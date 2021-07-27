“雨露均沾”雷军晒起了李宁鞋 网友：贵人鸟啥时候安排？

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“雨露均沾”雷军晒起了李宁鞋 网友：贵人鸟啥时候安排？

2021-07-27 10:08 · 稿源：站长之家

近日，全民似乎掀起了支持国货品牌热潮，小米创始人雷军也参与其中。

继穿安踏、鸿星尔克晨练之后，雷军在微博又晒起了李宁鞋。

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不得不说雷军在支持国货上是“雨露均沾”。有网友称，贵人鸟啥事安排上?

还有网友调侃表示，可以来押雷总明天穿啥牌子的鞋子了。你怎么看?

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