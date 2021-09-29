菜鸟公布“双11商家助力计划” 为商家提供“晚必赔”服务

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，菜鸟网络在商家共创会上公布了“双11商家助力计划”。为保证包裹的投递时效，菜鸟联手速卖通，为商家提供“晚必赔”服务。
海外消费者购买带官方仓发标签的X日达订单时，如果订单未能在标签限定的时间内送达，海外消费者可获得相应赔付。据悉，该服务将于10月正式上线。
目前，菜鸟在全国重要城市建立了50多个揽收仓，并在全球拥有超过30个海外仓，官方仓所在国3日达，泛欧7日达，每日能处理10万订单。
站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，菜鸟网络在商家共创会上公布了“双11商家助力计划”。为保证包裹的投递时效，菜鸟联手速卖通，为商家提供“晚必赔”服务。
海外消费者购买带官方仓发标签的X日达订单时，如果订单未能在标签限定的时间内送达，海外消费者可获得相应赔付。据悉，该服务将于10月正式上线。
目前，菜鸟在全国重要城市建立了50多个揽收仓，并在全球拥有超过30个海外仓，官方仓所在国3日达，泛欧7日达，每日能处理10万订单。
近日，京东物流宣布将在双十一期间推出融合大数据应用、科学算法的智能商务仓。智能商务仓的好处在于，它能通过预测算法建立动态仓网，合理分仓，智能选品，做到全链路数字化自动预警协同，减少交付节点，实现仓运配一体化高效服务。
极兔已迅速成为物流领域的独角兽。据IT桔子数据统计，2021 年上半年的新增独角兽中，有 4 家公司估值均超 60 亿美元，分别是极兔速递、滴滴货运、卫龙食品和元气森林。极兔投后估值达到78亿美元，超过圆通、申通、韵达，仅次于顺丰、京东物流和中通。 2021 年 3 月，极兔转变了以往“自营为主，加盟为辅”的经营模式，全网放开加盟范围。采用“加盟式网络，直营化管理”的模式，通过加盟网点来拓展网络覆盖范围。 这种“统一管理，
物流透明3.0 是易流原创的管理理论，经过近15 年的持续完善，基本已形成较为成熟的体系。细心的小伙伴儿会发现，易流在推广传播“物流透明3.0”理论上下了很多功夫：组织编写《物流透明3.0》专著并免费赠阅，易流高层公开场合发声、包括黄滨老师全国公开课都曾多次提到该理论。那么，大家不禁要问：作为一家供应链物流数字化服务运营商，易流为什么要提出物流透明3.0 理论，如何理解“物流透明3.0”的内涵和价值，以及“物流透明3.
阿里巴巴副总裁、天猫副总裁吹雪在阿里妈妈m峰会上正式公布了今年双11节奏。吹雪介绍，今年双11和去年一样，依旧保持「双节棍」的节奏设计，分两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月1——3日和11月11日。
9 月 1 日，“ 2021 世界5G大会5G应用设计揭榜赛”在北京揭幕，展锐联合京东物流申报的5G融合创新方案“京东物流5G全连接智能仓”，荣获5G应用设计揭榜赛一等奖。世界5G大会，是由国家发改委、科技部、工业和信息化部共同主办的全球首个5G领域的国际性盛会，5G应用设计揭榜赛是世界5G大会的重要板块，旨在挖掘具有商业前景的行业应用，展示和推广最优秀的5G技术产品、应用案例和解决方案，树立行业应用标杆。5G带来的高速率、低时?
