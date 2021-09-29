菜鸟公布“双11商家助力计划” 为商家提供“晚必赔”服务

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菜鸟公布“双11商家助力计划” 为商家提供“晚必赔”服务

2021-09-29 16:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:近日，菜鸟网络在商家共创会上公布了“双11商家助力计划”。为保证包裹的投递时效，菜鸟联手速卖通，为商家提供“晚必赔”服务。

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海外消费者购买带官方仓发标签的X日达订单时，如果订单未能在标签限定的时间内送达，海外消费者可获得相应赔付。据悉，该服务将于10月正式上线。

目前，菜鸟在全国重要城市建立了50多个揽收仓，并在全球拥有超过30个海外仓，官方仓所在国3日达，泛欧7日达，每日能处理10万订单。

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