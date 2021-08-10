苹果向12英寸MacBook用户发布调查 了解尺寸功能等方面的意见

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:苹果正在向现已停产的2015年12英寸MacBook的选定用户发送调查，询问他们对笔记本电脑尺寸、功能等方面的看法。

苹果于2015年推出了12英寸 MacBook，作为一款超轻薄笔记本电脑，面向需要超便携笔记本电脑的客户。12英寸 MacBook 采用无风扇设计，配备英特尔处理器，是第一款配备蝶式键盘的 Mac。这款笔记本电脑的起价为1299美元。

12英寸的外形非常受欢迎，因为客户喜欢其轻薄的设计。苹果在2016年和2017更新了 MacBook，但在2019年推出重新设计的配备 Retina 显示屏的MacBook Air 后停产。

近日，苹果发送给12英寸MacBook部分客户的调查比较宽泛。问卷内的问题比较简单，比如询问客户对笔记本电脑的尺寸、功能以及他们将对其进行哪些更改的意见。

苹果会定期向客户发送调查问卷，上周还向 iPad mini 的现有客户发送了调查问卷。鉴于12英寸 MacBook 已经停产，很难想象苹果会将其重新引入其产品线。

根据调查，苹果可能开始意识到存在超薄便携式笔记本电脑的市场，并且可能正在考虑开发为该市场人群量身定制的 MacBook电脑。或者，鉴于目前11英寸和12.9英寸iPad Pro产品以及附加的妙控键盘配件，苹果可能认为不需要12英寸 MacBook 。