京东拟以每股4.35港元的价格收购中国物流资产控股权，该交易最早将在周五宣布。对此，中国物流资产和京东暂未回应。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，小红书科技有限公司申请注册“小红书双十一”商标，国际分类涉广告销售，目前商标状态为注册申请中。
货拉拉作为货运物流行业具有代表性的一家互联网企业，自 2013 年创立至今，其业务目前已覆盖 363 座城市，总员工人数超过万人并仍在持续扩张。其业务类型也在不断延展，目前已覆盖同城/跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担、汽车租售及车后市场服务等多个领域。从业务覆盖范围及公司员工规模来看，货拉拉已经发展成为集搬家、物流、汽车租售等多重业务于一身的多功能物流商城，正在迅速向一线互联网大厂看齐。货拉拉将传统的物流
昨日，京东宣布，今年京东双11不熬夜，10月20日晚8点预售开启，10月31日晚8点全面开抢!11月10日晚8点，还将开启第三波抢购。据悉，上述活动开启后，都将在每天晚8点发放红包雨，头号京贴每满200-30跨店使用。
内蒙古美鲜达物流有限公司成立，法定代表人为吕楠，注册资本100万元人民币，经营范围包含:国内货物运输代理;普通货物仓储服务;低温仓储等。
“每年随着中秋及国庆节假日的来临，市场都会迎来一波消费高峰，现在我们门店的生意比前一阵旺了不少。”国美零售门店员工一边整理货架，一边跟记者说道。零售行业一直是居民消费的重要反映。随着传统佳节气氛浓厚的中秋节和国庆长假的到来，购礼返乡、走亲访友、出行旅游的需求大幅上升，大众消费购买力也同步上涨。作为国内零售巨头，国美早在一个月前即开始提前布局，动员全国业务团队及经销伙伴，选品备货采购发货，备战“双节
在电商资源端:美赞臣去年全年在京东平台共打了近100档大中小电商节日，而营销胜率高达70%;今年上半年，美赞臣的营销胜率更是提升到了78%;
提到双11，很多消费者是又爱又恨，价格确实便宜，往往是近几个月新低，尤其是叠加各种优惠券后。但想要拿到宣传的低价，又不得不掐点零点准时开抢，熬夜熬到头秃。今年的双11好多了，京东、天猫都已宣布：提前4小时！京东今晚已经宣布：今年京东11.11不熬夜，10月20日晚8点预售开启，10月31日晚8点全面放价”开抢！从0点提前4个小时，到前一天晚上8点，这无疑是一个人性化举措，小伙伴记得不要错过了。此外，10月31日至11月11日，?
阿里巴巴副总裁、天猫副总裁吹雪介绍，今年双11和去年一样，依旧保持“双节棍”的节奏设计，分两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月1-3日和11月11日。与此对应，今年预售的时间也分两波进行。消费者预售不用再熬夜，两波预售时间都提前到了20点进行：10月20日20点启动第一波预售，11月4日20点开启第二波预售。
8月27日19:00，由英特尔创新加速器·芯创大讲堂联合智东西公开课举办的智慧物流专场直播课成功开展，本次直播以课程讲解和互动问答的方式进行，整场直播观看人次达5200+，反响热烈。其中，由木蚁机器人联合创始人马浩杰主讲的《“人机混场”智能叉车的创新与落地》课程，为大家带来了无人叉车成功实现“人机混场”以及大规模集群调度在场景内落地的经验分享。相比于物流领域中传统的AGV产品，具有自主导航功能的移动机器人更多是基
天猫双11今天正式启动商家报名，同时双11期间即将推出10项商家扶持举措。
为维护双11期间天猫有序的交易秩序，天猫发布了《2021年双11发货时间及交易流程调整公告》。公告显示，买家付款后，天猫商家需在48小时内发货并确保物流单号有揽收记录，确保买家可在物流详情查看到订单的物流状态（揽件、中转、派送、签收等），否则按照《天猫物流时效管理规范》处理。
9月16日至18日，由中国物流与采购联合会、全球冷链联盟主办，中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会、亚太物流联盟承办的”2021第十三届全球冷链峰会“在苏州成功召开。2021年是“十四五”规划的开局之年。据统计，“十四五”规划13处提到“供应链”，15处提到“流通”，20处提到“物流”;是中国历史上五年规划中首次最高频提到物流与供应链。恰逢经济和服务业转型发展之际，我国提出了“深化供给侧结构性改革”，构建国际国内双
今日，淘宝逛逛宣布将在今年双11推出种草期，整个种草期从10月1日启动，持续到双11结束。
一周前，淘宝直播举行了一场面向商家和直播机构的生态大会，打响了双11排兵布阵的第一枪。“这是淘宝直播投入力度最大的一届双11”，活动现场，淘宝事业群直播事业部负责人程道放这样说道。
9月30日，恒大集团通过官网发布公告称，根据此前公布的《恒大财富投资产品兑付方案》，针对9月份到期的投资产品，我司旗下恒大金融财富管理（深圳..
