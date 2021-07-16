工信部谈滴滴出行APP下架：依据职责继续强化APP治理

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工信部谈滴滴出行APP下架：依据职责继续强化APP治理

2021-07-16 13:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:针对此前滴滴出行APP因存在严重违法违规、收集个人信息问题被下架一事，今日工信部在国务院新闻办公室新闻发布会上回应称：“最近滴滴出行APP下架，我们也关注到这个信息。各主管部门和相关部门形成合力，依据职责，继续强化APP的治理。”

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工信部表示，下一步，还是结合现状，针对用户和老百姓关注的热点问题，主要从三个方面加大工作力度:

一是加强制度和标准建设。首先，近期拟会同相关部门联合出台《移动互联网应用程序个人信息保护的管理暂行规定》。同时，考虑APP的种类越来越多，要在制度、规范、标准的建设方面花大力气，进一步完善标准和规范性测试，为治理提供更坚实的基础和保障能力。

二是开展“服务感知提升”行动，尤其是针对用户感知差或者体验差的APP进行筛查，将用户举报投诉多的APP作为重点，启动服务感知提升行动，在原有工作基础上，进一步加大治理力度、治理针对性和治理效果，进一步推动改善APP服务质量。

三是在常态化监管的基础上，对前期整治出现的问题开展回头看，针对重点问题、重点企业，建立台账和责任清单制度，尤其是对于反复出现的、老百姓比较关心的问题，比如说调用通讯录、用户位置信息权限等，调用这些数据不是用户使用场景所必须，不符合信息收集最小必要原则，因此必须加大惩处力度。对于整改不到位、落实效果不好的，要在整治基础上纳入信用管理。

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