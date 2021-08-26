饿了么头像变成网友征婚广告 网友：差点没认出来

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日，有网友发现，饿了么官方微博的头像竟然变成了外卖骑手的相亲征婚广告。
据悉，今年七夕节，饿了么发起了“外卖箱贴相亲广告”活动。但有用户反馈称没有找到对象。
于是乎，饿了么官方微博宣布，将把饿了么微博的头像当成广告位，换成用户的相亲小广告一天。
用户可以在微博对征婚广告进行投票，胜出的用户可借用饿了么官方微博头像进行广告征婚。
据投票结果显示，一位名为“华华”的用户获得了最后的胜利。
对此，网友们调侃称“你这头像我差没认出来”“好土”。
站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日，有网友发现，饿了么官方微博的头像竟然变成了外卖骑手的相亲征婚广告。
据悉，今年七夕节，饿了么发起了“外卖箱贴相亲广告”活动。但有用户反馈称没有找到对象。
于是乎，饿了么官方微博宣布，将把饿了么微博的头像当成广告位，换成用户的相亲小广告一天。
用户可以在微博对征婚广告进行投票，胜出的用户可借用饿了么官方微博头像进行广告征婚。
据投票结果显示，一位名为“华华”的用户获得了最后的胜利。
对此，网友们调侃称“你这头像我差没认出来”“好土”。
要问近几年什么词汇出现的频率最高，那一定是“网红”一词。如今，能够拥有网红产品或者网红人物，已经是众多企业和品牌发展中想要尝试的方向，可见“网红”对于品牌建设的影响力。KK馆作为一种潮流零售业态，其发展颇有点异军突起的意思，这主要也是得益于“网红”一词。KK馆自面世以来，就被冠以了网红店的称号。但与以前昙花一现的网红店大有不同。KK馆经过几年的发展，其门店规模已经拓展到了数百家。网红式设计，吸引消费者打
日前抖音已经实现点外卖功能 ，用户在抖音可以通过外卖平台或者品牌商户的账号，跳转至外卖下单页面。
“线上线下新零售”已然开启，展网融合的新态势下，传统的照明展会吸纳了新鲜血液，并尝试互联网新经济的模式与渠道。灯饰独特的体验需求也让线上的头部品牌开始发力线下，开门店、办工厂，借由展会建设品牌。一个引发行业趋势新风口，一个提高品牌形象制高点的照明大展:广州国际照明展览会（简称“光亚展”）将于8月3日如约而至，在广州这个现代国际展览中心正式拉开序幕，月影家居应邀携多款全铜装饰灯参展。可以预见，此次光亚?
凤凰网科技讯 北京时间8月18日消息，面对快速传播的德尔塔新冠病毒变异毒株，苹果公司将同时增加对公司园区和零售员工的新冠检测，并撤销了本月在美国恢复零售店内课程的计划。本周，苹果已经通知那些参加公司居家检测计划的员工，他们现在每周将收到两套来自诊断服务提供商Quest Diagnostics的试剂盒，而不是每周一套。苹果对参与该计划的员工称，他们预计将在每周一和周四接受检测。在部分办公室，苹果还计划将员工的检测次数扩?
昨天晚间，京东对外发布了截至6月30日的2021年第二季度财报，数据显示，京东集团第一季度净营收2538亿元，同比增加26.2%，市场预期2484.7亿元。净利润7.943亿元，Non-GAAP净利润46亿元，调整后每ADS收益2.90元，市场预估2.12元。
教育决定着人类的今天，也决定着人类的未来。人类社会需要通过教育不断培养社会需要的人才，需要通过教育来传授已知、更新旧知、开掘新知、探索未知，从而使人们能够更好认识世界和改造世界、更好创造人类的美好未来。在我国，教育水平的发展依旧参差不齐，尤其是对于边远山区的希望小学建设上， 2020 年 10 月 10 日，光明新零售的志愿者们经过几千里远途跋涉，将一批自发采购置办的学习生活用品和总额 301588 元的助学款项送到了
8月6日，为期4天的广州国际照明展览会完美落下帷幕!在这里，参展商精彩绽放，观展者称心满意。月影家居，则以惊艳实力聚焦全场目光，以全新的姿态面向大众，以独特的设计语言，赋予美好生活更多可能性，在展会上大放异彩，收获了满满的赞美与肯定!客如云来 诠释魅力月影家居此次以泛家居新零售姿态亮相，展会期间吸引到行业专家、众多优秀经销商和媒体的广泛关注，爆发般释放无限魅力，展厅内人流如织，连续四天人气爆表!在本次展?
