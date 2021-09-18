小米申请多项“神仙秒充”、“Redmi神仙秒充”商标

即将推出的小米 11T Pro 将会配备 120W 的快充充电器。虽然官方并没有预热它的充电时间，但去年小米推出的 10 Ultra 也有 120W 充电器，完整充电只需要 23 分钟。如此快的充电效率是否会对电池寿命产生负面影响？是否会有安全隐患？小米全球发言人 Daniel Desjarlais 近日做出了回应。小米如何实现 120W 快充的？Desjarlais 表示小米采用了双芯电池设计，这就像有两个不同的入口来给你的汽车加油，有两个独立的油箱。他表示：“相?