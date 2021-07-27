“雨露均沾”雷军晒起了李宁鞋 网友：贵人鸟啥时候安排？

你是买水喝还是烧水喝？现在不少年轻人选择买矿泉水或去小区净水机打水，但一趟一趟去买再搬着上楼着实不方便。武汉周先生也有这方面的困扰，在朋友的推荐下，新房装修的时候选择了三翼鸟全屋用水方案，经过净化后的水打开水龙头就能直接喝，周先生再也不用搬着水跑来跑去了。 饮水健康难题轻松解决 周先生夫妻二人都比较年轻，因为嫌烧水喝麻烦所以有买瓶装水直接喝的习惯，每次去超市都要买上一箱。可是有时候家里瓶装水喝完了?