抖音电商：面向山西商家推出减免技术服务费等五项扶持措施

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:今日，抖音电商宣布面向山西商家推出减免技术服务费、开设24小时服务专线、延长商家发货和售后服务时间等五项扶持措施，在保障消费者权益的同时，助力山西商家抗击灾情，尽快恢复正常的生产经营。

减免技术服务费

为缓解山西受灾商家的资金压力，抖音电商投入上百万元专项资金，推出减免技术服务费举措。对于下单时间在2021年10月5日至10月31日，发货且售后地址位于山西省的商家订单，该平台将减免所有订单的技术服务费。

为山西商家开通24小时专线服务

抖音电商紧急调配人力，组建山西商家服务专线团队。“010-86392084”商家服务专线已于10月12日9时开通，并提供24小时全天服务，响应关于山西受灾地区商品调度、物流协调等多方面咨询服务。

延长商家发货和售后服务时间

为帮助受灾商家平稳过渡，抖音电商对收货地址和发货地址在山西省临汾市全境、太原市全境、晋中市平遥县、左权县、运城市运城新绛县、长治市长治县、沁源县的订单，调整了发货和售后服务时间。若上述地区承诺发货时间在10月9日至14日之间的订单，商家需在10月16日完成发货;对于承诺发货时间在10月14日以后的订单，发货时间以商家承诺最晚发货时间为准。 对于消费者在10月14日前发起的退换货申请，若商家退货地址为以上地区，自消费者上传物流单号起，商家退换货处理时效由7天延长至21天（含商家主动操作延长收货时长的订单）;若消费者收货地址为以上地区，自商家同意退货申请起，买家退货时效由7天延长至21天。

加强消费者售后权益保护

对于购买山西商家商品的消费者，抖音电商推出了客户服务专线:“10101588”，解决消费者收货、售后服务等诉求，提供24小时响应和引导服务，保障消费者权益。若因消费者或商家地址在山西省临汾市全境、太原市全境、晋中市平遥县、左权县、运城市运城新绛县、长治市长治县、沁源县受灾地区，消费者无法寄回货物导致售后超时完结，商家应在物流恢复后为消费者延长售后期继续处理售后诉求。针对虚拟服务类商品，若消费者接受服务的地址在以上地区，因暴雨影响导致消费者无法使用服务，或商家无法交付服务，抖音电商将帮助商家安抚消费者取消订单或待灾情恢复后履约。

调整商家体验分及服务时效考核

针对物流受限情况，抖音电商已对商家相关体验分考核计算做出针对性调整。针对发货地或收货地在山西省临汾市全境、太原市全境、晋中市平遥县、左权县、运城市运城新绛县、长治市长治县、沁源县的订单，若原先承诺发货时间在10月7日至14日，则不会纳入物流体验分计算，具体调整后的分值以体验分页面展示为准。 此前，北京字节跳动公益基金会已宣布捐赠5000万元，联合公益机构，为灾区提供紧急救援物资，并支持学校灾后修缮和当地古迹修复。为助力山西抗洪救灾，10月初以来，字节跳动旗下多个产品（抖音、今日头条、西瓜视频）也已上线山西暴雨信息专题页，方便全国用户了解当地灾情动态。