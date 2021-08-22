比亚迪半导体被中止上市审核 官方回应会尽快推进复核

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 比亚迪最新资讯 > 正文

比亚迪半导体被中止上市审核 官方回应会尽快推进复核

2021-08-22 10:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:8 月 18 日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，比亚迪半导体的审核状态变更为“中止审核”，原因是因律师北京市天元律师事务所被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，中止其发行上市审核。

芯片

创业板发行上市审核信息公开网站 8 月 18 日显示，由于发行人律师事务所被中国证监会立案调查，根据相关规定，深交所中止比亚迪半导体发行上市审核。该律师事务所为北京天元律师事务所。

比亚迪半导体的“中止”是被其所聘请的北京天元律师事务所连累了。根据《规则》，只有当天元律师事务所的相关情形消除，或者在三个月内完成尽职调查，并及时告知深交所后，比亚迪半导体才有可能恢复上市资格。

对于被“中止审核”，比亚迪半导体表示，“尽快推进复核，会不会换所也不清楚。”

公开资料显示，比亚迪半导体成立于 2004 年，主营业务为功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，旗下共有宁波半导体、节能科技、长沙半导体 3 家子公司。主要从事产品包括：在汽车领域，比亚迪半导体已率先制造并批量生产了IGBT、SiC MOSFET、IPM、MCU、CMOS图像传感器、电磁及压力传感器、LED光源、车载LED显示等多种车规级半导体产品 。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 律所牵连致IPO中止 比亚迪半导体回应：尽快推进复核

    此前比亚迪宣布拆分半导体业务上市，市场高度认可比亚迪半导体会成为车芯第一股”，不过他们被律所牵连，意外导致IPO中止。据报道，8月18日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，比亚迪半导体的审核状态变更为中止审核”，原因是因律师北京市天元律师事务所被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，中止其发行上市审核。根据法规要求，比亚迪半导体只有在天元律师事

    比亚迪 上市 深交所

  • 比亚迪半导体创业板IPO审核中止 官方回应：尽快推进复核

    【TechWeb】8月22日消息，被认为是“车芯第一股”的比亚迪半导体创业板IPO意外被中止审核。深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，比亚迪半导体的审核状态变更为“中止审核”。根据公告，比亚迪半导体IPO中止的原因是发行人律师北京市天元律师事务所被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，中止其发行上市审核。对此，比亚迪半导体方面对媒体表示，"公司现在会尽快推?

    比亚迪 上市 创业板

  • 为解决半导体供应短缺问题，全球半导体厂商迅速增产

    据财联社消息，全球半导体厂商为了解决供应短缺，正在迅速推进增产准备工作。大型半导体厂商为了满足需求，已开始增持原材料等，9家大型厂商最近一个季度持有的存货创出历史新高。但由于存在客户发出超过必要量的订单的动向，实际需求日趋难以预测。

    半导体 芯片 芯片市场

  • 传言称特斯拉将使用比亚迪刀片电池

    【TechWeb】8月6日消息，据国外媒体报道，有传言称，电动汽车制造商特斯拉将使用比亚迪的刀片电池。消息人士称，比亚迪最早将在2022年第二季度向特斯拉供应刀片电池。目前还不清楚特斯拉的哪些车型将使用比亚迪的刀片电池。据报道，搭载比亚迪电池的特斯拉车型目前已进入C样测试阶段。比亚迪的刀片电池于今年3月下旬发布，它具有超长的使用寿命和超长的续航能力，是一款超级安全的电池。据悉，比亚迪已经在其纯电动汽车汉EV和2021?

    比亚迪 特斯拉 电动汽车

  • 销售目标1480万台！索尼：PS5芯片充足 不担心半导体短缺

    近日，索尼公司发布2021财年第一季度（4-6月）财报。财报显示，索尼第一财季销售收入达到22568亿日元，同比增长15%；实现营业利润2801亿元，净利润2118亿日元。目前，全球半导体短缺，自去年11月PS5主机发布以来，因芯片短缺导致PS5供不应求。据媒体报道，在索尼季度财报电话会议上，索尼首席财务官Hiroki Totoki表示，对于PS5游戏主机，索尼已经设立了今年的销售目标，同时保证了充足的芯片供应来实现该销售目标。不管半导体的供?

