苹果官网暗示 Apple Music 即将登陆 PS5 等游戏主机

站长之家(ChinaZ.com) 10月20日消息:据9to5Mac报道，日前用户注意到Apple Music应用图标已经出现在PlayStation5的音乐菜单中。现在，苹果公司自己暗示，其订阅音乐平台很快就会出现在「游戏机」上。

图片来自 Apple

据报道，苹果昨天更新了一个网页，用于宣传为购买新AirPods或Beats产品的人提供的Apple Music特别优惠。就在该网页的底部，有一个关于用户可以在哪里听到Apple Music的部分。除了苹果设备、智能电视，甚至流媒体设备外，该网页还提到Apple Music可以在「游戏机」上使用。然而，目前还没有任何游戏机支持Apple Music应用。

有趣的是，苹果后来再次更新了这个网页，但这次删除了关于Apple Music应用在游戏机上可用的描述。虽然苹果没有提到具体的设备，但Apple Music应用很可能会在PlayStation5上发布（或许也支持PlayStation4）。

今年早些时候，有消息称，苹果也在为微软商店开发新的Apple Music和播客应用。这意味着Xbox用户也可能很快获得Apple Music应用支持。苹果已经为PS4、PS5、Xbox One和Xbox系列提供了Apple TV应用，因此为游戏机提供Apple Music应用并不令人惊讶。