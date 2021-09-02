快手头部网红辛有志再遭平台直播封禁

站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:据辛有志（辛巴）快手账号个人首页显示，目前，辛有志快手账号被直播封禁中。
对此，快手方面并未给出声明。
据悉，这并不是辛有志账号第一次被封禁。
此前，因为“假燕窝”事件，辛巴一度被封禁直播60天。
站长之家（ChinaZ.com）9月2日 消息:据辛有志（辛巴）快手账号个人首页显示，目前，辛有志快手账号被直播封禁中。
对此，快手方面并未给出声明。
据悉，这并不是辛有志账号第一次被封禁。
此前，因为“假燕窝”事件，辛巴一度被封禁直播60天。
近年，我国直播电商行业发展日趋平稳，各直播电商企业也纷纷从内容形式、场景玩法、直播货品等角度进行升级，配合行业监管给予消费者信心，进一步引爆消费潜力。该背景下，以薇娅、辛巴（辛有志）等为首的头部主播纷纷将目光聚焦在助农直播上，以直播间为农产品赋能，助力农产品上行。据悉，薇娅开展了“薇娅魅力中国行”活动，先后前往湖北、陕西、贵州等地进行助农直播，帮助更多农产品走向全国人民的餐桌。无独有偶，辛选集团创
辛有志（网名辛巴）刚刚在直播电商圈中崭露头角之时，很少有人知道直播间里那个铿锵有力的精神小伙辛巴，未发迹前来自真正的偏远乡村地区。后来，辛巴凭借出色的创业能力，从“小摊贩”成功成长为企业家、头部大主播。在最近的一次采访中，辛巴透露辛选集团已然站在中国直播电商界的第一梯队。在这里我们一同回望他成为带货主播以来，所追寻的主播职业素养。深谙消费者心理的辛巴表示，“如今的消费市场并不一定就是升级的趋势，因
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
“来来来朋友们都看看，这就是螺蛳粉啊，闻一下，哎，有那味了，吃一口，我天，真香。”凡是看了迪丽热巴快手直播的观众，都纷纷感叹：原来女神还有这麽接地气的一面。8 月 21 日晚，迪丽热巴在快手展开了“喊你云恰饭”的直播。直播中，迪丽热巴从新疆美食聊到地方特色景点，从鬼屋历险记聊到电影观后感，和粉丝一起度过了一个愉快的夜晚。数据显示，该场直播的观看量为524W，总互动量达到3229W，生成了#迪丽热巴螺蛳粉新成就解锁
近日，快手电商称平台近期出现了大量外观似黄金的合金类商品，即“仿黄金类饰品”，为此平台决定开展“仿黄金类饰品”的治理，规范售卖该类饰品商户与带货达人行为。
虽然宿华并不想承认，但在投资人眼中，快手一直被作为抖音的B面，而快手和抖音之间的竞争，也被外界视为一场长期战争，而其中竞争最为激烈的，便是双方都铆足劲的电商业务。
由于目前多地疫情反复，线下剧场以及娱乐场所暂时关闭，嘻哈包袱铺的线下剧场也响应防疫要求，关闭小剧场，暂时不进行线下售票。剧场虽打烊，但快乐不能打烊！嘻哈包袱铺为各位粉丝和喜爱相声的老铁们带来了精心准备的“空场”演出，在保证安全的同时继续为大家送上欢乐，不卖包子，只卖乐子的嘻哈包袱铺在快手持续营业中，“云相声”等你来看！8 月 20 日本周五晚7：30，金霏、陈曦携嘻哈包袱铺多位青年相声演员李佳旗、刘学艺、?
目前，快手正在与NBA进行沟通，拟成为战略合作关系，双方计划从内容及品牌商业化等方面全面合作，预计将在今年晚些时候公布进展。在内容层面，快手将持有NBA内容二创权益及过往比赛版权;而在品牌商业化方面，快手计划与NBA深度联合，从流量商业化、广告及直播电商等方面探索多种合作模式。
作为专业快手数据分析平台，飞瓜快数自从推出起就一直深受广大快手从业者和商家品牌方的欢迎。为了打造更好的用户体验，满足大家随时随地查看快手数据的需求，飞瓜快数APP版现已正式上线，支持Android和iOS版本。安卓用户可以在各大应用市场搜索【飞瓜快数】下载使用，iOS用户登陆App Store搜索【飞瓜快数】下载使用。△飞瓜快数APP飞瓜快数APP版本致力于为用户提供及时准确个性化的快手数据服务，围绕快手生态下的播主、商品和直?
