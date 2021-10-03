携程涉嫌“而选一”垄断 周末酒店APP称手中掌握大量证据

站长之家（ChinaZ.com）10月3日 消息:“周末酒店”度假 App10月2日在官方微博发布公告，称其手中掌握了大量携程从事“二选一”不正当竞争的事实证据。

10月1日，周末酒店App发布实名举报信息，称其连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。原因是酒店收到携程通知，要求与周末酒店有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。

对此，携程发表声明称，并不存在“二选一”不当行为，在节假日来临前，酒店一般也会大量下架携程平台上的预售库存，以便提升收益，携程一直给予酒店方面充分的尊重、理解和支持，并配合酒店方的运营策略。对目前与“周末酒店”造成的一些误解，携程已经做出了积极的沟通、解释。

针对携程的声明，周末酒店 App 官博昨日发表了一篇题为《“周末酒店”关于携程“声明”之声明》的回应表示，表示今年3月以来，与其合作酒店已多次迫于携程方面的压力不得不下架在“周末酒店”上的合作产品，因此今年4月中我们就已向携程方面就封杀直接表达了不满和愤慨，但未得到积极反应和致歉。

周末酒店 App 在声明中提到，他们手中掌握了大量携程从事“2选1”不正当竞争的事实证据。此前凡是遭遇下架的酒店都会明确告知他们下架产品的理由就是依据“携程的要求”。

此外，声明内容还指出，自周末酒店 App9月30日向市场监督局举报之后，携程方面的人员不断联系并试图避重就轻，试图把封杀行为推到酒店自身运营行为，不仅没有就封杀行为致歉和回应我们诉求，还不断施压要求他们撤回举报。