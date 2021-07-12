截至2021年6月 全国充电基础设施累计数量为194.7万台

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 充电桩最新资讯 > 正文

截至2021年6月 全国充电基础设施累计数量为194.7万台

2021-07-12 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:中国电动充电基础设施促进联盟发布最新一期全国充电桩运营数据。截止2021年6月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩92.3万台，其中，2021年6月比2021年5月公共充电桩增加3.9万台，6月同比增长65.4%。如果算上私人充电桩数量，截止2021年6月，全国充电基础设施（公共+私人）累计数量为194.7万台，同比增加47.3%。

充电，充电桩，电动车

公共充电基础设施数量前10地区分别是:广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、河北，以上这10个地区建设的公共充电基础设施占全国总量的72.3%。

充电电量前几个地区分别是广东、江苏、四川、陕西、河南、福建、浙江、山西、湖北、上海等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。

另外，主要的充电设施运营商目前已经投入运营的充电桩数量也公布，截至到6月份超过1万台的共有11家，分别为:特来电运营22万台、星星充电运营20.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营7.2万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营2.9万台、汇充电运营2.1万台、上汽安悦运营2.1万台、深圳车电网运营1.6万台、万马爱充运营1.6万台、中国普天运营1.5万台。这11家运营商占总量的91.9%，其余的运营商占总量的8.1%。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 华为公开汽车充电装置相关专利

    6月29日，华为技术有限公司公开“一种充电控制装置、方法及电动汽车”专利，公开号为CN113056387A。

    电动汽车 华为 来电

  • 特斯拉宣布开通中国最长超级充电站线路 沿途设有27个充电站

    据国外媒体报道，最近，特斯拉中国宣布开通中国内地最长的超级充电站线路。外媒报道称，这条线路横贯东西，全长超过3100英里（5000公里），沿途设有27个超级充电站。这条线路大致遵循了中国历史上丝绸之路的路线，从中国东部的舟山开始延伸到西部城市霍尔果斯，覆盖了约9个大城市。

    电动汽车 特斯拉 推广

  • 2025年底蔚来将布局超过4000座充电桩

    在蔚来Nio power发布会上，蔚来方面表示，截止2021年底蔚来换电站建成目标总数由500座提升为700座以上；到2025年在中国市场每年新增600座换电站；至2025年底，蔚来换电站全球总数将超4000座，其中中国以外市场的换电站约1000座。

    蔚来 充电桩

  • 特斯拉欧洲：2022年9月前将向其它品牌电动车开放充电桩

    特斯拉的超级充电桩，在车主群体中也是有口皆碑，除了充电功率高之外，建设密集也是特斯拉充电桩的一大优势。在经过十年的发展之后，当前特斯拉在全球拥有超过2,700座快速充电站，共有快速充电桩2.5万余根。事实上，特斯拉充电桩也被不少其它品牌的电动车主眼馋，只不过目前特斯拉并未对其它品牌的电动车开放，只能供特斯拉车辆使用。但是这种局面也将有望迎来改变。日前，据报道，特斯拉向挪威相关部门表示，他们将在2022年9月前?

    特斯拉 充电桩 电动车

  • 宁德时代投资新能源汽车充电服务APP“云快充”

    6月21日，“云快充”完成B轮融资，投资机构为财信产业基金、合力投资、宁德时代。

    投资 宁德时代 资本

  • 特斯拉超级充电站与附近麦当劳合作 为车主提供直接送餐服务

    据外媒报道，美国一个特斯拉超级充电站现在得到了附近的麦当劳的直接服务，这些麦当劳餐厅可为特斯拉车主提供直接送餐服务。当充电站运营商开设新站时，他们试图将其建在便利设施附近，以便司机在车辆充电时使用，例如洗手间、咖啡馆和餐馆。而在一些有多个充电站的热门路线上，一些电动车主根据周围的设施有自己的首选站。例如，特斯拉在洛杉矶和湾区之间的5号公路上，在一次充电距离内有大约6个超级充电站。如果他们有足够的电量

    特斯拉 麦当劳 马斯克

  • 特斯拉准备2022年三季度将挪威部分超级充电站向其他厂商开放

    据国外媒体报道，电动汽车的大量普及，需要有庞大的充电网络与之匹配，以方面用户快捷充电，特斯拉的电动汽车在全球需求强劲，除了在电动汽车方面领先的技术，庞大的充电网络也是一个重要因素。

    电动汽车 特斯拉 投资

  • 突破性的电池弹性充电技术可让电动汽车在10分钟内完成充电

    Rachid Yazami博士因发明锂离子电池内使用的石墨阳极而闻名，而他现在似乎又在发起一场技术革命，一种新开发的充电技术可以在短短10分钟内为电动汽车（EV）充电。在接受The Register的采访时，Yazami说：我们开发了新技术，这是世界上最快的电池充电技术。最近，我们在10分钟内完成了高密度电池的充电。如果与特斯拉的70分钟相比，我们的速度快了七倍。为了实现这一目标，Yazami正在使用一种名为 "非线性伏安法"（NLV）的技术，该?

