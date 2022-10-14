小米汽车充电桩专利获授权 增设插座扩大应用范围

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:企查查APP显示，10月14日，小米汽车科技有限公司“一种供电组件及充电桩”专利获授权。
专利摘要显示，该供电组件包括单相交流线路，其中单相交流线路包括并联的第一输出端和第二输出端;充电枪的输入端与第一输出端电性相连;插座的输入端与第二输出端电性相连;开关设置在单相交流线路上，且与第一、第二输出端串联。本申请通过设置与充电枪并联的插座，使供电组件的应用范围广，通用性更强，使用更便捷。
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站长之家ChinaZcom 9月23日 消息企查查APP显示近日小米汽车科技有限公司申请的充电设备方法装置车辆电子设备和存储介质专利获授权专利摘要显示本专利涉及充电技术领域该充电设备包括控制器控制开关充电电池第一接口第二接口和第三接口第一接口用于与待充电车辆的充电接口连接第二接口和第三接口用于与预设充电设备连接控制器用于控制控制开关的第一端与控制开关的第二端连通或控制控制开关的第一端与控制开关的第三端连通以与预设充电设备为待充电车辆充电本公开中的充电设备可以主动为待充电车辆充电能够将充电过程与用户行为解耦无需用?
小米汽车科技有限公司申请的“开车门动机识别方法、装置及车辆”专利公布...摘要显示，本方法包括：对本车车辆内人员的行为视频数据进行特征提取，获得人员的行为特征信息，根据该特征信息，获得人员的开车门概率，从而确定人员是否有开车门动机...
据华尔街见闻消息，雷军此前在内部讲话中透露，小米汽车首台工程车已经下线。小米在2021年正式宣布造车，而其首家工厂已经落户北京亦庄。根据此前报道，小米汽车计划在2024年上半年出车，此后三年，每年推出一款新车，三年总销量计划达到90万辆。
专利摘要显示，该方法包括：在第一车辆处于堵车状态的情况下，获取指定范围内是否存在堵车相关群聊，若存在，则加入群聊；若不存在，则发送建立群聊请求，指示服务器建立群聊...有效缓解堵车时司机内心的焦虑及无聊...
可移动式智能充电机器人集成了机械臂、自动化技术及全场景复杂环境下高可靠视觉系统，可以为电动汽车进行自动插枪充电操作，为车主提供更加智能、自动化程度更高、更安全、更便利、更高效的充电体验...红旗表示，未来移动充电机器人作为充电解决方案之一，与小功率直流充电、无线充电、大功率充电等充电方式相结合，进一步完善红旗补能生态建设，全方位提升红旗用户充电体验......
企查查APP显示，北京小米移动软件有限公司“头戴设备”专利获授权...企查查专利摘要显示，该头戴设备包括镜架、镜带和伸缩组件，镜带与镜架相连，伸缩组件与镜架和镜带中的至少一者相连，镜带与镜架和伸缩组件中的至少一者构成松紧力可调的收紧套...
专利摘要显示，本实用新型公开一种头戴设备，头戴设备包括镜架、镜带和伸缩组件，镜带与镜架相连，伸缩组件与镜架和镜带中的至少一者相连，镜带与镜架和伸缩组件中的至少一者构成松紧力可调的收紧套...
凤凰网科技讯10月10日，有车主在网上爆料，自己在小鹏充电站充电时发现，充电操作指引处左下角被贴上了理想汽车的营销链接...页面信息显示，如提交信息后，即代表用户已确认邀请人信息，将会有产品专家与用户联系...对此，理想汽车回应凤凰网科技称，此人并非理想汽车销售...
他吐槽自己计划从深圳回湖南，因高速路上前几个服务区等待充电的人太多没有充成，最后被堵在路上，车辆没电失去动力...还有新能源车主表示，国庆假期充电难，服务区充电要排队四个小时，一二十台新能源车等四个充电桩，还有车主堵车却害怕没电不敢吹空调...经济日报刊文指出，充电桩不能成为充电装”，也就是有些充电桩因为遭受不同程度的损毁，早已成为故障桩；还有的充电桩无电源接入，有些充电桩出现问题联系不到服务商等...媒体强调，除了提高车桩比，做好在哪建”和建多少”的功课建立起有效的监管体系，保持对充电桩的有效运营......
腾讯科技（深圳）有限公司申请的“基于增强现实的视频数据处理方法、装置和存储介质”专利获授权...摘要显示，本发明实施例可以在接收到关于增强现实场景的互动请求时，对用户进行视频数据采集，根据请求获取增强现实场景下的虚拟物品及目标对象标识，然后，根据虚拟物品标识获取虚拟物品，根据目标对象标识从视频数据中提取目标对象...
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。