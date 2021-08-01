网易云音乐通过港交所聆讯 月活用户达1.83亿 付费用户数2429万

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日 消息:据港交所官网显示，网易云音乐已通过上市聆讯并上载聆讯后资料集，上市联席保荐人为美林、中金及瑞信。

公开信息显示，其2021年Q1总营收15亿元，同比增长74.6%;月活用户达到1.83亿;在线音乐付费用户数2429万，同比增长91.5%;在线音乐付费率13.3%。数据显示，网易云音乐约90% 用户是90后或00后。

资料集最新披露数据显示，网易云音乐2021年 Q1总营收15亿元，同比增长74.6%;Q1调整后净亏损从去年同期的5亿元收窄为3亿元;毛亏损率从去年同期的26.8% 大幅收窄为3.6%。2018-2020年，网易云音乐全年营收分别为11亿元、23亿元、49亿元，连续两年翻番。

网易云音乐在线音乐板块保持高增长。2021年Q1的MAU从去年同期的1.70亿增至1.83亿;在线音乐付费用户数从去年同期的1268万增至2429万，同比增长91.5%;在线音乐付费率从去年全年的8.8%快速增长至Q1的13.3%。

据招股书显示，网易云音乐在上市前的股东架构中，控股股东网易持有62.46%的股份，其他股东包括:阿里巴巴旗下的淘宝中国持股10.81%;云峰基金通过旗下的Novel Entertainment持股5.41%;百度持股4.26%。