    阿里 特斯拉 京东

  • 新型快充电池登上央视：充电15分钟续航400公里 开启汽车快充时代

    从充电市场及车企的电动汽车产品来看，电动汽车快充技术正成为国内外中高端电动汽车的发展趋势。6月18日消息，据央视报道，全球最大的动力电池生产基地福建宁德开启了电动汽车快充时代。据悉，全世界四分之一的电动汽车电池产自福建宁德这里，平均每分钟有1000个电动汽车电池下线。电池的能量密度，是决定电动汽车续航里程的关键指标。过去10年，科研团队通过升级化学材料，将电池包能量密度提升了两倍，达到180瓦时每千克，让电动

    电动汽车

  • 小米公开声音充电专利 可利用环境声给电子设备充电

    北京小米移动软件有限公司公开“声音充电设备、储能设备和电子设备”发明专利，公开号CN112994199A，申请日期为2019年12月。

    小米 小米专利

  • 多地限制电动自行车上楼：扼制电动车充电导致的火灾事故

    目前，我国的电动两轮、三轮自行车保有量已经超过3亿，并且还在以每年30%的速度增长。与此同时，由于电动车充电导致的火灾事故也频频发生。据央视报道称，记者相继走访北京、上海多个居住小区发现，和电动自行车巨大的充电需求相比，室外的充电点依然不足。专家表示，包括快递、外卖配送员使用的电动自行车在内，我国城市电动自行车的充电需求巨大。2021年5月以来，我国多个城市已出台地方性规定，进一步对电动自行车在楼道、室内?

    电动车 同程

  • 戴姆勒、沃尔沃、Traton SE将成立一家卡车充电网络公司

    据外媒报道，戴姆勒(Daimler AG)、沃尔沃和Traton SE计划成立一家合资企业以为全欧洲的电动卡车和长途汽车提供高性能充电网络，进而跟上欧盟日益严格的监管。据周一的一份声明了解到，等到2027年左右，制造商将花费5亿欧元购买至少1700个由绿色能源供电的充电站。这家公司表示，随着时间的推移，通过其他合作伙伴的加入和公共资金的注入，分数将会显著增加，而这些人将拥有相等的股份。沃尔沃 CEO Martin Lundsted在声明中说道：“

    沃尔沃 dst

  • 小米11有线充电慢？MIUI公告：已对充电策略进行优化 本月修复

    昨日晚间，小米官方通过小米社区发布公告，公告介绍了MIUI本周大事记以及Top10问题答复。其中有关小米11更新稳定版系统后，部分用户出现55W有线充电慢的问题，官方答复，随着气温的升高，手机散热效率下降同时体感温度上升，加上充电本身会产热，导致在部分场景中出现充电速度慢的问题。目前已经对充电策略进行了优化，通过了内部的第一轮测试，预计在7月中旬的版本完成修复。另外，小米11自动亮度调整过快的问题，也已在21.7.2版?

    小米 小米11 有线充电

  • 小米公开折叠屏设备无线充电专利，可提高充电效率

    7月9日，北京小米移动软件有限公司公开“无线充电方法及装置、折叠屏电子设备、存储介质”专利，公开号为CN113098152A。

    折叠屏 小米

  • 一分钱充电是破局还是搅局？

    近日，国网（山东）电动汽车服务有限公司发布一则严正声明，痛斥野蛮资本大搞“一分钱充电”，引发了广大网友、新能源车主的热议。同时，山东国网还宣布下调省内部分充电站的服务费，最低仅0.1元/kWh，以维护充电市场的“健康稳定”。

    充电桩 共享充电宝 电动汽车

  • 一分钱充电是破局还是搅局？

    近日，国网（山东）电动汽车服务有限公司发布一则严正声明，痛斥野蛮资本大搞“一分钱充电”，引发了广大网友、新能源车主的热议。同时，山东国网还宣布下调省内部分充电站的服务费，最低仅0.1元/kWh，以维护充电市场的“健康稳定”。

    充电桩 新能源汽车 电动车

  • 充电宝上的“水墨丹青”，全网首测飞利浦水墨快充充电

    随着国潮文化的陡然兴起，越来越多产品在设计时热衷引入各式各样的国风元素，在为产品注入有趣灵魂的同时，更进一步致敬源远流长的中国文化。而当清新淡雅的中国水墨画，遇上当代人日常最常用的充电宝时，想必也一定会带来一种独特的视觉效果。今天我们就给各位带来了飞利浦的“水墨系列”充电宝的使用测评，让我们一起看看，飞利浦是如何将传统文化与科技巧妙结合的吧。今天我们拿到了2台水墨系列充电宝，一台是黑灰渐变配色，另?

    充电宝

  • iPhone13将配备更大的无线充电线圈 可能用于反向无线充电

    根据爆料者Max Weinbach的新消息，苹果计划在今年的iPhone13系列中加入一个更大的无线充电线圈，这不仅会达到更好的散热效果和更高的充电功率，而且可能为反向无线充电提供硬件条件。

    iPhone13 无线充电 苹果13

  • 华为手机升级HarmonyOS提示充电缓慢 李小龙：建议到华为官方商城购买充电

    充电缓慢 此充电器未通过快充协议检测，无法进行快速充电”。近日，有部分升级HarmonyOS的小伙伴反馈，他们一直在用的充电器在给手机充电时通知栏会出现上述提示。对此，华为手机产品线副总裁李小龙表示，出现这种提示说明该充电器是假冒的山寨货，因为华为在HarmonyOS上增加了充电器智能识别功能，可以识别假冒华为的山寨充电器，上这个检测方案，目的是为了保障用户充电体验及使用安全。如果您的手机在充电时出现这种提示，建议?

    充电器 华为 arm

  • 三星Galaxy M22支持25W充电，仅提供15W充电

    关于三星Galaxy M22的传言并不新鲜，因为它的一些规格不久前就泄露了。但一个新的FCC认证告诉我们，这款手机离上市越来越近了，它支持25W快速充电。

    三星 GalaxyM22 三星手机
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM