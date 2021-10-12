苹果推送iOS15.0.2更新 修复CarPlay等问题

苹果今天以iOS 15.0.2和watchOS 8.0.1的形式发布了智能手机和smartwatch平台的进一步更新iOS 15.0.2通过专注于修补现有漏洞，继续进一步改进。这包括：删除关联的线程或邮件后，可以删除从邮件保存到库中的照片带MagSafe的iPhone皮钱包可能无法连接以查找我的AirTag可能不会出现在"查找我的项目"选项卡中在播放过程中，CarPlay可能无法打开音频应用程序或断开连接在iPhone 13机型上使用Finder或iTunes时，设备还原或更新可能会失败