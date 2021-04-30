李国庆将当当公章挂在裤腰上 网友调侃：改行做喜剧人了吗？

最近，网友发现当当创始人李国庆开始迷上了行为艺术。
在最近的直播中，李国庆向网友展示了当当的公章。他称因为放在哪里都不放心，于是他就直接别在了裤腰上。
图片来源：李国庆抖音号
一企业家将公章别在裤腰上，画风十分搞笑。不少网友调侃称李国庆最近是改行做喜剧人了吗?
此前，李国庆还自嘲称，自己作为企业家，家没了，企业也没了。
最近，网友发现当当创始人李国庆开始迷上了行为艺术。
在最近的直播中，李国庆向网友展示了当当的公章。他称因为放在哪里都不放心，于是他就直接别在了裤腰上。
图片来源：李国庆抖音号
一企业家将公章别在裤腰上，画风十分搞笑。不少网友调侃称李国庆最近是改行做喜剧人了吗?
此前，李国庆还自嘲称，自己作为企业家，家没了，企业也没了。
去年4月份，李国庆率4大汉抢当当公章一事引发广泛热议。日前，据媒体报道，李国庆在直播预告时拿抢公章”一事说起了段子。他向网友展示了当当的公章，说公章就藏在自己的裤腰带上，天天别着。视频截图显示，李国庆展示了藏在裤腰带上的当当公章，画风十分搞笑。据悉，当时在抢公章后，李国庆曾经说过，在新的章印管理办法出台前，我独自保管这些章，白天绑在裤腰带，晚上放被窝里，期间我承担掌印责任。”据了解，李国庆和俞渝夫妻
近日，李国庆在直播中称公章都上，因为放在哪里都不放心。视频截图显示，李国庆展示了藏在裤腰带上的当当公章，画风十分搞笑。据悉，李国庆和俞渝夫妻作为当当网创始人最终搞得妻离子散，李国庆带着自己的五个亿净身出户，之后李国庆带人闯进当当办公室，赶走财务和保安拿走公章。这样的行为也是受到了很多网友的调侃，有网友表示，这样做真的有意义吗，还有网友表示，确定公章没有被挂失吗？其实，之前李国庆就曾表示，自己将公章
近日，在直播中，有网友向当当创始人李国庆提问称，想看看当当的公章。对此，李国庆毫不避讳展示了绑在裤腰带上的当当公章，并称“放在哪里都不放心”。
对于即将到来的国庆节，不管是促销海报、出游海报，还是祝福海报，各种类型海报均已提上议程。为了让大家的国庆海报得以完美呈现，字体超市当仁不让，已经为您提前精选一波好字，轻松解决您的用字烦恼!接下来跟随这小编的步伐一起来看看吧!
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