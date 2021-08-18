微博盘前涨超7% 二季度营收5.75亿美元超预期

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:今日，微博发布了2021Q2财报。财报显示，二季度，微博营收5.75亿美元，同比增长48%，超过市场预期5.27亿美元。
其中，广告和营销营收5.023亿美元，市场预估4.62亿美元。
用户数方面，二季度，微博平均月活5.66亿，去年同期为5.23亿;平均日活2.46亿，去年同期为2.29亿。
受上述利好消息影响，微博盘前涨超7%。
站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:今日，微博发布了2021Q2财报。财报显示，二季度，微博营收5.75亿美元，同比增长48%，超过市场预期5.27亿美元。
其中，广告和营销营收5.023亿美元，市场预估4.62亿美元。
用户数方面，二季度，微博平均月活5.66亿，去年同期为5.23亿;平均日活2.46亿，去年同期为2.29亿。
受上述利好消息影响，微博盘前涨超7%。
8月10日，有消息称，原新浪微博品牌市场部高级公关总监毛涛涛，因涉嫌舞弊，已被公安机关依法刑事拘留。同时，新浪方面已经给予其开除处分。新浪微博回应称消息属实”，但未透露更多细节。据媒体报道，新浪集团合规监察部人力资源部已经内部发布通报，称毛涛涛在职期间涉嫌利用职务之便收受贿赂，严重侵害了集团的商业利益，现已被公安机关依法刑事拘留。根据集团规定及相关法律法规，决定给予毛涛涛开除的处分，不得再行录用，同?
8月15日下午，微博社区管理官方账号@微博管理员 发布公告，关闭关闭张哲瀚个人账号、张哲瀚工作室账号、张哲瀚超话。微博官方指出，作为网上拥有大量粉丝和关注的公众人物，树立正确的历史观和价值观是最基本的职业素养，也是必须坚守的底线，无知不能作为开脱罪责的挡箭牌。张哲瀚的行为不仅伤害民族感情，而且对其受众中的青少年群体带来极恶劣的影响。微博平台也提醒广大网友、用户及从艺人员，在民族大义面前坚决不可有丝毫动?
凤凰网科技讯8月10日消息，消息称原微博品牌市场部高级公关总监毛涛涛因涉嫌利用职务之便收受贿赂，已被公安机关依法刑事拘留，新浪给予其开除处分。新浪微博回应媒体表示“消息属实”。相关阅读:超话社区官方微博发布明星超话“积分助力”机制下线公告:为倡导超话社区粉丝理性追星，履行企业主体责任，微博超话社区决定下线明星分类“积分助力”机制。后续，明星超话将根据活跃度展示，包含在超话内签到、发帖、互动等综合维度，?
昨日，微博宣布上线“个人主页限制互动警示模块”功能。具体来说，若某一账号被多名（≥3名）博主删除评论并拉黑，则该账号将在个人主页显示“该用户被X名博主限制互动”
今天，微博话题郭采洁抽中自己签名照”引网友热议。据悉，前段时间腾讯音乐浪潮榜官方微博举行了一次抽奖活动，活动奖品是郭采洁亲笔签名照”。今天腾讯音乐浪潮榜公布了微博抽奖结果，幸运儿是郭采洁。对于这样的抽奖结果，网友纷纷留言：郭采洁：拿来吧你”、恭喜郭采洁获得郭采洁签名照一张”。也有网友对微博抽奖平台的操作感到疑惑。值得注意的是，这不是郭采洁第一次中奖。之前郭采洁也曾参与过微博抽奖活动，而且成为了那次
近期，阿里巴巴、国台酒业等公司接连曝出女员工遭侵犯事件，影响十分恶劣，随后爱奇艺等企业第一时间推出相应政策，抵制职场潜规则，尤其是强迫、劝酒等行为。根据媒体报道，作为国内头部互联网大厂，新浪方面也在第一时间做出了改动，人力资源部将职业道德《行为规范》中的严禁性骚扰内容增补进《员工手册》中反性骚扰的规定里。新增加的内容包括：公司坚决反对任何形式和一切人际交往之间的性骚扰，坚决维护员工正当权益，致力于
8月16日下午，新浪发布全员信，将严禁性骚扰内容增补进《员工手册》中反性骚扰的规定里。新增加的内容包括：公司坚决反对任何形式和一切人际交往之间的性骚扰，坚决维护员工正当权益，致力于营造互相尊重的、健康的、没有偏见和骚扰的工作环境。男性员工的相关权益也在保护范围之内。
昨日，微博宣布，为营造健康兴趣讨论氛围，共建和谐社区，超话社区下线“积分助力”机制。据悉，在超话社区，用户可以通过做任务获得积分，并为喜欢的偶像打榜。
2021 年 8 月 4 日，月影家居官宣杨洋为品牌代言人（灯饰），品牌微博话题#月影下的杨洋#在官宣后达到了1. 3 亿的阅读量和115. 6 万的讨论量，成为了轰动装饰照明行业的焦点话题，掀起了装饰照明行业的新浪潮，引发了各界的高度关注。本身就是装饰照明行业的头部品牌，再加上顶流明星的加持，让波新浪潮让月影家居彻底“火出圈”，不仅突破了圈层壁垒进一步打响了品牌知名度，更解锁了品牌的无限未来。品牌选对代言人并不容易，而?
