B站禁止未认证个人和机构发布涉投资理财等财经领域内容

随着社会的日益发展，银行存款的收益，因为被通货膨胀远远甩在身后，因此也是越来越难满足于投资者的财富增值需求。因此不少国人也开始寻求新的财富增值之道，而这其中基金也是成为了很多国人财富增值的首选，尤其是不少年轻投资者的入场，更是把基金推崇成为国民理财神器，而最近新能源也是受到了不少投资者的青睐。新能源成为A股最火概念，不少基金经理正忙于转赛道、发新基。截至8月4日，正在发行或待发的新能源相关主题基金多?