    索尼 游戏

  • 这个即将出狱的男人 要搅动全球半导体风云！

    受益于2020年下半年以来全球半导体需求大增，价格持续上涨，韩国半导体巨头三星电子在今年第二财季成功超越Intel，时隔10个季度，再度登上全球第一大半导体厂商的宝座。但是，在晶圆代工业务方面，三星正面临着新入局的Intel的全力追赶。时隔10个季度，三星超越Intel重新夺回第一宝座外媒指出，三星之所以超车Intel，主要就是借助「投资」利器的帮忙。7月底，三星电子公布了2021年第二季度的财报，根据财报显示，三星电子二季度的?

    三星 李在镕 投资

  • 小米MIX 4一体式陶瓷背板受盛赞：比亚迪独家供货！

    8月10日晚间，雷军激动的发布了阔别三年的MIX系列新机小米MIX 4。除了引入屏下前摄实现真全面屏之外，小米MIX 4还有一个最大的亮点备受好评，获得了各大数码博主、评测机构，以及普通用户的一致好评，那就是Unibody全陶瓷机身，让机身没有任何接缝，温润如玉完美无瑕。为了实现这个设计，小米和背后的供应商团队付出了不懈努力，独创了轻量化一体精密陶瓷背板和保证信号接受的金属小A壳，这也是行业独此一家的技术，而这两款重要组

    小米 比亚迪 小米mix

  • 比亚迪将向特斯拉提供刀片电池？官方回应

    此前，有报道称，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此比亚迪回应凤凰网科技称，公司从未向媒体表示将对特斯拉供应“刀片电池”，亦未表示“刀片电池”将用于Model Y。

    比亚迪 特斯拉

  • 小米、华为哈勃同时入股微电子公司：经营半导体研发等

    企查查信息显示，武汉聚芯微电子新增小米长江产业基金、深圳哈勃为股东，虽然战投金额未披露，但公司注册资本显示从640万增加到695万。工商资料显示，武汉市聚芯微电子有限责任公司成立于2016年1月27日，位于武汉东湖新技术开发区。经营范围包括半导体、传感器、集成电路、新型电子元器件、软件的研发、设计、销售、测试、维修及技术咨询、技术服务、技术转让等。据官网信息，武汉市聚芯微电子有限责任公司是一家专注于高性能模拟?

    小米 华为 投资

  • 比亚迪秦Pro“换标”丰田电动车 明年开卖

    作为传统燃油车的霸主，不得不承认的是，在电动车已经汽车智能化、自动化方面，日系车中的丰田着实已经落伍了。与特斯拉、大众等车企相比，丰田占据的品牌优势，在电动车市场也无法完全体现。为此丰田选择了向国产车中的新能源汽车大哥比亚迪”来进行合作。日前，一汽丰田曾曝光了未来两年的产品规划，计划在2022年上市全新A+级纯电动轿车。此外，一汽丰田正在天津新能源工厂建设代号为290D的项目，对应这款纯电动轿车。有信息显示

    丰田 比亚迪 电动车

  • 外媒：三星电子可能收购一家汽车半导体公司

    据韩媒businesskorea报道称，三星电子击败英特尔，创下全球半导体行业近三年来的最大销售额。业内观察人士表示，三星电子手上现金约1000亿美元，很可能会增加并购投资，以保持领先于英特尔。

    三星 汽车芯片 三星芯片

  • 比亚迪将向特斯拉供应“刀片电池”！内部人士确认属实

    日前，有媒体报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池”。目前配有刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面表示不予置评”。今日，对于此事，又有比亚迪内部人士向媒体透露，比亚迪将向特斯拉供应刀片电池”一事属实，并且首款车型或为Model Y。在中国市场，特斯拉拥有多家电池供应商，除了韩国LG、日本松下之外，还有中国电池巨头宁德时代。不同于以上几家企业，均为电池

    比亚迪 特斯拉 电动车

  • 比亚迪总市值破9000亿元

    昨日，财联社报道称，比亚迪将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入 C 样测试阶段。

    比亚迪 特斯拉 刀片电池

  • 消息称比亚迪有望向特斯拉供应刀片电池：已装车测试

    8月5日下午消息，来自财联社的报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池”。目前配有刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此，比亚迪方面表示不予置评”。据了解，刀片电池”即比亚迪生产的最新一代磷酸铁锂电池，相较于竞品，其优势主要在于安全性、制造工艺先进、高温陶瓷电池”技术等。安全性方面，刀片电池针刺后，无明火、无烟，表面温度仅为30-60℃。采用叠片工艺，而非传统的卷

