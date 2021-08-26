饿了么头像变成网友征婚广告 网友：差点没认出来

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:今日，有网友发现，饿了么官方微博的头像竟然变成了外卖骑手的相亲征婚广告。

据悉，今年七夕节，饿了么发起了“外卖箱贴相亲广告”活动。但有用户反馈称没有找到对象。

于是乎，饿了么官方微博宣布，将把饿了么微博的头像当成广告位，换成用户的相亲小广告一天。

用户可以在微博对征婚广告进行投票，胜出的用户可借用饿了么官方微博头像进行广告征婚。

据投票结果显示，一位名为“华华”的用户获得了最后的胜利。

对此，网友们调侃称“你这头像我差没认出来”“好土”。