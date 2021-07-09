王尼玛在带货视频中恶搞奥特曼被起诉

“王尼玛”恶搞“奥特曼”一案即将于7月19日开庭。微博账号“王尼玛”去年12月曾发过两条直播间带货短视频，其中恶搞了奥特曼形象，包括把假扮的奥特曼关在笼子里和用奥特曼手办泡酒。
新创华认为这一系列动作侵犯“奥特曼”形象、损害“奥特曼”声誉，引起了恶劣影响。
“王尼玛”恶搞“奥特曼”一案即将于7月19日开庭。微博账号“王尼玛”去年12月曾发过两条直播间带货短视频，其中恶搞了奥特曼形象，包括把假扮的奥特曼关在笼子里和用奥特曼手办泡酒。
新创华认为这一系列动作侵犯“奥特曼”形象、损害“奥特曼”声誉，引起了恶劣影响。
近日，上海新创华文化发展有限公司新增开庭公告，原告为上海新创华文化发展有限公司，被告为上海暴走信息科技有限公司，西安摩摩信息技术有限公司。该案将于7月19日在上海市浦东新区人民法院开庭审理。
天眼查APP显示，7月19日，上海新创华文化发展有限公司诉王尼玛恶搞奥特曼一案将开庭。据悉，上海新创华文化发展有限公司为“奥特曼系列”“名侦探柯南”等知名IP在中国大陆地区的版权总代理商。
天猫618落下帷幕，这匹黑马持续暴走。数据显示，天猫医药用1小时45分预售成交额超去年首日;预售开场首小时，体检同比增长超过10倍;6月16日开售首小时，儿科用药成交额同比增长700%，免疫调节类药品同比增长300%。天猫618期间，天猫医药平台00后活跃用户同比增长114%，健康商品数量和品类均达到历史新高。
一则新闻让趋于平淡的国内漫画行业之中掀起了一阵浪花。近日，国内最大的网络漫画平台“快看漫画”获得由韩国One Store公司的1000亿韩元（约合5.74亿人民币）融资。
【TechWeb】6月9日消息，据韩国媒体消息，SK电讯子公司OneStore将投资中国漫画平台“快看漫画”，投资金额在1000亿韩元左右。OneStore由SK电信、Naver、LG等几大韩国财团出资设立。对此，快看漫画官方暂未确认该消息。企查查信息显示，快看漫画成立于2014年9月，注册资本100万元。本轮融资前，快看漫画已经进行了多轮融资，最近一轮官方确认的融资是腾讯投资的1.25亿美元E轮融资。红杉资本、字节跳动是快看漫画的早期投资者，参与?
百度地图目前成为很多人手机中的必备出行工具之一，出门、旅游、找地方很多时候都会用到，特别是开车的时候，会用它作为导航工具。随着语音技术不断的更新迭代与交互场景的智能化升级，人们在享受新兴技术服务的同时，也对日常生活的便捷性与经济性提出了更高的要求。近日，暴走大事记王尼玛语音包现已上线百度地图！他是暴走漫画官方主编，也是暴走《大事件》主持人，口头禅爆梗不断。打开百度地图，点击右上角小度语音按钮，说下
5月21日消息，哔哩哔哩番剧官方微博宣布，《盖亚奥特曼》中日双语高清数码修复版将于5月22日0点在B站上线。资料显示，《盖亚奥特曼》是日本圆谷公司1998年拍摄的特摄电视剧，这部特摄剧引入了两位主角：盖亚奥特曼和阿古茹奥特曼。其中盖亚奥特曼代表的是大地的意志，而阿古茹奥特曼代表的是海洋的意志。除了盖亚奥特曼以外，盖亚奥特曼的竞争对手阿古茹奥特曼以及一套全新的世界观剧情纷纷亮相，它是20世纪末一部很好的《奥特曼》
尽管在流行文化的历史上留下了浓墨重彩的一笔，但在日本以外的许多市场，《奥特曼》系列作品并未达到家喻户晓的程度。不过近日有消息称：为了让奥特曼的名字响彻全球，视频流媒体巨头之一的 Netflix 将与园古制作公司携手，为奥特曼打造一部全新的 CG 电影。除了保留特许经营的许多 IP 元素，这部 CG 电影还将动用多个不同版本的角色，且这个奥特曼世界似乎经历了不同寻常的毁灭与重生。圆谷透露：棒球巨星佐藤健（Ken Sato）回到?