今天理想汽车公布2021年9月交付数据。理想汽车9月交付7094辆理想ONE，同比2020年9月增长102.5%。2021年第三季度，理想汽车累计交付25116辆，同比增..
因为耗电、成本等问题，4K分辨率在手机显示屏上仍旧是稀罕物，迄今也只有索尼独家采用。在工信部通信设备管理网站，型号2109119BC的设备入网，识别..
凤凰网科技讯 10月1日下午消息，根据高德交通出行大数据，10月1日上午9时到12时为高速出程高峰，峰值出现在10时-11时。景区方面，截至15时，杭州西..
三星可能正在为Galaxy S22系列测试其即将推出的Exynos 2200的修改版本。根据最新的泄漏，Galaxy S22Plus可能采用4+4组合，而不是三星在Exynos 210..
网易有道发布公告称，公司计划剥离K9学科类校外培训业务。网易有道 2021 财年第二季度财报显示，前述培训业务营收额约占公司总营收的24%。根据公告..
小鹏汽车宣布9月总交付10，412台，其中小鹏P7交付7512台，累计交付量超过5万台。7-9月累计交付量25666台，单季度交付量接近2020年全年的交付量。今..
国家邮政局发布2021年9月中国快递发展指数报告。经测算，2021年9月中国快递发展指数为360.7，同比增长9.2%。行业发展稳中有升，持续向好。..
据外媒报道，NASA已经选择了两家美国公司来开发飞机的电力推进技术，其目的是在2035年前将这种技术引入美国的航空机队。被选中的这两家公司则是GE..
【TechWeb】10月1日消息，小鹏汽车在其官方微博宣布，9月总交付10,412台，其中小鹏P7交付7,512台，累计交付量超过5万台。7-9月累计交付量25,666台..
有“游戏界奥斯卡”之称的 Game Awards 2021，将于 12 月 9 日（星期四）在微软剧院举办。本次活动将再次由 Geoff Keighley 担纲主持，并恢复现场..
据外媒报道，正如我们大多数人在过去几年中注意到的那样，口罩有时会成为一种障碍--尽管它们是必要的。不过一种实验性新口罩在不需要最大限度的空..
前不久，iQOO 8系列正式发布并上市，在国庆假期之际，iQOO今日带来了新鲜出炉的定制iQOO 8 Pro领航版礼盒。礼盒内含iQOO 8 Pro传奇版（12GB+512GB..
除了刚刚介绍的面向游戏玩家的 Sound Blaster Katana V2 条形音箱，创新科技今日还发布了一款 Creative Live！Mic M3 麦克风。据悉，Mic M3 采用了..
在日前的TGS 2021东京电玩展上，卡普空宣布《怪物猎人：崛起》将于2022年1月13日正式登陆Steam平台。将基于PC平台进行大量图形画面和性能改进，并..
英特尔今日推出了第二代神经拟态研究芯片 Loihi 2、以及用于开发神经启发应用程序的 Lava 开源软件框架，意味着该公司在相关技术研发上的持续进步..
国庆节回家你们被堵在路上了吗？2021年国庆节”假期为10月1日至7日（共7天），期间机动车尾号不限行。假期期间全国范围内的高速公路对7座以下(含7..
据外媒The Verge报道，《好莱坞报道(THR)》、《综艺》和《纽约时报》等媒体报道，在斯嘉丽·约翰逊就迪士尼流媒体发行的《黑寡妇》起诉迪士尼三个..
2019 年 8 月，荷兰科技博客 LetsGoDigital 发现了索尼申请的 PlayStation 5 开发套件专利。可知其主要面向游戏开发商、旨在为次世代游戏主机编写..
北京环球影城自开业以来，吸引了大批游客前去观光游玩。同时，北京环球影城变形金刚基地中的威震天，更是以话痨”社交无敌症”，吸引了大批游客驻..