递员小李报警称，自己将客户的一个包裹放到快递代收点后不翼而飞。而经过调查后发现，拿快递的实际上就是自称未收到包裹的客户本人。根据快递员小李的描述，当时由于配送时间问题，和购买者张某打电话沟通后决定，将购买的价值1.8万?
今天是10月24日，一年一度的程序员节。雷军在微博晒出照片，小米技术嘉年华现场布置了庆祝装饰，显得颇为重视。华为HarmonyOS官微也祝大家1024程序员节快乐，并发出邀请函希望大家参与代码活动，成为NO BUG ，不加班”的快乐星球常驻民。值得一提是，国产新势力小鹏也在工厂举办1024小鹏汽车科技日，算是对程序员节的别样庆祝。据悉，1024也是程序员自发认定的节日，表明10月24日，是程序员节，这是由于信息量的单位1GB=1024MB，1M
三星的旗舰手机一直都有尖端的显示屏，S22 Ultra也不例外。据著名的三星情报员IceUniverse称，用于该设备的OLED面板将在亮度排行榜上名列前茅据称..
就当前机器人技术发展现状而言，建立统一化、规范化的技术产品标准体系是必然趋势。近5年来，中国的服务机器人市场实现了从0到1的质变，教育、清洁..
半年之内连发三款量产无人车，百度是头一家。作为“自动驾驶国家队”，百度Apollo发布的三款Apollo Moon无人车到底怎么样?10月28日，我们就在以“..
10月12日，以“集成创新·引领产业融合”为主题的天府健谈·CHS2021第六届中国大健康产业升级峰会在成都天府国际会议中心盛大开幕。云信产业集团作..
10月25日16:00，中央广播电视总台奥林匹克频道及数字平台在北京开播上线。这是中国大陆地区唯一得到国际奥委会授权使用奥林匹克名称和五环标识的传..
10月28日，首场以“奔赴无人之境”为主题的百度“Apollo Day”技术开放日在北京举办。活动现场，Apollo Moon三款合作车型集体亮相、极狐版车型首次..
小米MIX FOLD折叠屏即将在月底全量推送大版本更新，在娱乐性与办公性的优化下，体验获得了大幅提升，加之双十一期间小米官方送出福利钜惠，本机降..
众多从事IT工作的程序员们在和身边的人交流时是不是发现这样一个现象:Vue3已经成为了前端人应试时必考的技能，在诸多大型企业的招聘过程中，越来越..
近日，人民银行官网发布《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》（以下简称《意见》），就优化银行账户开户流程、提升银行..
2021年10月19日-21日，国潮产业新媒体观潮新消费联合浙江省老字号企业协会、北京老字号协会等机构单位，在杭州黄龙饭店举办了《国潮起·万物生——..
据Electrek报道，特斯拉的"哨兵模式"，即利用汽车摄像头作为监控系统来抓捕潜在的小偷和破坏者的功能已经升级，可以让车主观看现场直播。哨兵模式..
10月28日晚，红米召开新品发布会，不但带来了Redmi Note 11系列，还带来了第二代红米手表Redmi Watch 2。Redmi Watch 2建议零售价399元，首销到手..
今年9月，Redmi Buds 3上线小米众筹，众筹价仅159元，最终总众筹金额突破了1000万元，成为一大爆品。而在今晚举办的红米Redmi Note 11系列发布会上..
今晚的发布会上，除了Redmi Note 11系列中杯、大杯及超大杯三款手机之外，Redmi还发布了一款特殊的手机Note 11潮流限定版，全球首发全息悬浮工艺，..
今日晚间，红米召开note11发布会，发布会开头，Redmi品牌总经理卢伟冰公布数据称，目前，小米之家已经覆盖中国80%的县城，第1万家小米之家将会开在..
凤凰网科技讯（记者/张昊）10月28日晚，红米Redmi在小米科技园召开新品发布会，推出了三款Redmi Note 11系列新品手机，Redmi Note 11 Pro+搭载120..
10月28日，Redmi 举办「速战速决，一刻满血」新品发布会，正式带来 Note11系列三款新品:Note115G、Note11Pro、Note11Pro+，充电功率分别为33W、67..
OLED和LCD之争可能永远不会完结，尽管现在更多厂商在高端旗舰上都选择了OLED面板，但频闪问题无法完美解决，因此仍然有诸多LCD党在坚持。10月28日..
今晚Redmi Note 11系列正式发布了，Note 11、Note 11 Pro及Note 11 Pro+三款手机到手只要1199、1599及1899元，性价比依然很高。这次发布之前就开始..
2021年10月28日，小米集团旗下品牌Redmi举行「速战速决，一刻满血」新品发布会，正式发布全新Note11系列Redmi Note11Pro+、Note11Pro、Note115G三..