郭明錤：AirPods3将在9月15日凌晨正式发布

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:苹果分析师郭明錤今天对投资者表示，苹果将在北京时间9月1日星期三凌晨举行的苹果发布会上宣布其第三代AirPods。AirPods3将采用与AirPods Pro类似的新设计，但缺乏AirPods Pro上的主动降噪功能。

郭明錤预测未来苹果对AirPods‌产品线的规划。他认为AirPods定价有两种情况:1、AirPods3价格高于现有 AirPods2，AirPods2价格保持不变;2、或者AirPods3价格与现有 AirPods2相同。

预计第三代AirPods将采用类似于AirPods Pro的设计语言，但有关新设计是否包含硅胶耳塞的传言存在争议。今年早些时候爆料的所谓的第三代AirPods的图片，根据这些图片，新的AirPods3将不会配备硅胶耳塞。

除了第三代AirPods外，苹果还计划在9月15日的发布会活动中发布iPhone13和Apple Watch Series7。

根据Canalys的数据统计，到2021年第二季度，苹果AirPods系列耳机的市场份额为26.5%，较此前略有下降，主要原因是苹果已经很久没有更新该系列耳机，因此大概率苹果会在今年秋季发布会发布新的耳机产品。