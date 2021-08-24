抖音电商医疗器械类商品宣传规范：不得出现抢购、家庭必备等诱导性内容

站长之家(ChinaZ.com) 8月24日 消息:近日，抖音电商正式公布了医疗器械类商品宣传规范，明确了电商创作者推广医疗器械类商品时详细的行为规定。

抖音要求，在直播场景中，仅允许抖店商家官方账号以自卖形式推广，非约定创作者禁止以直播形式推广医疗器械类商品。在视频场景中，创作者推广医疗器械类商品的，须在视频中清晰展示相应的医疗器械类广告审查批准文号。

另外，抖音电商创作者还不得出现一些行为，比如推广中声称含有“100%有效”、“安全”、“零风险”、“无毒副作用”等内容的。

不得出现推广情形或内容具体如下:

- 含有明示或暗示商品功效、效果、安全性的断言或者保证。

- 含有说明治愈率、有效率等暗示或宣称疾病治理效果的;

- 与其他医疗器械商品就功效和安全性作比较的内容;

-使用或变相使用涉国家机关及其工作人员、军队单位及人员、军队设备/标识等名义或形象宣传;

-使用科研单位、学术机构、行业协会或专家、学者、医生、药师、患者等的名义或形象作推荐、证明;

-违反科学规律，明示或者暗示可以治疗所有疾病、适应所有症状、适应所有人群，或者正常生活和治疗病症所必需等内容;

-引起公众对所处健康状况和所患疾病产生不必要的担忧和恐惧，或者使公众误解不使用该产品会患某种疾病或者加重病情;

- 含有无法证实的所谓“科学或研究发现”、“实验或数据证明”等方面的内容 ;

- 含有“100%有效”、“安全”、“零风险”、“无毒副作用”等内容的;

- 明示或暗示含有一种或多种“天然”成分，安全性有保证的内容;

-含有“热销、抢购、试用”、“家庭必备、免费治疗、免费赠送”等诱导性内容，“评比、排序、推荐、指定、选用、获奖”等综合性评价内容，“保险公司保险”等保证性内容。

-含有“最高技术”、“最科学”、“最先进”、“国家级产品”、“填补国内空白”等绝对化或排他性用语;

-含有不反复、三天即愈、无效退款、根治、比手术安全、包治百病、一盒见效、彻底康复、痊愈、立马见效等禁止性用语。