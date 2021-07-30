百度起诉百度文库破解方获赔200万 后者违法提供下载服务

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:今日，百度与苏州梦西游网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书被公开。

原告百度诉称，梦西游公司通过天猫网中的店铺“梦西游网络科技”违法向用户提供百度文库需用下载券下载的文档（以下简称用券文档）和付费文档的下载服务，即用户通过使用梦西游公司提供的插件，可以下载并浏览百度文库中的用券文档和付费文档。百度公司认为，梦西游公司未经许可，以营利为目的，通过技术手段违法提供百度文库相关文档的下载服务，直接导致百度文库用户数量的减少和浏览量的降低，妨碍、破坏了百度公司合法提供的网络产品的正常运行，构成不正当竞争。

对此，百度请求法院判决梦西游公司在天猫网站显著位置连续三十日刊登声明、消除影响。赔偿百度公司经济损失295万元及合理开支5万元（即律师费）。

经审理后，法院认为，梦西游公司实施的被诉行为使用户无需上传和分享文档，直接影响了百度文库通过非VIP用户上传文档获取文档资源这一重要渠道，破坏了百度公司的经营基础。梦西游公司通过涉案插件这一技术手段，打破了百度公司对用户下载文档设置的相关限制，使服务购买者无需遵循百度文库产品在文档下载方面的运营规则，即可无差别地获得相关文档，破坏了百度文库产品和服务的正常运行。另外，用券文档还可以通过购买VIP会员服务免费获得，而被诉行为亦影响了用户购买百度文库会员的积极性;且梦西游公司基于其价格优势，也极有可能使百度文库的已有VIP用户不再继续购买VIP服务，从而直接造成百度公司会员收入的减少。

最终，法院判决，被告苏州梦西游网络科技有限公司自判决生效之日起十日内，赔偿原告北京百度网讯科技有限公司经济损失200万元及合理开支3万元等。