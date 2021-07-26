苹果正在研发内置 A13 芯片和神经引擎的 eGPU 芯片外置显示器

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苹果正在研发内置 A13 芯片和神经引擎的 eGPU 芯片外置显示器

2021-07-26 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:苹果的Pro Display XDR显示器发布已经有一段时间了，但近期仍没有关于其高价显示屏的新版本的传闻。现在一位熟悉此事的消息人士处表示，苹果正在内部测试一款新的外部显示器，该显示器配有专用的A13芯片，搭载神经引擎。

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图片来自 Apple

这款新显示器正在开发中，代号为J327，但有关技术规格的细节还不清楚。据消息人士称，这款显示屏将有一个苹果制造的A13芯片，与iPhone11系列中使用的相同。

除了A13芯片外，这款外部显示器还配备了神经引擎，可以加速机器学习任务。尽管有传言称，苹果一直在为普通用户研发价格较低的显示屏，但这台配备专用芯片的新外置显示屏很可能是未来取代目前Pro Display XDR的新机型。

早在2016年，就在苹果的Thunderbolt Display显示停产之后，就有传言称，苹果正在研发一款具有高分辨率显示屏和内置GPU的替代品。虽然该公司确实在2019年推出了自己的高端外部显示器，但Pro Display XDR并没有像传言预测的那样配备GPU。

在外部显示器中内置CPU/GPU可以帮助Mac提供高分辨率的图形，而不使用计算机内部芯片的所有资源。苹果还可以将显示器芯片的功能与Mac的芯片结合起来，为运行密集型图形任务提供更多性能。另一种可能性是利用这种芯片为Pro Display XDR增加一些智能功能，如AirPlay。

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