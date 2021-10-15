GeekBench封禁未发布的硬件产品跑分信息

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:Geekbench背后的性能分析软件开发商Primate Labs已决定停止公布尚未发布的硬件的测试结果。这意味着Alder Lake和所有未来的CPU 架构不再有早期的 Geekbench 分数。

@BenchLeaks发现的政策变化已发布到Geekbench的网站上。消息指出，“Primate Labs 阻止预发布硬件基准测试结果显示在 Geekbench 浏览器上。预发布硬件包括工程样本 （ES）、认证样本 (QS) 和尚未出售的零售硬件”。

ES 和 QS 芯片是 AMD 和 Intel借给 OEM 系统制造商、独立软件供应商，有时甚至是审查人员的预生产芯片。功能和频率并不总是代表最终设计，但通常是早期的修订版有时会偏离最终交付给客户的规格。

虽然这些部件在技术上属于 AMD 和英特尔，但一旦被泄露，它们不可避免地会引起市场的注意力。未发布硬件的热门平台之一是Geekbench。例如，以几周前的酷睿i9-12900K就是在该平台被发现。英特尔尚未推出 Alder Lake，但网络上有大量泄露的分数。

Geekbench这一做法在一定程度上会影响到人们获得尚未发布硬件产品的数据。到目前为止，Geekbench一直是这类事件很重要的渠道。

除了CPU之外，Geekbench也是未发布的显卡和智能手机硬件的信息来源。由于这一措施的发布，未来我们可能要知道手机、电脑各类硬件产品数据的难度要大很多。