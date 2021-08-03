抖音电商将重点打压“虚假承诺”行为 包括禁播、扣除信用分等

自从抖音电商成立以来，不少人都在猜测抖音电商的定位，是直播电商还是内容电商？ 2021 年 4 月，抖音电商首届生态大会举行，在会上抖音电商总裁康泽宇给出了抖音电商的定位——兴趣电商。抖音电商给出的官方释义为：兴趣电商即一种基于人们对美好生活的向往，满足用户潜在购物兴趣，提升消费者生活品质的电商。其核心是主动帮助用户发现他潜在的需求，然后实现与商家商品的精准匹配。应该如何理解呢？虽然抖音电商不是内容电商也?