小米应用商店发布严查“侵害用户权益App”通知

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:今天小米集团官方发布了关于“App违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题”的自查通知，通知表示，目前，App违规收集与使用个人信息、过度索权与频繁骚扰等侵害用户权益的问题仍层出不穷。

小米应用商店将开展“违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题的自查”的专项，对在架App进行隐私安全合规方面的检查。

检查过程中，如发现开发者旗下App存在侵害用户权益的问题，我们将全力协助开发者进行优化修改，对逾期修改或拒不修改的开发者，我们将依照规定采取包括但不限于问题通报、App下架、账号封禁等措施。

以下为小米官方全文:

尊敬的开发者:

您好!

随着移动互联网的迅猛发展，APP用户个人信息保护成为关乎网络空间安全的重要议题，个人信息安全保障不断形成社会共识。加强个人信息的保护，与每一个用户的利益息息相关。

但目前，App违规收集与使用个人信息、过度索权与频繁骚扰等侵害用户权益的问题仍层出不穷。

为营造更加健康安全的网络生态环境，国家有关部门陆续发布推行了如《网络安全法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、工信部信管函〔2020〕164号《工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》、《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等一系列相关法规和执行依据。

小米应用商店作为主流分发平台，秉持着“建设健康生态，提供安全应用”的产品理念，有责任和义务保障每一位用户的权益与个人信息安全。为此，小米应用商店将开展“违规收集与使用个人信息等侵害用户权益问题的自查”的专项，对在架App进行隐私安全合规方面的检查。App合规检查工作将依据 工信部信管函〔2020〕164号《工业和信息化部关于开展纵深推进APP侵害用户权益专项整治行动的通知》、《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》展开。

检查过程中，如发现开发者旗下App存在侵害用户权益的问题，我们将全力协助开发者进行优化修改，对逾期修改或拒不修改的开发者，我们将依照规定采取包括但不限于问题通报、App下架、账号封禁等措施。

同时，号召广大开发者对旗下App展开自查自检，并对涉及侵害用户权益的问题进行主动优化和修改。小米应用商店将为开发者提供修改指导和检测服务。为更好帮助开发者完成问题修改，小米应用商店已将常见的隐私问题梳理为合规指引，详见下方《APP常见隐私问题合规指引》。

如有疑问，您可以通过小米开发者站联系官方人员进行咨询。

欢迎您持续关注小米应用商店，与我们共同维护优质的互联网生态环境，感谢您对小米应用商店的支持。



