苹果推送iOS15.0.2更新 修复CarPlay等问题

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:今日早间，苹果向用户推送了iOS 15.0.2、iPadOS15.0.2、watchOS8.0.1正式版更新。
在iOS 15.0.2中，苹果修复了部分MagSafe无法连接到“查找”的Bug。
此外，iOS 15.0.2还修复了AirTag不在“查找”的“物品”标签页中显示，以及CarPlay 车载可能无法打开音频 App等问题。
据悉，iOS15于北京时间2021年6月8日在2021苹果全球开发者大会上发布。
支持机型包括了:
所有iPhone12型号
所有iPhone11型号
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone8
iPhone8Plus
iPhone7
iPhone7Plus
iPhone6s
iPhone6s Plus
iPhone SE（第一代）
iPhone SE（第二代）
iPod touch（第七代）
以下为具体更新内容:
iOS15.0.2
从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除
iPhone 专用 MagSafe 皮革卡包可能无法连接到“查找”
AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示
CarPlay 车载可能无法打开音频 App 或可能在播放期间断开连接
使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPhone13 机型可能会失败
iPadOS15.0.2
从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除
AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示
使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPad mini（第6代）可能会失败
watchOS8.0.1
部分用户的 Apple Watch Series3可能无法准确显示软件更新进度
部分 Apple Watch Series3用户可能尚无法使用“辅助功能”设置