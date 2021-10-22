超3万人连续12年参加双十一；小米回应男子买新机出现女子照片；抖音开展账号运营治理行动

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抖音开展账号运营治理行动

超3万人连续12年参加双十一

小米回应男子买新机出现女子照片

昨日，针对新机出现女子照片的情况，小米官方回应称，不存在二次销售的问题，出现该情况，是因为用户小米账号同时登录了另一部手机且云端内容同步。

同时，小米方面还表示，该手机号码不存在运营商二次激活使用情况，均在两部手机上同时使用短信验证以及密码验证的方式进行登录设备，登录系统无异常。用户遇到的问题与日常使用同步服务的方式相关，将积极地协助用户处理 后续问题。

此前，有媒体报道称，河南郑州的张先生在京东平台小米京东自营旗舰店花了2999元购买了一款小米10S手机。到货后，张先生将手机激活却发现相册里居然有很多别人的照片户口本复印页等。

抖音开展账号运营治理行动

昨日晚间，抖音宣布开展帐号运营治理行动，进一步落实国家网信办和北京网信办关于「清朗・互联网用户帐号运营乱象专项整治行动」的工作部署。

抖音表示，此次治理行动重点整治违法违规帐号“转世”、帐号信息违法违规、大V帐号虚假粉丝、恶意营销/炒作帐号及向未成年人提供游戏帐号租赁服务等问题行为与现象。

1、 严厉打击违法违规帐号“转世”行为。抖音安全中心持续提升对“转世帐号”、“重生小号”的发现和打击力度，完善帐号黑名单禁入机制，严禁被封禁帐号使用其他规避手段再次注册，对发现的违规帐号小号，一律从严处置。

2、从严清查治理各类违法违规帐号信息，从帐号名称、头像、签名、背景图等多场景入手，加强拦截涉低俗、色情、暴恐等违法违规信息，严格打击使用“地名+发布、日报”等名称仿冒国家机构、新闻媒体等帐号，严格打击借相似、相同名称仿冒社会知名人士的帐号，加强经济、教育、医疗卫生、司法等专业领域帐号的资质核验。

3、深入开展大V帐号粉丝管理工作，持续提升刷粉等网络黑产的打击能力，健全帐号异常涨粉监测机制，不断清理“僵尸粉”等虚假粉丝，坚决打击大V帐号怂恿、默许粉丝引战、互撕等违规行为。

4、坚决从严处置、治理打击恶意营销、炒作帐号，包括但不限于:利用社会时事“蹭热点”、发布“标题党”内容煽动网民情绪的帐号;传播低俗、庸俗、媚俗内容的直播、主播帐号;炒作明星八卦等泛娱乐化信息，引发网民互相攻击的帐号;以知识传播名义歪曲解读国家政策，干扰公众认知的帐号;“带节奏”操控评论，干扰真实舆论呈现的水军帐号等。

5、深度清查治理向未成年人提供网络游戏帐号租售服务、传播破解防沉迷教程等内容相关帐号，保护未成年人权益不受侵害，对发现的相关帐号、内容，一律从严处置。

超3万人连续12年参加双十一

昨日，天猫官方公布数据称，有3.2万人连续12年参加了天猫双11。

据悉，今年天猫双十一，两个售卖期时间分别是11月1-3日和11月11日。从10月20日20点启动第一波预售，11月4日20点开启第二波预售。

同时，满减门槛从去年的“每满300-40”降至“每满200-30”。为方便用户“抄作业”，淘宝购物车还上线了一键分享。