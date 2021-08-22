比亚迪半导体被中止上市审核 官方回应会尽快推进复核

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:8 月 18 日，深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示，比亚迪半导体的审核状态变更为“中止审核”，原因是因律师北京市天元律师事务所被中国证监会立案调查，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，中止其发行上市审核。

创业板发行上市审核信息公开网站 8 月 18 日显示，由于发行人律师事务所被中国证监会立案调查，根据相关规定，深交所中止比亚迪半导体发行上市审核。该律师事务所为北京天元律师事务所。

比亚迪半导体的“中止”是被其所聘请的北京天元律师事务所连累了。根据《规则》，只有当天元律师事务所的相关情形消除，或者在三个月内完成尽职调查，并及时告知深交所后，比亚迪半导体才有可能恢复上市资格。

对于被“中止审核”，比亚迪半导体表示，“尽快推进复核，会不会换所也不清楚。”

公开资料显示，比亚迪半导体成立于 2004 年，主营业务为功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售，旗下共有宁波半导体、节能科技、长沙半导体 3 家子公司。主要从事产品包括：在汽车领域，比亚迪半导体已率先制造并批量生产了IGBT、SiC MOSFET、IPM、MCU、CMOS图像传感器、电磁及压力传感器、LED光源、车载LED显示等多种车规级半导体产品 。