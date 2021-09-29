菜鸟公布“双11商家助力计划” 为商家提供“晚必赔”服务

提到双11，很多消费者是又爱又恨，价格确实便宜，往往是近几个月新低，尤其是叠加各种优惠券后。但想要拿到宣传的低价，又不得不掐点零点准时开抢，熬夜熬到头秃。今年的双11好多了，京东、天猫都已宣布：提前4小时！京东今晚已经宣布：今年京东11.11不熬夜，10月20日晚8点预售开启，10月31日晚8点全面放价”开抢！从0点提前4个小时，到前一天晚上8点，这无疑是一个人性化举措，小伙伴记得不要错过了。此外，10月31日至11月11日，?