漫画平台“快看漫画”获得由SK电信、LG等几大韩国财团出资设立的One Store公司投资的1000亿韩元（约9000万美元）。对此，知情人士称，快看漫画确实在新一轮的融资中，这一轮的规模可能也会比较大，估计很快就能确认。
5月27日，无锡兔狲文化传媒有限公司发生工商变更，新增股东上海幻电信息科技有限公司，同时公司注册资本由352.94万元人民币增加至392.16万元人民币，增幅为11.11%。企查查信息显示，该公司成立于2018年，法定代表人为邱其虎
2021 年 5 月 20 日，由深圳市人工智能行业协会主办的第二届深圳(国际)人工智能展(简称GAIE2021)，在深圳会展中心(福田) 6 号馆火热开幕。本届大会以“AI赋能双循环·构建产业新格局”为主题，开设“人工智能核心技术展示区”、“人工智能场景应用展示区”、“5G+AI智能产品”等展区，汇聚不同地区政府机构、科研高校以及近百家人工智能不同领域的头部企业，共同探讨并见证前沿技术应用成果。云测数据作为国内AI训练数据服务TOP1 ?
在官方发布讣告之后，许多粉丝才知道经典暗黑漫画《剑风传奇》（Berserk）的作者三浦健太郎（Kentaro Miura）已于半月前离世，享年 54 岁。白泉社（Hakusensha）在一份声明中称，因急性主动脉夹层剥离，三浦健太郎已于 5 月 6 日告别了这个世界。他给粉丝留下过许多经典的回忆，比如早在 1989 年就开始连载的《剑风传奇》系列。作为一部黑暗风幻想漫画，《剑风传奇》将故事背景设置在了残酷的中世纪风格宇宙。在这之后的许多类型的
6月9日消息，据外媒报道，由SK电信、Naver、LG等几大韩国财团出资设立的One Store，将向快看漫画投资1000亿韩元，约合人民币5.76亿元。快看漫画是国内最大的漫画平台，2019年8月，快看漫画曾获得腾讯1.25亿美元投资。此前根据媒体报道，快看上一轮融资估值超过10亿美元，作为潜在投资方之一，据说One Store本次投资额在1000亿韩元（9000万美元）左右。One Store是2016年由SK Telecom、KT、LG U+三大电信企业和韩国互?
今年是迪迦奥特曼25周年，4月14日，一加手机正式宣布，迪迦奥特曼将成为一加9R 的产品大使。一加手机和奥特曼官方表示，不妥协不放弃是迪迦奥特曼的精神，希望通过一加9R，将 “光”的精神传递给更多人。
试想一下，中国儿童人工智能市场领军品牌牵手宇宙级IP，会给万千孩子带来怎样的“学习之光？”4 月 15 日，安徽淘云科技股份有限公司旗下品牌阿尔法蛋官宣迪迦奥特曼成为新员工，担任阿尔法蛋词典笔宇宙学习官。奥特曼中国官方微博予以证实并送上祝福。当日，阿尔法蛋词典笔迪迦奥特曼联名TVC同步上刊央视少儿+、央视纪录片频道。为何会是迪迦奥特曼？且听 80 后代表发言：奥特英雄情结是中青少幼四代人共同的信仰。诞生于 1996 年
4 月 12 日，一加手机官方正式宣布：迪迦奥特曼成为一加9R产品大使，并在微博玩起谐音梗，宣称：今天我们是“一迦手机”。此消息一经公布，便迅速席卷整个网络，成为网友关注焦点。可以说，此次破次元壁式的跨界合作，让一加9R还未上市，便已看点十足。 无独有偶，在 4 月 15 日一加9R线上发布会举办之际，安徽淘云科技股份有限公司旗下品牌阿尔法蛋也紧随其后，官宣迪迦奥特曼成为新员工，担任阿尔法蛋词典笔“宇宙学习官”，并联
今天上午，一加手机官方宣布，迪迦奥特曼将成为一加9R 的产品大使。官方表示，作为一部有深度、影响无数人童年的作品，其所诠释的「光」，正如一加始终坚守为用户带来高品质产品的信念。希望通过性能强悍的品质旗舰一加9R，将 「光」的精神传递给更多人。
3月末，哔哩哔哩（简称B站）宣布，《奥特曼》系列作品即将登陆B站，3月31日晚19点，该系列正式开播。日前，哔哩哔哩番剧官微宣布，新上线的奥特曼系列总播放量已突破1亿。
昨日本站曾报道，在日本地区访问 Google Search 并搜索某些吃豆人关键词就能实现 AR 场景，用户可以通过点击“View in 3D”进行 AR 查看。目前谷歌搜索支持的 AR 角色共有 14 个，包括 Hello Kitty、Gamora、Pac-Man、Gundam 和 Ultaman 等等。需要注意的是，这些 AR 角色需要在 Android 7.0 及更高版本中运行，而 AR 内容则在支持 ARCore 的设备上使用。而在 iOS 平台上，需要 iOS 11.0 及更高版本才能运行。
4月12日消息，一加宣布迪迦奥特曼成为一加9R的产品大使。官方表示，迪迦奥特曼作为一部有深度、影响无数人童年的作品，其所诠释的“光”正如一加始终坚守为用户带来高品质产品的信念。我们希望通过性能强悍的品质旗舰一加9R，将“光”的精神传递给更多人。值得注意的是，这是奥特曼首次代言国产手机，有网友留言评论：“真安卓之光”。PS：此前小米发布的小米11 Ultra定位是“安卓之光”。目前一加9R已在海外发布，和一加9和一加9
传了多年的苹果自研处理器取代Intel x86已经在去年成为现实，苹果自己开发的M1芯片不仅性能强大，而且续航也很出色，多款MacBook及现在的iPad Pro..
根据中国铁路数据，2021年上半年，全国铁路累计发送旅客13.65亿人次，同比增加5.48亿人次、增长67%。上半年，铁路部门把握好疫情防控常态化条件下..
近日，美团打车新版App在各大应用商店重新上线。据官方介绍，美团打车业务源自美团用户需求驱动，希望能给行业带来创新动力，在本地吃喝玩乐消费场..
【TechWeb】7月6日，国开启科量子技术（北京）有限公司（以下简称“启科量子”）发布其新一代商用QKD设备QCS-288。据创始人陈柳平在发布会上介绍，..
前不久，因为芯片等各方面原因缺货已久的华为Mate 40 Pro 推出了4G版本，但是由于货源稀缺，在市场上已久供不应求，之前都需要预约抢购，许多用户..
【TechWeb】7月11日消息，据国外媒体报道，巴拉圭国会议员卡里托斯 · 雷贾拉和参议员费尔南多 · 席尔瓦 · 法塞蒂计划于7月14日向国会提交一项比..
历时十几年、数十位院士专家建言献策，中国首个空间太阳能电站实验基地，于近日正式开建！首个太空电站”实验基地将重点进行空间太阳能发电站、无..
当看直播比赛的老板，在现场看到了请病假”的你，会是什么后果？据国内媒体援引英媒的报道，英国一女子请病假后去看欧洲杯半决赛，结果被直播镜头..
2019年，小米突然推出一款CC系列全新机型，其依靠全球首发的1亿像素主摄，以及全新升级的调教算法，在DXO评分上与华为旗舰打平，并列第一，成为当..
刚刚公布的6月份汽车销量上，中国新能源汽车市场销量依然井喷式增长。数据显示，6月份新能源狭义乘用车销量23.0万辆，同比增长177.7%；今年上半年..
随着5G商用部署的不断完善，这项新技术受到了越来越多用户的喜爱。截止到今年5月，中国三大运营商的5G套餐用户数量已合计超过4.5亿。近日，在深圳..
作为全球排名第三的富豪埃隆马斯克（Elon Musk），被其公司股东起诉了。据外媒报道，特斯拉CEO马斯克将于周一出庭受审，如果一旦败诉，其赔偿金额..
据国外媒体报道，周五，TikTok宣布，将不再允许某些类型的广告出现在其平台上，加密货币的推广内容也包含在内。新规定将明确禁止用户发布有关金融..
好消息!烦人的开屏广告终于消失了。根据许多网友反馈，从昨晚开始，淘宝、支付宝、闲鱼、饿了么等一众阿里系APP已经取消了开屏广告，应用点击即可..
自从三星掀起了折叠屏手机的潮流之后，主流厂商都开始了折叠屏的研发，目前已有华为、小米、MOTO等厂商推出了量产版折叠屏手机，但他们对折叠的探..
滴滴旗下的20多款App被下架之后，网约车出行市场又躁动了起来。Tech星球独家获悉，在2019年5月下架的美团打车，于7月9日重新在各大主流应用商店内..
欧洲杯已经热闹地进入了决赛，但起初很多人并不看好今年的赛事热度。原因也很简单，一方面由于海外疫情的关系，原定于2020年举办的赛事已经延期..
中高端连锁酒店正在成为“香饽饽”。据弗若斯特沙利文报告预计，2021至2025年，中高端连锁酒店将成为整个酒店行业中规模增速最快的细分市场。..
近日，营销大师董明珠一句“将引进鸿蒙操作系统”，让已被遗忘的格力手机再次跳进公众视野。上一次董明珠捆绑华为，是在2017年的央视《对话》节..
7月9日晚，网信办公众号发布消息，北京小桔科技出品的25款App，包括滴滴企业版、滴滴顺风车等全都被下架。在此之前，根据国家网信办整改要求，各大..