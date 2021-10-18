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Realme Q3s价格提前曝光 价格或1899元起

2021-10-18 15:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:在本周三，Realme将发布一款名为Realme Q3s的Q系列新手机。然而在发布会之前，这款手机的售价已经被曝光，有可能是1899元起。

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（图源：Realme官方微博）

新的爆料显示，Realme Q3s 128GB有可能是1899元，6GB+256GB售价为1999元。目前还没有关于这款手机是否会在中国以外市场发布的信息。如果它计划面向全球市场，那么它很可能会带有不同的名称，因为 Realme 的 Q 系列品牌是中国市场独有的。

根据此前已经透露的消息，Realme Q3S有一个6.6英寸的屏幕，提供了一个全高清+分辨率和一个144Hz的刷新率。它使用骁龙778G芯片和高达12GB的RAM。它可能提供最高256GB 的存储空间。

Q3s运行的系统是基于Android11的Realme UI。它有一个1600万像素的前置摄像头。它的后置摄像头会有一个4800万像素的主摄像头和一对200万像素的镜头。

Q3s配备5000mAh电池，支持30W 快速充电。为了安全起见，它有一个侧面安装的指纹扫描仪。预计Q3s将推出 Realme GT Neo2T 和 Realme Watch T1，这将是该公司首款面向中国市场的智能手表。

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