公益，不会随着时间的流逝而被遗忘，这两年发生了很多灾难，而且来的猝不及防。回顾2020年受因疫情影响，革命老区井冈山当地果农遭受巨大损失。大量水果的滞销问题不解决的话，果农就要返贫了。今年年初，光明膳纤饮委托生产商——光明新零售有限公司率先行动起来，为井冈山革命老区的群众带来了一场脱贫致富的暖心盛事。帮助果农解决了水果滞销的问题。井冈山地区物产丰饶，黄桃、金桔、蜜柚、猕猴桃、竹笋等的产量都很高，而且品
据 FactSet 公司数据显示，在过去一年里，消费者在亚马逊平台花费6100多亿美元，而沃尔玛的销售额约为5660亿美元。亚马逊的零售销售额超过沃尔玛，成为中国之外最大的零售销售商。
日前，在Tech数字中国2021技术年会”上，神州数码自有品牌Bluenic2.0客户数据平台再度亮相。会后，神州数码云业务集团数据平台部总经理赵瑞详细解读了Bluenic2.0平台、介绍了未来神州数码在客户数据平台打造方面的布局和计划。据介绍，神州数码打造Bluenic 2.0，通过多种数据源的对接和打通，实现跨渠道客户ID唯一化和标签化，帮助企业架设多媒体营销通路，制定灵活的广告营销策略，完成消费者数据资产的转化，有效助力
日前，吉利汽车集团与全球最大的独立汽车零售商英国英之杰集团（Inchcape Group）正式达成全球战略伙伴关系，并签署了共同开拓智利市场的合作声明。据了解，英之杰集团总部位于英国伦敦，是全球最大的独立汽车零售商，与全球知名汽车厂商长期保持合作，业务遍及36个国家和地区。智利是南美重要的汽车市场。吉利汽车与英之杰合作，通过英之杰在智利已有的良好资源，导入吉利全新产品，快速抢占市场，提高市占率，有力提升中国品牌在
据外媒报道，Google公司周二宣布全面推出Google云零售搜索（Google Cloud Retail Search），这是一项新的管理服务，为零售商提供他们自己的Google搜索引擎版本，为他们的数字财产进行定制。Google表示，这个想法是为了帮助减少一个昂贵的问题，这个问题在业内被称为“搜索放弃”（search abandonment）。这个术语类似于众所周知的 “购物车放弃 ”（cart abandonment）现象，即网上购物者开始结账，但在付款之前放弃了。“搜索放弃
位居全球第一阵营、年营收超 300 亿的海尔智家厨电持续发力中国市场，其中集成厨房领域推动市场占比逐步上升。从海尔集成灶的市场表现来看，场景转型的带动力正在显现。 奥维云网(AVC)数据显示，集成灶市场 2021 年上半年零售额、量增速双线领跑厨电品类，继续保持快速发展的向上态势。其中，换道场景的海尔集成灶销额增幅165.66%，销量增幅144.65%，均跑赢行业，成为海尔厨电业务新的增长点。 随着我国城市化进程持续推进，人们?
据外媒报道，据报道，亚马逊正计划更大规模地进军实体零售，而在过去的几十年里，亚马逊已经颠覆了这个行业。他们将比传统百货商店小一点--约3万平方英尺，而不是10万平方英尺--并提供顶级消费品牌的产品和自有品牌的产品。知情人士告诉《华尔街日报》，第一家亚马逊百货商店将在加州和俄亥俄州开业。一位消息人士称，大约两年前，亚马逊接洽了一些美国服装品牌，其计划在大型零售店出售这些服装。亚马逊通过其在线业务系统地瓦解?
近年来，随着时代的发展、市场的变迁，月影家居品牌为了能够在这个竞争激烈的市场上占有一席之地而做出改变，现如今月影家居呈现出以下特点：品牌定位年轻化、营销方式年轻化以及产品年轻化，大力开拓新零售渠道。8 月 4 日，月影家居品牌代言人（灯饰）杨洋正式官宣，以潮流、时尚的风格展现自己充满青春活力的品牌姿态。近年来，月影家居始终在进行品牌年轻化战略，走时尚化、年轻化的路线，进行整体品牌形象升级。品牌定位年轻?
八月的色彩是用金子铸就的，明亮而珍贵;八月的色彩是用阳光酿造的，芬芳而灿烂，如同这个城市里创新的故事层出不穷。8月4日，随着知名演员杨洋的官宣，品牌代言人猜想活动落幕，月影家居也通过各个媒体渠道揭晓了全新代言人的真实身份。品牌全方位联动，月影家居线下新零售全面升级。随着全新品牌代言人的官宣，月影家居线下新零售也正式拉开升级的序幕，线下新零售实体专卖店同步线上更新了全新的品牌slogan“有月影 家更美”。与
8月11日，苏宁易购零售云4周年发布会将盛大召开。从2017年开始至今，苏宁易购零售云门店在经过了4年时间的下沉探索和尝试之后，已经成为苏宁易购各类新业态中发展最迅猛、最成熟的新物种之一，同时也成为消费升级风口下县镇互联网基础设施的建设者和服务者，更符合当下的市场、店主和用户需求。苏宁易购高级副总裁顾伟指出，利他和效率是零售云长期坚持的底层逻辑，我们希望合作伙伴都能在零售流通业整体效率提升过程中享受到零售?
