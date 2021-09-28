iFixit给iPhone 13 Pro维修评分为5分 维修难度加大

站长之家(ChinaZ.com) 9月28日 消息:国外拆解团队iFixit已完成对iPhone13 Pro的全面拆解，拆解报告说明了有关TrueDepth传感器的更多细节以及第三方更换部件的能力。

（iPhone13Pro主板，图源：iFixit）

iFixit的维修专家于9月24日首次完成了iPhone13 Pro的初步拆解。现在，iFixit已发布拆解的第二部分报告，重点关注设备的其他变化和整体可维修性。

一方面，iPhone13 Pro的主板比上一代更小。A15仿生SoC与SK Hynix LPDDR4X SDRAM为分层设计。与iPhone12 Pro相比，iPhone13 Pro的SIM卡读卡器现在已焊接在主板上。

听筒扬声器也已重新定位，该组件现在位于机箱内，这将使显示器更换更容易。耳机还具有一个适合前置摄像头和面容 ID硬件之间的鼻托。在重新设计的凹槽和 TrueDepth 阵列上，iFixit注意到点阵投影仪已经从传感器模块的边缘移到了中心。泛光照明器，以前是显示器的一部分，现在已集成到模块本身中。

iFixit给iPhone13 Pro的“可维修性评分”为5分，比 iPhone12 Pro的6 分下降了一分。

在部件更换方面，iFixit表示其所有电池更换测试均成功，这意味着用户仍有办法自己更换电池。另一方面，屏幕更换将终止面容 ID 功能——尽管某些组件现在已与显示模块分离。根据 iFixit 的说法，每个显示器似乎都被串行锁定到一个设备上。这意味着第三方屏幕维修将导致手机没有面容ID。

虽然 iFixit 表示更换屏幕和电池仍然是新设备的优先事项，但有一些软件组件配对使许多维修复杂化。iFixit表示，其他组件是模块化的，更易于维修。