据悉，2019年中国旅游市场总规模达到6.63万亿，同比增长11％，旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05％。因受疫情影响，2020年人们对旅游的消费预期大幅度降温，但18~25岁的95后依然当仁不让，成为旅游消费的主力军，排在了首位。而在旅游的模式中，在线旅游消费在80后、90后人群中占比达到87.4%；00后也开始崭露头角，占比达到2.4%。在旅游消费偏好方面，80后、90后的景点偏好相似，自然风光、名胜古迹、展览馆、
保持新鲜感在一段人际交往中是极为重要的部分，但是如何能够有效保证这段关系始终新鲜则是一门难题。而Soul合伙人作为Z世代社交应用的主要参与者给出了答案，Ta们通过自身丰富的社交经历，并结合Z世代群体最迫切的社交需求，打造出了专属于年轻人的社交元宇宙概念。我们不妨把时间倒回到 2016 年，从Soul刚刚成立开始谈起。坦白讲那并不是一个成立的最好时机，要知道仅 2014 年就有近 60 个社交玩法的项目成立，想要在这片红海赛道
据悉， 2019 年中国旅游市场总规模达到6. 63 万亿，同比增长11％，旅游业对GDP的综合贡献为10. 94 万亿元，占GDP总量的11.05％。 因受疫情影响， 2020 年人们对旅游的消费预期大幅度降温，但18~ 25 岁的 95 后依然当仁不让，成为旅游消费的主力军，排在了首位。 而在旅游的模式中，在线旅游消费在 80 后、 90 后人群中占比达到87.4%； 00 后也开始崭露头角，占比达到2.4%。在旅游消费偏好方面， 80 后、 90 后的景点偏好相似，自?
刚刚有网友发现微博热搜点进去无法显示内容，凤凰网科技实测发现，截止发稿点击任意一个热搜，都无法显示相关内容。
理想的家居生活是何种模样？为满足都市人群对品质生活、温馨家居的诉求，抖音新锐发布联合智能照明品牌易来，于 7 月 19 日- 7 月 28 日推出“让生活有光”主题活动，通过联动头部自媒体内容定制、超头部抖音达人创意视频、直播种草、线下发布会等多种方式，触达目标消费人群，撰写出当代都市家居生活的新答卷。活动期间，全渠道累计曝光量超 5 亿，成功掀起智能灯光改造浪潮。抖音新锐发布精心甄选，不仅为消费者推荐优质产品，更
用自拍杆自拍，总会出现一些问题。手一抖，拍糊了，因为自拍杆没有防抖功能；只能拍胸部以上，成为一张大头照，因为只能用手举着自拍；拍不出自己想要的炫酷照片和视频，因为自拍杆功能太单一了。可是快乐时光总需要记录下来，这时不如试试小Q稳拍杆吧。这是一款，集自拍杆、单轴稳定器、三脚支架、桌面跟拍云台四种使用功能为一体的新型自拍杆。目前正在新浪众测等着大家去测评。下面我们先简单看一下，小Q的整体情况。我们看小Q?
7月5日，腾讯游戏上线了“零点巡航”功能，该功能对夜间游戏超过一定时长、实名为成年人的帐号进行人脸重点筛查。凡是拒绝或未通过人脸验证的，将被当成未成年人，纳入腾讯游戏健康系统的防沉迷监管并踢下线。
继美团推出“商家群聊”后，美团围绕外卖场景再次搭建了一个社交体系，名为“饭小圈”，是一款基于微信好友和通讯录好友，建立社交关系的外卖分享平台。
据悉在饭圈的世界中，一位粉丝要成为所谓的“大粉”、“粉头”，要么是为偶像花钱，要么就是有能力组织“轮博女工”做数据。在拨开萦绕饭圈周围的这层迷雾，微博将“明星势力榜榜单中的名次代表偶像知名度”，包装成一种“观念”来促使粉丝消费，无疑也成为了饭圈经济的核心，甚至“轮博不一定有用，但是不轮一定糊”更是成为饭圈粉丝普遍的看法，而这也是微博作为社会化媒体潜移默化的一个结果。
微博社区管理官方微博发布公告称，为倡导粉丝理智追星，履行企业主体责任，微博决定下线“明星势力榜”。
今天，微博上线了新表情“苦涩”，引发了一波“苦涩”潮。在相关微博的评论区，网友们排队发起了“苦涩”表情。
作为曾红极一时的国民老公”，王思聪当年的创业经历也是十分梦幻，作为国内前首富王健林的儿子，曾拿着父亲给的5亿启动资金启动了创业计划，被认为..
今日，法拉第未来（Faraday Future，简称FF”）宣布，在今年7月的合并交易完成后，计划在未来12个月内大幅扩充员工人数，新的招聘将有助于FF在202..
小时候记忆里的雪糕，好像就是甜甜的糖水做的，除了甜味，就是丝丝凉意，可以陪伴我们开心度过整个夏天.。到后来出了奶油口味的“小布丁”、奶油巧..
后疫情时代，健康已经成为人们最热的话题之一，中国消费者对健康，尤其是饮食健康的关注也上升到了一个新高度。合理膳食、营养均衡，才能提升免疫..
无论是在国内将“供应链品牌化”玩到极致，还是现在一只脚已经踏出海外，另一只脚准备从线上跟上，名创优品都是踩中了中国供应链的趋势——从无到..
跨界，两种不同属性的元素相互融合，碰撞出意想不到的火花。中式雪糕品牌钟薛高通过过硬的产品品质，和消费者多维度沟通互动、创意十足的跨界联名..
近几年来，投影仪市场火热，在已经饱和的大屏端市场上跑出一条新的赛道，在年轻人需求改变追求超大屏体验下， 使用场景的变化，当租房成为当今社会..
最近，洪水影响了许多地方。除了对经济的影响、对房屋的破坏和对人们出行的不便外，最令人担忧的是对环境的污染和破坏，其中生物污染和对供水系统..
今日，天猫官方宣布为了更好的给更多品类的商家提供一站式的服务，现拟增设汽车用品/电子/清洗/改装、电动车/配件/交通工具、摩托车/装备/配件类目..
打破边界、相融共生已经是当前汽车产业的新常态。 2021 年，尽管肆虐全球的疫情还未消散，全球经济仍面临巨大挑战，但不可否认的是，中国是世界上..
8 月 19 日，声网Agora举办线上产品发布会，正式发布了“全链路加速FPA（Full-Path Accelerator）”。全链路加速FPA基于声网的软件定义实时网络 S..
随着物联网国家战略的推进，应用示范项目的展开以及云计算、大数据等成熟与驱动，物联网在各行各业获得广泛应用，我国物联网市场与需求正在急速增..
近日，甘青宁苏宁易购总经理陈昌海在采访中表示，苏宁易购零售云是对传统零售门店进行全价值链平台化赋能，实现家电、家居优质工业品下行，支持乡..
除了圆珠笔球珠，中国还有哪些看似简单的东西在技术上被“卡脖子”？可能，夹球炭式防护面料里的看起来十分普通的“球形炭材料”也算得上一例。环..
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美国联邦贸易委员会（FTC）刚刚向 Facebook 提起更严重的反垄断诉讼，由今日披露的诸多细节可知，除了“磨炼基于监控的广告模式”，委员会还指责这..
8 月 1 日，为期两天的GOTC 全球开源技术峰会深圳站完美落幕，此次会展覆盖了云原生、大数据、人工智能、物联网、区块链、DevOps、开源治理等多个..
2021年是“十四五”的开局之年，“十四五”时期，我国教育进入高质量发展阶段，教育发展面临着新形势、新阶段、新理念、新格局、新目标、新要求。..
随着护肤教育的普及，面膜产品的市场渗透率逐年提升，面膜市场规模不断扩大。据天眼查数据，我国目前共有超4， 300 家企业名称或经营范围包含“面..
硬件发烧友对英伟达CEO黄仁勋有一句调侃：“先有仁勋后有天，手握显卡虐神仙。”这句调侃在 8 月 11 日SIGGRAPH2021 会议之后变得更加传神。在该会..