对于零售连锁行业，由于分店多，管理跨度大，使得人力资源管理场景更加丰富更加复杂，HR部门仅靠传统管理方法很难高效进行全面的HR管理，而借助数字化手段却可以提高管理水平，让管理更便捷，那么，零售连锁行业人力资源管理系统有哪些系统选择？笔者作为一位在零售连锁行业从业十余年的HR，在此向各位伙伴郑重推荐i人事，通过多年使用，企业在HR全流程管理、总部分部协同等方面均实现了较大突破。以下，笔者就具体管理场景，来为?
据GlobalData称，最近一年来以苹果已加大招聘力度，重点是零售员工和智能家居产品开发。对比去年7月份，苹果在今年7月份的招聘信息增加了78%。
今日，针对“苏宁易购零售云将与天猫优品合并”的传闻，苏宁易购方面回应称，目前尚未听说。此前，有消息称，苏宁易购零售云将与天猫优品合并，在下沉市场主推的家电项目。
继B站、微信之后，今日，优酷、百度、微博等也陆续发布公告称将开展财经内容违规专项行动，将重点打击以下8类违规问题:1. 胡评妄议、歪曲解读财经..
昨日，有网友发现，QQ音乐对已购用户再购专辑/单曲作了限制，部分已购用户不可再进行购买(只在购买一次的情况下也不行）。对此，QQ音乐方面向Tech..
为照顾想要升级 Windows 11，但又不确定当前硬件和固件是否支持的客户，微软已经重新发布了 Windows 11 兼容性检查工具。据悉，微软于 2021 年 6 ..
Linux 定于本周日（8 月 29 号）发布大版本更新，从而为接下来几个月的企业与云应用程序奠定良好的安全与性能基础。由官方公告可知，Linux 5.14 将..
百度百家号发布关于开展财经内容违规专项行动的公告，称百度百家号积极响应国家网信办开展的整治专项行动的要求，对照专项要求，第一时间组建工作..
日前，优酷发布《关于开展清朗·商业网站平台和“自媒体”违规采编发布财经类信息专项整治行动的公告》称，针对近期网上屡屡发生的“自媒体”歪曲..
昨天中通宣布快递派费每单上调0.1元，是给快递小哥提升收入的。今天圆通也跟进了，同样上调派费0.1元，并强调各网点不能截留。据圆通快递加盟网点..
自从小米MIUI 12系统饱受吐槽开始，官方就成立了专项修复组，专门针对每周反馈的问题进行修复和解答，小米负责人每周都会与用户能直接对话。8月27..
凤凰网科技讯 8月28日消息，今日，微博官方账号@微博管理员 发布公告称，为贯彻落实国家网信办“清朗”系列专项行动要求，进一步规范网络传播秩序..
在过去几年中，Intel在CPU性能上一直保持单核/游戏上的领先记录，但AMD的Zen3架构锐龙5000逆转了这一点，首次做到了单核、多核性能同时领先，Inte..
有外媒在Geekbench数据库中发现了一款出自微软的笔记本设备。虽然没有检测出具体产品型号，但是根据配置来看，再结合定位推断，不难猜出应该就是S..
从6月底发布Win11系统之后，微软给出的最低硬件要求就引发了诸多争议，其中TPM 2.0的加入限制了很多平台升级，现在微软微调了最低硬件要求，TPM 2..
在今年 4 月的公开预览之后，微软终于在今日宣布了将向所有 Windows 10 PC 用户推送 64-bit 版本的 OneDrive 同步客户端的消息。在此之前，该公司..
2021年8月27日晚，国美零售发布2021年中期业绩。财报数据显示，在中国经济整体复苏的大背景之下，国美零售整体销售收入收入为人民币260.4亿元，同..
8 月 27 日消息，金融科技港股上市公司 51 信用卡(2051.HK)于今日发布 2021 年中期业绩公告。公告显示， 51 信用卡上半年收益总额为2. 11 亿元，同..
8 月 27 日，金融科技港股上市公司 51 信用卡(2051.HK)发布了 2021 年中期业绩公告，公司上半年实现营收2. 11 亿元，同比增长28.2%;经调整净利润 ..
【2021年8月，上海】近日，源自新加坡的国际高端健康生活方式的领军品牌OSIM傲胜迎来其42周年欢庆月，相继举办“uDream创新5感养身椅”旗舰产品线..
德国人喜欢通过打电话得到商家的售后服务，尤其是中老年人。德国的社会环境和德国人严谨的思维模式也体现在德国企业使用电信服务的规范管理上。德..
大家好，我是口腔师林严。随着生活水平的提高，现在越来越多的人都开始注重其自己的口腔问题，这是一个好现象，但我国80%以上的国民都或多或少的存..
最近一段时间，随着字节跳动、快手等互联网大厂的表态，越来越多的互联网企业都宣布取消996、大小周制度，现在硬件厂商也加入进来了。8月28日，vi..