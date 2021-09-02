快手头部网红辛有志再遭平台直播封禁

“来来来朋友们都看看，这就是螺蛳粉啊，闻一下，哎，有那味了，吃一口，我天，真香。”凡是看了迪丽热巴快手直播的观众，都纷纷感叹：原来女神还有这麽接地气的一面。8 月 21 日晚，迪丽热巴在快手展开了“喊你云恰饭”的直播。直播中，迪丽热巴从新疆美食聊到地方特色景点，从鬼屋历险记聊到电影观后感，和粉丝一起度过了一个愉快的夜晚。数据显示，该场直播的观看量为524W，总互动量达到3229W，生成了#迪丽热巴螺蛳粉新成就解锁