快手头部网红辛有志再遭平台直播封禁

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快手头部网红辛有志再遭平台直播封禁

2021-09-02 14:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:辛有志（辛巴）快手账号个人首页显示，目前，辛有志快手账号被直播封禁中。

对此，快手方面并未给出声明。

QQ截图20210902141558.jpg

据悉，这并不是辛有志账号第一次被封禁。

此前，因为“假燕窝”事件，辛巴一度被封禁直播60天。

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