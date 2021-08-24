饿了么发布下午茶市场趋势报告：奶茶果汁订单最多

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饿了么发布下午茶市场趋势报告：奶茶果汁订单最多

2021-08-24 15:34 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:日前，饿了么发布2021下午茶数字经济蓝皮书，报告显示:在下午茶市场，本土品牌正快速崛起，国潮风、高颜值、口味创新、健康减糖正在成为头部品牌发展新趋势。

根据报告，2020年起，随着国潮兴起，下午茶与中国文化的结合愈发紧密;下午茶也不再只是“下午茶”，还包括进咖啡、卤味、炸鸡等多款品类。

结合饿了么平台数据来看，咖啡+烘焙、卤味+水果、茶饮+甜品、啤酒+炸鸡等“国民下午茶CP”正在成为流行趋势。

在报告中，根据饿了么平台下午茶时段非正餐餐饮品类订单量/全品类订单量。报告显示，2021下午茶订单TOP10品类中，奶茶果汁（茶饮）订单占比遥遥领先，第二梯队是汉堡薯条、炸鸡炸串，第三梯队则依次为咖啡、甜品、卤味熟食、披萨意面、水果、蛋糕和沙拉/轻食。

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而从消费群来看，此次下午茶数字经济蓝皮书中显示:Z世代、女性是下午茶消费的主力军，而40岁以上用户占比也在持续上升。2021年女性占比55.47%，40岁以上用户占比8.82%。此外，50岁以上“银发族”消费也在逐年走高。

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从不同性别的用户偏好来看，除了大家都偏爱点奶茶果汁、汉堡薯条、炸鸡炸串，男性用户更偏爱点披萨意面，女性用户则更偏爱点甜品。

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蓝皮书也同时显示:中式下午茶文化、品类加速融合、三四线城市增长、银发族消费潜力、全链路数智化以及本土品牌崛起将成为下午茶经济下半场的6大趋势。

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