抖音电商将重点打压“虚假承诺”行为 包括禁播、扣除信用分等

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抖音电商将重点打压“虚假承诺”行为 包括禁播、扣除信用分等

2021-08-03 16:05 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:日前，抖音电商运营团队近日发布关于“虚假承诺”的治理公告。公告指出，近期，抖音电商平台在巡检中发现，一些创作者通过虚假承诺或者虚假宣传-夸大价值的方式欺骗用户，诱导用户购买商品，但最终不履行承诺，或者实际货物价值远远低于宣传价。此类行为严重影响平台生态环境，侵害消费者权益。

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此类场景包括但不限于:

  • 创作者在直播间进行虚假承诺，购买一件链接商品即可获赠高价值礼物，但未正常完成此类商品的发货履约（如:宣称购买手表后，可以获赠一台高价值手机，但手机不发货;

  • 创作者在直播间进行虚假承诺，下单成功后好评会返现，但未正常完成相关承诺，如:直播间宣称下单好评后全款返现，但实际不兑现）;

  • 创作者在直播间进行虚假承诺，混杂高低价值商品采用不确定性方式售卖，如:利用盲盒的噱头，混杂手机、平板、酒水以及折扣券，宣称随机四发二的销售行为，具体规则可参考「以不确定性方式推广商品」;

  • 创作者在直播间进行虚假宣传价值夸大，虚构优惠折扣，如:宣称手表原价98000，现折扣399优惠出售，但无法提供宣称的商品价格相应的证明依据。 

抖音电商表示，针对此类行为，平台将出台专项措施做重点监控和打压。针对违规情况，平台有权依据相关规定，采取包括但不限于封禁开播权限、关停商品分享功能、扣除用户信用分、扣除保证金等处置措施。

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