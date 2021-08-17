B站禁止未认证个人和机构发布涉投资理财等财经领域内容

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B站禁止未认证个人和机构发布涉投资理财等财经领域内容

2021-08-17 15:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:今日，上海网信办表示，股市“黑嘴”利用网络平台发布虚假性、蛊惑性信息，养粉荐股后反向操作收割散户，导致个股暴涨暴跌，严重扰乱经济秩序和社会秩序，侵害网民合法权益。

为进一步规范互联网金融信息传播秩序，依托综合协调处置机制，近期上海网信办会同上海证监局联合开展涉非法证券期货活动网络信息专项整治工作，坚决遏制各类违法违规信息传播。专项整治期间，属地主要网站查删拦截有害信息1.7万余条，下架音视频专辑、节目3187个，处置违法违规账号8000余个，关闭直播间53个。

股票，股价

上海网信办称，聚焦音视频、直播类、财经资讯类、聚合类等属地重点网站，上海网信办、上海证监局加强联动协同，围绕相关法律法规及典型案例开展普法宣讲，提高企业合法合规运营意识。同时督促指导各平台自查自纠涉非法证券期货经营风险，全面清理“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法违规信息，对平台公众账号运营者强化证券期货经营资质核验，不为非法证券期货活动提供便利，全力压缩场外配资、非法证券期货活动相关网络信息传播空间。

在专项整治中，上海网信办指导属地网站平台采取扎实有效的管理措施。哔哩哔哩对认证通过的财经类用户账号统一社群运营，加强内容安全教育，禁止未经资质认证的个人和机构发布涉投资理财等财经领域内容。东方财富网通过“股民学校”专门频道，传播各类证券相关基础知识和法律法规，加强投资者教育。喜马拉雅加强对涉非法证券期货活动网络信息的举报受理工作，对于核实为违规的内容进行拓展排查溯源，提高举报处理效率。

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