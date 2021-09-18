小米申请多项“神仙秒充”、“Redmi神仙秒充”商标

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司新增多项“神仙秒充”、“Redmi神仙秒充”商标申请信息，国际分类涉及通讯服务、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
另外，小米科技有限责任公司近日还申请注册小爱女友商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:企查查APP显示，近日，小米科技有限责任公司新增多项“神仙秒充”、“Redmi神仙秒充”商标申请信息，国际分类涉及通讯服务、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
另外，小米科技有限责任公司近日还申请注册小爱女友商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
今天，小米集团中国区总裁卢伟冰预告，小米11T系列全球发布会将于今晚8点举行。小米集团手机部总裁曾学忠表示，小米11T系列极具竞争力。根据官方披露的信息，小米11T Pro支持120W有线快充，其有线快充规格超过了小米11 Ultra和小米11 Pro，比肩小米MIX 4。此外，小米11T系列升级为OLED屏幕（上一代小米10T系列采用的是LCD屏幕），支持120Hz高刷新率，屏幕形态为挖孔。值得注意的是，小米去年将小米10T Pro引入了国内市场，国行版对
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。据悉，小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
昨天上午，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军激动的在微博宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名称为小米汽车有限公司”，注册资金100亿元人民币，雷军被人担任法人。此前曾多次传闻各地都在争抢的小米汽车落户地也终于明确，并不是此前爆料中提到的合肥、武汉等地，而是在首都北京。小米汽车落户北京根据国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局。需要注意
小米11T系列将于9月15日正式发布，这将是小米在海外市场推出的年度旗舰，包括小米11T和小米11T Pro等。在小米11T系列发布之前，小米海外发言人Daniel Desjarlais接受了知名科技媒体The Verge采访。Daniel Desjarlais介绍，小米11T Pro支持120W超快闪充，而且这项先进的快充技术不会影响电池寿命。Daniel Desjarlais指出，小米11T Pro的120W闪充技术会大幅提升手机充电速度，而且其电池寿命和传统手机一样非常耐用，通过了我们的严?
即将推出的小米 11T Pro 将会配备 120W 的快充充电器。虽然官方并没有预热它的充电时间，但去年小米推出的 10 Ultra 也有 120W 充电器，完整充电只需要 23 分钟。如此快的充电效率是否会对电池寿命产生负面影响？是否会有安全隐患？小米全球发言人 Daniel Desjarlais 近日做出了回应。小米如何实现 120W 快充的？Desjarlais 表示小米采用了双芯电池设计，这就像有两个不同的入口来给你的汽车加油，有两个独立的油箱。他表示：“相?
小米科技有限责任公司新增“天星保险”、“随星借”商标申请信息，国际分类涉及金融物管、科学仪器、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，小米公司与国家知识产权局其他一审行政判决书公开。法院查明该案诉争商标为小米公司“MiService及图”，小米公司诉称该商标与华为公司MyService商标未构成近似且核定使用的商品不构成类似商品。法院认为诉争商标与华为公司商标在字母构成、读音上相近，容易造成相关公众对商品来源产生混淆、误认。判决结果为，驳回小米公司诉讼请求。
近两年，小米对于快充技术的探索非常激进，不仅首批推出了120W有线快充技术，还率先实现了100W无线充电功率，虽然受限于无线充电新政策的影响，无法开放50W以上功率，但是依然是业内最高的无线充电功率。在不断探索新技术的同时，小米也在进一步将高功率快充下放到售价更低的机型上去，比如现如今Redmi就已经用上了67W快充，能让更多用户享受到大功率快充的体验。值得注意的是，Redmi还并未就此止步于67W，根据数码闲聊站的最新消?
9月6日消息，小米宣布将于9月15日发布年度旗舰小米11T Pro。这款手机支持120W有线超快闪充，是小米11系列家族中有线快充规格最高的旗舰手机，它甚至超过了小米11 Ultra和小米11 Pro。PS：小米11 Ultra和小米11 Pro支持67W有线快充。不仅如此，小米11T Pro还配备了5000mAh大容量电池。如此一来，小米11T Pro不仅满足了重度用户一天的使用，还配备了120W超级快充，充电速度也达到了一流水平。此外，和上一代小米10T Pro对比，小米11T
近日，多个小米汽车商标状态变更为驳回复审中，商标国际分类涉运输工具、广告销售等。小米2021年共申请79个小米汽车相关商标，包括小米车联网、小米造车等。
日前，小米官方通过海外社交平台正式宣布，将于9月15日正式召开新品发布会，推出小米11T系列全新旗舰，虽然该机选择在海外市场首发，但是有消息称其同样会登陆国内市场。从目前已知消息来看，小米11T系列将存在两款机型，分别是低配版的小米11T，以及旗舰配置的小米11T Pro，其外观上区别不大，核心差异是性能方面的不同。小米11T将搭载天玑1200芯片，采用20：9比例显示屏，刷新率为120Hz，后置主摄为6400万像素，型号为OmniVision
9月7日消息，爆料人slashleaks曝光了小米11T系列渲染图。如图所示，小米11T系列采用了挖孔屏方案，前置摄像头居中，背部为矩阵相机设计。作为小米11系列新成员，小米11T系列部分配置比肩高端旗舰小米MIX 4。和MIX 4一样，小米11T系列后置主摄也是一亿像素（108MP），而且小米11T系列也支持120W超快闪充。更重要的是，小米11T Pro的电池容量达到了5000mAh，比小米MIX 4的4500mAh还要大。此外，小米11T Pro采用了AMOLED全面屏（上一?
前不久，小米在国内发布了MIX 4旗舰机型，该机是小米史上第一款屏下前摄机型，在不借助机械结构的基础上实现了完全无开孔的全面屏效果，并且还搭载了最新的骁龙888 Plus以及120W超级快充。根据最新爆料显示，小米9月将会在海外推出一个全新系列，命名为小米11T系列，其中分别有两款机型，小米11T将搭载天玑1200芯片，配备120Hz屏幕，后置主摄为6400万像素。另外，还有一款名为小米11T Pro的高配版本，其配置与小米MIX 4非常相似，?
小米官宣将于 9 月 15 日召开发布会，有望推出包括小米 11T 系列在内的诸多新品。在今天官方刚出的预热中，小米不仅确认了 11T 系列的存在，并预告该机支持 120W HyperCharge 快充功能。在一个现已删除的视频中确认，支持 120W HyperCharge 的小米 11T Pro 将在 9 月 15 日的活动中推出。去年，该公司宣布了 120W HyperCharge，小米 10 Ultra 声称可以在 8 分钟内将 4000mAh 的电池完全充满。小米11T和小米11T Pro将是宣布公司新品
前几天，有网友曝光了小米将于9月份在海外市场发布一款型号为小米11T”的系列手机，并且透露该机还将同步登陆国内市场。今日，有网友曝光了疑似小米11T系列的渲染图和参数信息，其中显示小米11T系列正面将搭载一块超小打孔的挖孔直屏，背部将采用矩阵型的四摄方案，整体看起来似乎会对应国内的Redmi机型。根据爆料显示，小米11T系列拥有两款机型，分别为小米11T和小米11T Pro，其中小米11T将搭载天玑1200芯片，配备120Hz屏幕，后置
前不久，小米官方通过海外社交平台正式宣布，将于9月15日正式召开新品发布会，推出小米11T系列全新旗舰。虽然该机选择在海外市场首发，但是有消息称其同样会登陆国内市场，今天就有爆料博主透露，该机可能会在10月份回归中国市场，主打双十一市场，但是按照以往惯例，该机可能在国内会归属于Redmi旗下，有望命名为Redmi K40s”。按照目前已知消息，小米11T系列将存在两款机型，分别是低配版的小米11T，以及旗舰配置的小米11T Pro，
今天凌晨，iPhone 13系列四款新机正式揭晓，首次采用小刘海设计，同时还首次在Pro版本上带来120Hz高刷，核心升级为A15芯片，带来了种种改进，同时价格还进一步降低，被网友大呼真香”。但是需要注意的是，在2021年仅为8000元以上机型配备了120Hz高刷，让不少人觉得不可思议，这也是最大的槽点之一，要知道目前安卓阵营连千元机都会标配高刷屏。根据小米手机官方消息，他们会在今晚召开新品发布会，在海外市场正式推出小米11T机型，
近日，小米科技有限责任公司申请注册小爱女友商标，国际分类涉9类科学仪器，目前商标状态为注册申请中。
小米公司现在已经确认，其未来发布的产品将全部使用「xiaomi」品牌 Logo。在给 XDA 开发者的一份声明中，小米公司透露，手机产品方面将不再使用「MI」品牌，这是一个关键的举措。
前不久，小米官方通过海外社交平台正式宣布，将于9月15日正式召开新品发布会，推出小米11T系列全新旗舰。巧合的是，苹果将在美国时间9月14日召开新品发布会，换算到北京时间正好就是9月15日的凌晨1点，小米选择这个时间发布新机也是展现了绝对的信心。据此前消息，小米11T系列应该会是性价比十足的高性能旗舰机型，其中存在两款机型，分别是低配版的小米11T，以及旗舰配置的小米11T Pro，外观上区别不大，核心差异在于性能，小米11
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