为了给创作者提供良好的直播环境，8月2日至8月29日，快手推出“百万主播夏季赛”活动。本次活动以“开播领流量现金，视频直播双扶持”为主题，“流量+现金+快币”多项福利激励达人开播。据悉，本次活动主要分为“新秀首播，第一桶金等你拿”、“周周直播，流量快币送不停”、“狂欢一夏，全民主播赢壕礼”三项任务，活动对象包含所有快手粉丝量在10万以上的达人，符合条件的快手达人在完成对应任务后均可获得不同奖励。在“新秀首
在互联网营销领域，胡嫣可以说是一位 “幸运女神”。自2001 年进入互联网营销领域以来，她的每一次职业变动，可以说都稳稳踩在了时代的风口上。2018 年，胡嫣加入快手——接下来，短视频市场的井喷式发展人人有目共睹。今天，作为快手磁力引擎销售副总裁的胡嫣，又在见证着快手成立10 年来发展最为迅猛的商业化历程。1. 流量在谈及自己令人艳羡的职业生涯时，胡嫣只是轻描淡写地提到了对于市场的预判 。2020 年 CNNIC《中国互联网?
8月4日，快手大数据研究院发布《2021快手内容生态半年报》，以“从心出发”为主题，回顾了2021上半年快手平台的内容生态发展情况，从数据和内容方面展现疫情防控常态化下，短视频平台在坚守抗疫、促进经济发展、丰富日常生活等方面的努力。报告显示，2021年第一季度，快手中国应用程序及小程序平均日活用户数达3.792亿，同比增长26.4%;快手每月平均新增内容创作者1000万+。截至2021年3月31日，一年内，近2400万用户通过不同形式在?
快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。
字节教育闪电大裁员，上市计划搁置;快手首次股票解禁日，股价跌破100元关口，从上市之初的最高点417.8港元，到现在的90港元以下，半年时间市值蒸发近1.37亿港元（约合1.14万亿元）。两家公司都在经历市场环境最为严峻的挑战。
“邦邦两拳”、“求怕累”、“窝嫩叠”......你知道这些最近刷屏短视频平台的话是什么意思吗?刷到带着#求怕累 、#邦邦两拳 的短视频，你会不会有些疑惑?
今天，港股快手股价再创新低，截至发稿，快手股价报104.6港元，跌幅为5.6%，目前总市值为4352亿港元。2021年2月5日，快手正式在港交所上市，暗盘股价一度冲顶421港元的高位。此前，快手发布的财报显示，2021年第一季度，快手营收达170.2亿元，日活用户2.95亿。
深交所发布公告称，将快手调入深港通下的港股通股票名单。根据快手此前发布的财报数据显示，今年二季度，快手营收191.38亿元，同比增长48.8%，经调整净亏损为47.7亿元，大幅扩大146.2%。上半年，快手应用的平均日活用户数达2.943亿，平均月活用户达5.13亿。
“为什么中美的经济周期和货币周期会出现错位?这种错位对我们的钱包会有什么影响?”针对大家都十分关注的2021下半年投资策略问题，经济学家、如是金融研究院院长@管清友在7月30日的一场直播中，提出了自己的观点。在他看来，2021年是风险大于机会的一年，对普通人来说，最好的策略是多看少动。在1个多小时的直播中，针对大家关心的资产配置，中美经济变化等话题，管清友总是能深入浅出，耐心细致的讲解。评论区也有不少人，因为这?
随着越来越多品牌亲自下场做自播，如何克服冷启动困难，成为不少品牌亟待解决的一大问题。传统印象里，在强调私域的快手平台做品牌自播需要前期进行大量铺垫，先花时间做人设，为后期带货积累粉丝基础。但今年七月，“雅鹿品牌服饰”却在快手从零开始，开店16天便达成自播GMV累计突破1000w、累计涨粉30w+的成绩。雅鹿的“速成”，除了依托其过去在其他公域流量平台做自播积攒的经验，快手磁力金牛提供的商品销量、粉丝数、直播热度
随着越来越多品牌亲自下场做自播，如何克服冷启动困难，成为不少品牌亟待解决的一大问题。传统印象里，在强调私域的快手平台做品牌自播需要前期进行大量铺垫，先花时间做人设，为后期带货积累粉丝基础。但今年七月，“雅鹿品牌服饰”却在快手从零开始，开店16天便达成自播 GMV 累计突破1000w、累计涨粉30w + 的成绩。雅鹿的 “速成”，除了依托其过去在其他公域流量平台做自播积攒的经验，快手磁力金牛提供的商品销量、粉丝数、直?
