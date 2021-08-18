微博盘前涨超7% 二季度营收5.75亿美元超预期

用自拍杆自拍，总会出现一些问题。手一抖，拍糊了，因为自拍杆没有防抖功能；只能拍胸部以上，成为一张大头照，因为只能用手举着自拍；拍不出自己想要的炫酷照片和视频，因为自拍杆功能太单一了。可是快乐时光总需要记录下来，这时不如试试小Q稳拍杆吧。这是一款，集自拍杆、单轴稳定器、三脚支架、桌面跟拍云台四种使用功能为一体的新型自拍杆。目前正在新浪众测等着大家去测评。下面我们先简单看一下，小Q的整体情况。我们看小Q?