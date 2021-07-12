截至2021年6月 全国充电基础设施累计数量为194.7万台

站长之家（ChinaZ.com）7月12日 消息:中国电动充电基础设施促进联盟发布最新一期全国充电桩运营数据。截止2021年6月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩92.3万台，其中，2021年6月比2021年5月公共充电桩增加3.9万台，6月同比增长65.4%。如果算上私人充电桩数量，截止2021年6月，全国充电基础设施（公共+私人）累计数量为194.7万台，同比增加47.3%。
公共充电基础设施数量前10地区分别是:广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、湖北、安徽、河南、河北，以上这10个地区建设的公共充电基础设施占全国总量的72.3%。
充电电量前几个地区分别是广东、江苏、四川、陕西、河南、福建、浙江、山西、湖北、上海等省份，电量流向以公交车和乘用车为主，环卫物流车、出租车等其他类型车辆占比较小。
另外，主要的充电设施运营商目前已经投入运营的充电桩数量也公布，截至到6月份超过1万台的共有11家，分别为:特来电运营22万台、星星充电运营20.2万台、国家电网运营19.6万台、云快充运营7.2万台、南方电网运营4.1万台、依威能源运营2.9万台、汇充电运营2.1万台、上汽安悦运营2.1万台、深圳车电网运营1.6万台、万马爱充运营1.6万台、中国普天运营1.5万台。这11家运营商占总量的91.9%，其余的运营商占总量的8.1%。