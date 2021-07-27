俞敏洪辟谣暑期游轮进公海集训：没人性 这种时刻还落井下石

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:近日，一张网传新东方将进行暑期游轮公海集训的截图在网上流传。
网传截图称，新东方将在海上进行超过40天的集训，其中穿插各种考试，具体费用为一人21.98万，名额仅限4000人。
针对上述传闻，新东方总裁俞敏洪回应称：“你对新东方到底有多恨，才能在这种艰难时刻还要落井下石?还有一点人性吗?”
7月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发“双减政策”。受该政策影响，新东方股价当时下跌超50%。
其中，政策明确，坚持从严治理，全面规范校外培训行为、
政策称，学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作;上市公司不得通过股票市场融资投资学科类培训机构，不得通过发行股份或支付现金等方式购买学科类培训机构资产;外资不得通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体等方式控股或参股学科类培训机构。已违规的，要进行清理整治。
同时，严格执行未成年人保护法有关规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。培训机构不得高薪挖抢学校教师。建立培训内容备案与监督制度，制定出台校外培训机构培训材料管理办法。严禁超标超前培训，严禁非学科类培训机构从事学科类培训，严禁提供境外教育课程。