    特斯拉 比亚迪 宁德时代

  • 逼到特斯拉降价！同为磷酸铁锂 比亚迪刀片电池特殊在哪？

    毫无疑问，比亚迪当前已经成为了中国自主品牌新能源汽车的领军车企，在汉、唐以及DM-i等热销车型带东西啊，比亚迪销量也是连创新高。今年6月，比亚迪夺回了中国新能源汽车销量榜首，新能源汽车销量创历史新高，达40116 辆，同比增长207.1%，环比增长26.6%。比亚迪的销量暴涨，也让特斯拉感到不小的压力。在7月份，特斯拉悄无声息宣布降价，7月8日和30日，分别下调Model Y和Model 3的官方售价，最大降幅达7w。而比亚迪也决定All in?

    比亚迪 特斯拉 model

  • 比亚迪回应“汉EV碰撞后静置起火”：不同批次冷却液颜色不同 都不导电

    近日，汽车媒体平台懂车帝”发布了比亚迪汉EV与北汽极狐阿尔法S正面对撞的碰撞测试视频，此次采用的是两车以64km/h的速度进行50%偏置对撞的方式。但是最引人关注的并不是测试本身的结果，而是测试完车辆静置48小时后，比亚迪汉EV突然出现了冒烟起火的情况。针对此事，比亚迪官方也第一时间进行了回应，其表示：视频中碰撞车辆的冷却液(红色,行业普遍使用,有导电性)与汉EV量产车的冷却液(紫色,比亚迪独有,不导电)完全不同,碰撞车辆?

    比亚迪 腾讯

  • 汉EV碰撞后静置起火遭比亚迪质疑 懂车帝：有权威背书、欢迎厂商探讨

    以不惜成本还原两车高速对撞的懂车帝原创栏目《懂车试验场》，日前找来了比亚迪汉EV和极狐阿尔法S两款级别、参数等相似的电动汽车，试图以64公里/小时、50%偏置碰撞的形式，模拟极端危险条件下的整车安全表现。结果发现，两辆车在高速对撞后，电池完全断电，并没有出现冒烟起火状况。但在碰撞测试48小时后，比亚迪汉EV在全车断电，弱电都已经下电的情况下，居然起火燃烧。懂车帝方面表示，经消防认定为电瓶电气线路故障导致。懂车?

    比亚迪 原创 电动汽车

  • 蔚来、比亚迪劲敌！续航最长的Model Y现身 超640公里

    特斯拉当前在售车型共有四款，长续航版本车型，续航最高为594公里，目前没有一款车型挺近600km阵营，与比亚迪汉、小鹏P7以及蔚来ES6、EC6等车型相比，续航方面没有太大优势。为此，特斯拉有推出一款超长续航版车型。日前，我们在工信部的新车申报信息中，发现了特斯拉超长续航版车型，该车最大的变化，换装了容量更大的三元锂电池组，同时续航水平也大大提升。具体来看，新车仍为全轮驱动版本车型，前后电机最大功率分别为137kW、1

    特斯拉 蔚来 小鹏

  • 小米MIX 4的一体式陶瓷背板和金属小A壳：系比亚迪电子主力供货

    昨晚（8月10日），小米MIX 4正式发布，定价4999元起，16号上午10点开卖。小米MIX 4看点不少，包括CUP全面屏（屏下摄像头）、一体式轻量化陶瓷后壳、首发骁龙888+、UWB一指连技术等。在工业设计方面，除了正面的6.67英寸CUP全面屏点亮效果惊艳，一体式的轻量精密陶瓷机身也让人印象深刻，虽然屏幕支架仍有一圈金属包边用于天线信号溢出，但不仔细的话难以察觉。据比亚迪电子介绍，其是小米MIX 4轻量化一体精密陶瓷背板的主力供应商?

    比亚迪 小米 小米mix

  • 合肥比亚迪完成备案！年产40万辆整车及配套动力总成

    8月3日，据媒体报道，从合肥市长丰县发改委获悉，合肥比亚迪汽车有限公司新能源汽车高端核心零部件项目分别于8月2日、3日完成备案，该项目建成后具备40万辆新能源汽车高端核心配套零部件生产能力。公告显示，该项目占地约3918亩，新建厂房26幢、消防水泵房及地下水池3个、综合站房2幢、油库、110KV电站、发车大棚、发运中心、危废仓2个、危化仓2个、废料仓2个、物流中心、综合办公楼、食堂三幢、门卫4个、招聘中心、垃圾站、26幢倒

    比亚迪 蔚来 理想
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM