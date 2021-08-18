微博盘前涨超7% 二季度营收5.75亿美元超预期

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 微博最新资讯 > 正文

微博盘前涨超7% 二季度营收5.75亿美元超预期

2021-08-18 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:今日，微博发布了2021Q2财报。财报显示，二季度，微博营收5.75亿美元，同比增长48%，超过市场预期5.27亿美元。

其中，广告和营销营收5.023亿美元，市场预估4.62亿美元。

QQ截图20210818172702.jpg

用户数方面，二季度，微博平均月活5.66亿，去年同期为5.23亿;平均日活2.46亿，去年同期为2.29亿。

受上述利好消息影响，微博盘前涨超7%。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 新浪微博高级公关总监毛涛涛涉嫌舞弊被刑拘：已开除

    8月10日，有消息称，原新浪微博品牌市场部高级公关总监毛涛涛，因涉嫌舞弊，已被公安机关依法刑事拘留。同时，新浪方面已经给予其开除处分。新浪微博回应称消息属实”，但未透露更多细节。据媒体报道，新浪集团合规监察部人力资源部已经内部发布通报，称毛涛涛在职期间涉嫌利用职务之便收受贿赂，严重侵害了集团的商业利益，现已被公安机关依法刑事拘留。根据集团规定及相关法律法规，决定给予毛涛涛开除的处分，不得再行录用，同?

    新浪 微博

  • 微博官方出手：张哲瀚及其工作室社交账号被封

    8月15日下午，微博社区管理官方账号@微博管理员 发布公告，关闭关闭张哲瀚个人账号、张哲瀚工作室账号、张哲瀚超话。微博官方指出，作为网上拥有大量粉丝和关注的公众人物，树立正确的历史观和价值观是最基本的职业素养，也是必须坚守的底线，无知不能作为开脱罪责的挡箭牌。张哲瀚的行为不仅伤害民族感情，而且对其受众中的青少年群体带来极恶劣的影响。微博平台也提醒广大网友、用户及从艺人员，在民族大义面前坚决不可有丝毫动?

    微博 营销 mcn

  • 微博高级公关总监毛涛涛因涉嫌收受贿赂被刑拘 新浪回应：属实

    凤凰网科技讯8月10日消息，消息称原微博品牌市场部高级公关总监毛涛涛因涉嫌利用职务之便收受贿赂，已被公安机关依法刑事拘留，新浪给予其开除处分。新浪微博回应媒体表示“消息属实”。相关阅读:超话社区官方微博发布明星超话“积分助力”机制下线公告:为倡导超话社区粉丝理性追星，履行企业主体责任，微博超话社区决定下线明星分类“积分助力”机制。后续，明星超话将根据活跃度展示，包含在超话内签到、发帖、互动等综合维度，?

    微博 明星 新浪

  • 微博上线限制互动模块

    昨日，微博宣布上线“个人主页限制互动警示模块”功能。具体来说，若某一账号被多名（≥3名）博主删除评论并拉黑，则该账号将在个人主页显示“该用户被X名博主限制互动”

    微博 社交 新浪

  • 微博蜜汁操作！郭采洁微博中奖：奖品是“郭采洁签名照”

    今天，微博话题郭采洁抽中自己签名照”引网友热议。据悉，前段时间腾讯音乐浪潮榜官方微博举行了一次抽奖活动，活动奖品是郭采洁亲笔签名照”。今天腾讯音乐浪潮榜公布了微博抽奖结果，幸运儿是郭采洁。对于这样的抽奖结果，网友纷纷留言：郭采洁：拿来吧你”、恭喜郭采洁获得郭采洁签名照一张”。也有网友对微博抽奖平台的操作感到疑惑。值得注意的是，这不是郭采洁第一次中奖。之前郭采洁也曾参与过微博抽奖活动，而且成为了那次

    微博 电影 腾讯

  • 新浪将反性骚扰写入员工手册：不得强迫饮酒、劝酒

    近期，阿里巴巴、国台酒业等公司接连曝出女员工遭侵犯事件，影响十分恶劣，随后爱奇艺等企业第一时间推出相应政策，抵制职场潜规则，尤其是强迫、劝酒等行为。根据媒体报道，作为国内头部互联网大厂，新浪方面也在第一时间做出了改动，人力资源部将职业道德《行为规范》中的严禁性骚扰内容增补进《员工手册》中反性骚扰的规定里。新增加的内容包括：公司坚决反对任何形式和一切人际交往之间的性骚扰，坚决维护员工正当权益，致力于

    新浪 阿里 爱奇艺

  • 新浪将反性骚扰写入员工手册 聚餐不得强迫饮酒

    8月16日下午，新浪发布全员信，将严禁性骚扰内容增补进《员工手册》中反性骚扰的规定里。新增加的内容包括：公司坚决反对任何形式和一切人际交往之间的性骚扰，坚决维护员工正当权益，致力于营造互相尊重的、健康的、没有偏见和骚扰的工作环境。男性员工的相关权益也在保护范围之内。

    新浪 性骚扰 阿里

  • 微博超话下线积分助力

    昨日，微博宣布，为营造健康兴趣讨论氛围，共建和谐社区，超话社区下线“积分助力”机制。据悉，在超话社区，用户可以通过做任务获得积分，并为喜欢的偶像打榜。

    微博 微博超话 新浪

  • 月影家居携手杨洋共掀装饰照明新浪潮！

    2021 年 8 月 4 日，月影家居官宣杨洋为品牌代言人（灯饰），品牌微博话题#月影下的杨洋#在官宣后达到了1. 3 亿的阅读量和115. 6 万的讨论量，成为了轰动装饰照明行业的焦点话题，掀起了装饰照明行业的新浪潮，引发了各界的高度关注。本身就是装饰照明行业的头部品牌，再加上顶流明星的加持，让波新浪潮让月影家居彻底“火出圈”，不仅突破了圈层壁垒进一步打响了品牌知名度，更解锁了品牌的无限未来。品牌选对代言人并不容易，而?

    月影家居 杨洋

  • 倡导理性消费，畅行花推消费新浪

    据悉，2019年中国旅游市场总规模达到6.63万亿，同比增长11％，旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05％。因受疫情影响，2020年人们对旅游的消费预期大幅度降温，但18~25岁的95后依然当仁不让，成为旅游消费的主力军，排在了首位。而在旅游的模式中，在线旅游消费在80后、90后人群中占比达到87.4%；00后也开始崭露头角，占比达到2.4%。在旅游消费偏好方面，80后、90后的景点偏好相似，自然风光、名胜古迹、展览馆、

    畅行花

  • Soul合伙人让社交简单化 打造年轻人的社交元宇宙

    保持新鲜感在一段人际交往中是极为重要的部分，但是如何能够有效保证这段关系始终新鲜则是一门难题。而Soul合伙人作为Z世代社交应用的主要参与者给出了答案，Ta们通过自身丰富的社交经历，并结合Z世代群体最迫切的社交需求，打造出了专属于年轻人的社交元宇宙概念。我们不妨把时间倒回到 2016 年，从Soul刚刚成立开始谈起。坦白讲那并不是一个成立的最好时机，要知道仅 2014 年就有近 60 个社交玩法的项目成立，想要在这片红海赛道

    Soul 社交

  • 航旅市场走向正轨，畅行花助推消费新浪

    据悉， 2019 年中国旅游市场总规模达到6. 63 万亿，同比增长11％，旅游业对GDP的综合贡献为10. 94 万亿元，占GDP总量的11.05％。 因受疫情影响， 2020 年人们对旅游的消费预期大幅度降温，但18~ 25 岁的 95 后依然当仁不让，成为旅游消费的主力军，排在了首位。 而在旅游的模式中，在线旅游消费在 80 后、 90 后人群中占比达到87.4%； 00 后也开始崭露头角，占比达到2.4%。在旅游消费偏好方面， 80 后、 90 后的景点偏好相似，自?

    畅行花

  • 微博热搜挂了？实测结果如下

    刚刚有网友发现微博热搜点进去无法显示内容，凤凰网科技实测发现，截止发稿点击任意一个热搜，都无法显示相关内容。

    微博热搜 微博

  • 抖音新锐发布X易来，推动智能灯光改造新浪

    理想的家居生活是何种模样？为满足都市人群对品质生活、温馨家居的诉求，抖音新锐发布联合智能照明品牌易来，于 7 月 19 日- 7 月 28 日推出“让生活有光”主题活动，通过联动头部自媒体内容定制、超头部抖音达人创意视频、直播种草、线下发布会等多种方式，触达目标消费人群，撰写出当代都市家居生活的新答卷。活动期间，全渠道累计曝光量超 5 亿，成功掀起智能灯光改造浪潮。抖音新锐发布精心甄选，不仅为消费者推荐优质产品，更

    抖音 易来 抖音新锐发布

  • 是自拍杆又是稳定器的小Q稳拍杆，在新浪众测等你试用

    用自拍杆自拍，总会出现一些问题。手一抖，拍糊了，因为自拍杆没有防抖功能；只能拍胸部以上，成为一张大头照，因为只能用手举着自拍；拍不出自己想要的炫酷照片和视频，因为自拍杆功能太单一了。可是快乐时光总需要记录下来，这时不如试试小Q稳拍杆吧。这是一款，集自拍杆、单轴稳定器、三脚支架、桌面跟拍云台四种使用功能为一体的新型自拍杆。目前正在新浪众测等着大家去测评。下面我们先简单看一下，小Q的整体情况。我们看小Q?

    小Q稳拍杆

  • 腾讯回应微博CEO吐槽

    7月5日，腾讯游戏上线了“零点巡航”功能，该功能对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。

    腾讯 微博 零点巡航

  • 美团内测外卖社交 朋友可以看到你点的外卖

    继美团推出“商家群聊”后，美团围绕外卖场景再次搭建了一个社交体系，名为“饭小圈”，是一款基于微信好友和通讯录好友，建立社交关系的外卖分享平台。

    美团 外卖社交 饭小圈

  • 下线明星势力榜，微博是要与饭圈“断舍离”？

    据悉在饭圈的世界中，一位粉丝要成为所谓的“大粉”、“粉头”，要么是为偶像花钱，要么就是有能力组织“轮博女工”做数据。在拨开萦绕饭圈周围的这层迷雾，微博将“明星势力榜榜单中的名次代表偶像知名度”，包装成一种“观念”来促使粉丝消费，无疑也成为了饭圈经济的核心，甚至“轮博不一定有用，但是不轮一定糊”更是成为饭圈粉丝普遍的看法，而这也是微博作为社会化媒体潜移默化的一个结果。

    微博 明星势力榜 饭圈

  • “明星势力榜”下线 微博倡导粉丝理性追星

    微博社区管理官方微博发布公告称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。

    明星势力榜 微博 理智追星

  • 微博上线新表情苦涩 评论区已“沦陷”

    今天，微博上线了新表情“苦涩”，引发了一波“苦涩”潮。在相关微博的评论区，网友们排队发起了“苦涩”表情。

    微博 表情 表情包
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM