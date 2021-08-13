喜羊羊出品方申请限制乐视网高消费

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 喜羊羊最新资讯 > 正文

喜羊羊出品方申请限制乐视网高消费

2021-08-13 16:03 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月13日 消息:企查查APP显示，8月11日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增被限制高消费信息，申请人为喜羊羊与灰太狼出品方关联公司广州奥飞文化传播有限公司。

QQ截图20210813160449.jpg

此前，乐视网因未支付喜羊羊出品方关联公司广州奥飞文化传播有限公司410万元授权使用费，新增失信被执行人信息，失信被执行人行为具体情形有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

资料显示，奥飞娱乐股份有限公司拥有广泛知名IP群，包括喜羊羊与灰太狼、巴啦啦小魔仙、火力少年王、十万个冷笑话、镇魂街等。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 乐视网拖欠喜羊羊出品方410万 成失信被执行人

    企查查APP显示，7月29日，乐视网因未支付喜羊羊出品方关联公司广州奥飞文化传播有限公司410万元授权使用费，新增失信被执行人信息，失信被执行人行为具体情形有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

    乐视网 喜羊羊 动画

  • 乐视网拖欠喜羊羊出品方410万！再成失信被执行人

    据企查查App显示，近日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司因未支付喜羊羊出品方关联公司广州奥飞文化传播有限公司410万元授权使用费，再被列为失信被执行人，执行标的45475元。失信被执行人行为具体情形有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行法院为广州市越秀区人民法院。据报道，截至目前，乐视网信息技术（北京）股份有限公司关联有上百条终本案件，即由于被执行人无可供执行财产，而被法院终止本次执行程序的案件?

    乐视 贾跃亭 网文

  • 乐视网拖欠喜羊羊出品方410万，成失信被执行人

    近日，乐视网因未支付喜羊羊出品方关联公司广州奥飞文化传播有限公司410万元授权使用费，新增失信被执行人信息，失信被执行人行为具体情形有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，执行法院为广州市越秀区人民法院。

    乐视

  • 乐视网被执行总金额超20亿

    贾跃亭旗下法拉第未来（FF）将在纳斯达克挂牌上市。目前应用商店内乐视更换“为人立志当高远”logo，此前，乐视曾更换“老板造车美利坚”字样logo。

    乐视 贾跃亭 法拉第未来

  • 贾跃亭1.2亿股乐视股票将拍卖

    贾跃亭持有的乐视网信息技术（北京）股份有限公司约1.2亿股的股票将公开拍卖，同时被拍卖的还有其哥哥贾跃民持有的乐视网总计2000万股的股票。

    贾跃亭 乐视 FF

  • 乐视网“翻身”赢官司获赔28万 友操作害了被告

    乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷多个一审民事判决书公开。

    乐视网 爱奇艺 侵权

  • 贾跃亭称回国是必须的 友：下周吗？

    7月22日，FF正式在美股挂牌交易，公司创始人贾跃亭的动态也备受关注。他在接受采访时表示，FF上市是一个新的起点，解决了最大的资金问题。

    贾跃亭 法拉第未来 乐视

  • 乐视成立文化传媒公司乐嗨 最终受益人为贾跃亭

    乐视乐嗨文化传媒（北京）有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为孟宇。股东信息显示，该公司由乐视网信息技术（北京）股份有限公司间接全资控股，最终受益人为贾跃亭。

    乐视 贾跃亭 孟宇

  • 乐视网起诉爱奇艺获赔28万！原因竟是友上传视频侵权

    据天眼查App显示，8月5日，乐视网（天津）信息技术有限公司与北京爱奇艺科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷多个一审民事判决书公开，相关案号为（2020）京0491民初26487号、（2020）京0491民初26492号等。审理法院为北京互联网法院。上述多个案件的判决书显示，原告乐视公司诉称，被告爱奇艺公司未经许可在其经营的爱奇艺网站和视频软件上向公众提供涉案作品的在线播放服务，侵害了原告乐视公司的信息网络传播权。涉案作品包?

    爱奇艺 乐视 网站

  • 贾跃亭回应是否有回国打算：那必须的

    当地时间7月22日，贾跃亭创立的电动汽车公司法拉第未来（Faraday Future，下称FF”）正式在纳斯达克挂牌上市。其普通股和认股权证股票代码分别为FFIE”和FFIE.WS”。在上市仪式上，FF创始人贾跃亭并未上台，而是由现任电动汽车公司Faraday Future全球CEO毕福康主持敲钟仪式。六位来自不同领域的FF外部合伙人，作为Futurist Alliance”的代表上台为挂牌仪式敲钟。贾跃亭在纳斯达克交易所外接受采访时表示，FF上市是一个新的起点，解

    上市 贾跃亭 电动汽车

  • 贾跃亭旗下FF将挂牌上市

    今日，贾跃亭旗下法拉第未来（FF）将在纳斯达克挂牌上市，恒大汽车持有FF20%股份。根据FF此前公告，法拉第未来FaradayFuture（FF）将与Property Solutions Acquisition Corp("PSAC")业务合并。

    贾跃亭 FF 恒大汽车

  • 乐视网被强制执行超3322万：总金额已超过20亿

    据中国执行信息公开网显示，近日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司新增一则被执行人信息，案号（2021）京03执1342号，执行标的33225366元，执行法院为北京市第三中级人民法院。此次关联案件是乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司、乐视以及北京鹏翼资产管理中心的有限合伙纠纷按键。根据企查查数据显示，目前乐视网共有10条被执行人信息，被执行总金额超20.5亿，同时该公司还存在超40条失信信息，失信行为多为有履行能力而拒

    乐视 贾跃亭 创业板

  • 被执行总金额超94亿！贾跃亭1.2亿股乐视股票将拍卖

    据阿里拍卖消息，贾跃亭持有的乐视网信息技术（北京）股份有限公司约1.2亿股的股票将于2021年9月11日在阿里拍卖平台上公开拍卖。此外，同时被拍卖的还有其哥哥贾跃民持有的乐视网总计2000万股的股票。天眼查风险信息显示，贾跃亭及其哥哥贾跃民已关联多条被执行人、限制消费令及股权冻结信息。8月4日，贾跃亭还因借款纠纷被执行超4.5亿，目前其被执行总金额已超94亿元对于此次拍卖，有网友调侃，难道贾跃亭打算下周回国还钱。”值?

    贾跃亭 乐视 阿里

  • 乐视1000万成立新公司乐嗨：贾跃亭为最终受益人

    FF上市”、世贸工三半价拍卖”，最近，远在海外的贾跃亭有点忙”。日前，据天眼查App显示，7月26日，乐视乐嗨文化传媒（北京）有限公司成立，注册资本1000万人民币，法定代表人为孟宇。公司经营范围含组织文化艺术交流活动；软件开发；体育咨询；动漫设计；文化娱乐经纪人服务；广播电视节目制作等。值得一提的是，据股东信息显示，该公司由乐视网信息技术（北京）股份有限公司间接全资控股，最终受益人为贾跃亭。据悉，前不久，乐

    乐视 贾跃亭 上市

  • 曾经承载贾跃亭野心的地产项目 如今半价转手他人

    凤凰网科技讯7月29日消息，据北京产权交易所官网显示，原乐视控股持有的世茂工三商场，在经过24小时的拍卖后，以接近起拍价的价格成交。最终成交价16.45亿元相较于29.29亿元的评估价接近腰斩。本次拍卖为第二次拍卖。上一次拍卖于4月15日，起拍价约合20.5亿元，最终流拍。2016年5月，风头正盛的乐视控股，从世茂股份手中以29.20亿元、0.52亿元的价格收购北京财富时代置业有限公司及世茂商管公司持有的百鼎新世纪公司全部股权，合计

    贾跃亭 乐视

  • FF“盲盒”式上市，贾跃亭又热泪盈眶了

    北京时间7月22日21点30分，美股开盘。在经历盘前最高近50%的涨幅后，法拉第未来（FFIE.US）开盘涨20%，但随即高开低走，最终收盘13.98元仅上涨1.45%。不管怎样，贾跃亭的法拉第未来终于上市了。此前FF在经历多次PPT融资，反复折腾后，利用空壳公司PSAC，通过SPAC的方式造壳募资，金额达到10亿美金。

    FF上市 贾跃亭 FF

  • 贾跃亭：有计划回国 会彻底解决债务问题

    FF上市首日，久未露面的贾跃亭现身纳斯达克交易所，他对记者表示，有计划回国。对于公众最为关心的债务问题，贾跃亭简短回应：我会彻底解决的。”此次上市并不意味着贾跃亭就能还清债权人的债务。FF全球合伙人陈喆告诉记者，需要等到FF市值达到一定程度，债权人从信托当中套现，才能算是得到足额的偿还。据了解，在上市后，FF将拿到价值10亿美元的新融资。在上市仪式前，毕福康介绍了FF用户生态系统，他称，FF已经申请了880项汽车?

    上市 贾跃亭 融资

  • FF上市！贾跃亭誓言要颠覆法拉利、宾利

    让贾跃亭押上全部身家的电动汽车公司法拉第未来（简称FF），终于在美国上市。这家公司的成败，被外界视为贾跃亭翻身的唯一希望。美国时间7月22日，贾跃亭创建的Faraday Future（FF”）宣布已完成了与PSAC的合并交易。合并后的公司更名为Faraday Future Intelligent Electric Inc.”，并正式在纳斯达克交易所交易。在当天的盘前交易时段，该股票一度暴涨近50%。当晚，该股票开盘后最高上涨23%，随后大幅跳水。值得注意的是，久违露?

    贾跃亭 faraday 上市

  • FF正式在美股挂牌交易 贾跃亭称回国是必须的

    美国当地时间7月22日法拉第未来（FF）正式在美股挂牌交易，公司创始人贾跃亭在纳斯达克交易所外接受媒体采访时表示，FF上市是一个新的起点，解决了最大的资金问题，接下去全力以赴实现 12 个月量产交车。被问及是否有回国打算，贾跃亭说，“那必须的。”

    贾跃亭 FF 贾跃亭回国

  • 贾跃亭1.2亿股乐视股票将拍卖 其哥哥持有2000万股

    据阿里拍卖消息，贾跃亭持有的乐视网信息技术（北京）股份有限公司约1.2亿股的股票将于2021年9月11日在阿里拍卖平台上公开拍卖，同时被拍卖的还有其哥哥贾跃民持有的乐视网总计2000万股的股票。

    贾跃亭 乐视
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM