俞敏洪辟谣暑期游轮进公海集训：没人性 这种时刻还落井下石

防蓝光眼镜在很多家长眼里都是能让孩子预防近视的神器，可是防蓝光眼镜真的会有如此神奇的效果吗？7月3日消息，央视采访了眼科专家，专家对此予以否认。我们知道，眼球是一个球体，通俗的讲，这球体的前后直径我们称为眼轴，成人正常情况下眼轴一般在23-24mm左右。如果眼轴过长，眼球的体积就会变大，而当眼球变大时，眼球壁就会随之变薄，这就像吹气球一样，气球小时球壁就厚，气球体积变大以后，气球壁就会变薄。眼球壁就像气球?