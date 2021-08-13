喜羊羊出品方申请限制乐视网高消费

让贾跃亭押上全部身家的电动汽车公司法拉第未来（简称FF），终于在美国上市。这家公司的成败，被外界视为贾跃亭翻身的唯一希望。美国时间7月22日，贾跃亭创建的Faraday Future（FF”）宣布已完成了与PSAC的合并交易。合并后的公司更名为Faraday Future Intelligent Electric Inc.”，并正式在纳斯达克交易所交易。在当天的盘前交易时段，该股票一度暴涨近50%。当晚，该股票开盘后最高上涨23%，随后大幅跳水。值得注意的是，久违露?