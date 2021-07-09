王尼玛在带货视频中恶搞奥特曼被起诉

4月12日消息，一加宣布迪迦奥特曼成为一加9R的产品大使。官方表示，迪迦奥特曼作为一部有深度、影响无数人童年的作品，其所诠释的“光”正如一加始终坚守为用户带来高品质产品的信念。我们希望通过性能强悍的品质旗舰一加9R，将“光”的精神传递给更多人。值得注意的是，这是奥特曼首次代言国产手机，有网友留言评论：“真安卓之光”。PS：此前小米发布的小米11 Ultra定位是“安卓之光”。目前一加9R已在海外发布，和一加9和一加9