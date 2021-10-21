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Metal Benchmark测试：M1 Max的GPU比M1快3倍以上

2021-10-21 14:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:‌在刚刚发布的2021款MacBook Pro上，苹果推出了性能强劲的M1‌ Max芯片，该芯片配备多达32个GPU核心，这意味着对比上一代M1‌的8核GPU有巨大改进，如今两款芯片在GPU部分的测试数据也出炉。

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‌M1‌ Max的首个Metal测试在今天浮出水面，该芯片的得分为68870。相比之下，13英寸MacBook Pro中的‌M1‌ 芯片的Metal得分为20581，而Radeon Pro5600M最高分数是42510，是基于英特尔芯片的16英寸MacBook Pro。

与苹果上一代16英寸MacBook Pro中最快的芯片相比，‌M1‌ Max的速度提高了62%，比13英寸MacBook Pro中的‌M1‌芯片快3倍。目前尚不清楚这款‌M1‌ Max 芯片是24核版本还是32核版本

据苹果称，‌M1‌ Max中的32核GPU比‌M1‌ 快4倍。苹果公司表示，该芯片的性能可与紧凑型专业 PC 笔记本电脑中的高端 GPU 相媲”，同时功耗降低40%。

之前公布的‌M1‌ Max/Pro芯片的CPU测试结果，‌M1‌ Max/Pro的平均单核得分为1742，平均多核得分为12135。该芯片是迄今为止所有Mac中单核得分最高的，在多核性能上仅次于高端iMac Pro 和Mac中使用的16、18、24和28核 Intel Xeon芯片版本。

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