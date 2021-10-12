苹果推送iOS15.0.2更新

分享文章
撤稿纠错

苹果推送iOS15.0.2更新 修复CarPlay等问题

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 苹果最新资讯 > 正文

热点：苹果推送iOS15.0.2更新 修复CarPlay等问题

2021-10-12 08:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:今日早间，苹果向用户推送了iOS 15.0.2、iPadOS15.0.2、watchOS8.0.1正式版更新。

在iOS 15.0.2中，苹果修复了部分MagSafe无法连接到“查找”的Bug。

此外，iOS 15.0.2还修复了AirTag不在“查找”的“物品”标签页中显示，以及CarPlay 车载可能无法打开音频 App等问题。

QQ截图20211012085409.jpg

据悉，iOS15于北京时间2021年6月8日在2021苹果全球开发者大会上发布。

支持机型包括了:

所有iPhone12型号

所有iPhone11型号

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone8

iPhone8Plus

iPhone7

iPhone7Plus

iPhone6s

iPhone6s Plus

iPhone SE（第一代）

iPhone SE（第二代）

iPod touch（第七代）

以下为具体更新内容:

iOS15.0.2

从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除

iPhone 专用 MagSafe 皮革卡包可能无法连接到“查找”

AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示

CarPlay 车载可能无法打开音频 App 或可能在播放期间断开连接

使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPhone13 机型可能会失败

iPadOS15.0.2

从“信息”存储至图库的照片可能会在关联对话或信息移除后被删除

AirTag 可能不会在“查找”的“物品”标签页中显示

使用“访达”或 iTunes 恢复或更新 iPad mini（第6代）可能会失败

watchOS8.0.1

部分用户的 Apple Watch Series3可能无法准确显示软件更新进度

部分 Apple Watch Series3用户可能尚无法使用“辅助功能”设置

  • 苹果推送iOS15.0.2更新相关资讯推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM