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李国庆将当当公章挂在裤腰上 网友调侃：改行做喜剧人了吗？

2021-10-14 17:34 · 稿源：站长之家

最近，网友发现当当创始人李国庆开始迷上了行为艺术。

在最近的直播中，李国庆向网友展示了当当的公章。他称因为放在哪里都不放心，于是他就直接别在了裤腰上。

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图片来源：李国庆抖音号

一企业家将公章别在裤腰上，画风十分搞笑。不少网友调侃称李国庆最近是改行做喜剧人了吗?

此前，李国庆还自嘲称，自己作为企业家，家没了，企业也没了。

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