据媒体报道，今日，美菜网就此前媒体报道的美菜内部正经历裁员，部分城市或将关停服务”一事作出回应。美菜网回应表示，美菜过去，现在和未来都会..
日前，据经济网报道，9月2日，在G2京沪港沟收费站，无感支付系统在人工收费车道投入使用。这是继自助智能车道后山东高速推出又一智能高速新举措，..
据中国日报网报道，有知情人士表示，腾讯拟推出个人微信云存储付费服务，据悉，该业务可能采用按年付费的模式，苹果用户或在180元/年左右，安卓用..
近期，音乐软件Plexamp又进行了一次大规模的升级，其中最受关注的，当属新功能“Super Sonic”的上线。据Plex介绍，这款只针对会员用户的新功能将..
此前阿里巴巴集团宣布，将于2025年之前，在科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱、设立共同富裕发展基金等五个方向上累计投入1000亿元，..
日前，“中国在线音频第一股”的荔枝发布了2021年第二季度财报，在随后的财报电话会上，荔枝集团创始人兼CEO赖奕龙表示，“这一季度各项核心指标..
在遭到众多用户的反对后，苹果服软了。据外媒报道，近日，苹果打算在iOS 15中加入一项新功能，用于扫描iCloud帐户中图像遭到众多用户的质疑后，宣..
据国外媒体报道，特斯拉2019年11月22日推出的电动皮卡Cybertruck，备受关注，有超过百万人已经支付定金预定，原计划在今年年底开始量产，从三电机..
9月4日消息，据腾讯视频官方消息，由孙红雷、张艺兴、刘奕君领衔主演的热播电视剧《扫黑风暴》累计播放量突破40亿大关，距离30亿播放量仅过去不到..
对打工人”而言，工作中最开心的日子，或许就是发工资的那天，不过近日，一位员工拿到工资却怎么也开心不起来。据河南广播电视台民生频道报道，9月..
14岁上清华是怎样的体验？据央视报道，今年，初三学生程大拙被清华大学2021年丘成桐数学科学领军人才培养计划录取，将在清华大学完成本硕博的学业..
近年来，为了减少人力成本，提升工作效率，不少服务型企业都引入了智能客服系统。但智能客服真的智能吗？近日，央视揭秘了智能客服的现状，消费者..
近日，网友@边牧勾勾的姐姐 在社交平台发文，称因宠物托运公司照顾不周，导致养了11年的狗狗死在中转过程中。该网友称，自己通过短视频平台找到一..
【TechWeb】9月4日消息，据国外媒体报道，在推进汽车项目的“泰坦”的苹果，也在不断招聘有汽车大厂工作经历的优秀人才，此前就曾有报道称，保时捷..
千呼万唤，《英雄联盟手游》不删档测试将于9月15日正式开启，与此前不同，本次终于开放iOS设备测试。目前《英雄联盟手游》已正式登陆苹果App Stor..
三星从上个月开始推出2021年9月的安卓安全补丁，Galaxy S20 FE是第一个获得该补丁的产品，现在是S20、S20+和S20 Ultra得到了最新安全补丁的更新三..
随着车企陆续入局自动驾驶领域，自动驾驶技术的比拼已成为车企竞争的重要砝码，同时，自动驾驶也成为智能汽车未来发展的重要方向之一。9月2日，20..
凤凰网科技讯 9月4日消息，针对关于滴滴公司的网络传言，滴滴在其官方微博回应表示，目前正积极全面配合网络安全审查，外媒关于北京市政府协调有关..
本周早些时候，@Pranksy 在推特上宣称自己误入了一个 NFT 拍卖骗局，被某个艺术网站卷走了价值 33.6 万美元的以太坊。然而故事的发展有些出人意料..
周二和周五的时候，Nintendo Life 与 EuroGamer 陆续证实了一则传闻 ——即任天堂可能终于准备好了将 Game Boy 和 Game Boy Color 的传奇掌机游戏..