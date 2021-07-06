支付宝小程序直播发券能力全面开放 单场直播领券率超50%

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:7月6日，站长之家从支付宝开放平台了解到，支付宝小程序近期新增直播发券功能，商家在直播间配置优惠券，用户领券后可在直播间购物或将券存入卡包下次使用。数据显示，商家接入该能力后，平均每场直播领券率达50%以上。

去年5月支付宝小程序直播功能上线，当时中通集团曾创下1秒涌进10万观众的成绩。这次支付宝小程序直播功能进一步升级，用优惠券让直播购物变得更加顺畅。

据悉，山西的便利店龙头企业神利便利，率先接入了这一功能，用户通过神利便利支付宝小程序观看直播，即可领取日化、食品等商品券，还能在直播间直接使用。数据显示，2场直播领取近10万张优惠券，核销率高达80%。

神利便利小程序负责人陈金龙表示，支付宝小程序生态“去中心化+中心化”的自运营模式，让直播带货带服务这件事门槛更低转化更高，帮商户更好的复购。不仅如此，他还提到:“支付宝小程序与淘宝的打通，让小程序一次直播实现两端同时播放，效果十分明显”。

支付宝开放平台表示，目前该能力已面向商家全量开放，小程序商家登录“商家自运营中心”即可配置优惠券权益，教育培训、交通出行、城市服务、生活服务、餐饮、汽车、购物、酒店旅游、理财金融等十余个领域商家皆可接入。

直播发券新能力的开放是支付宝生态开放的最新动作。今年以来，支付宝在生态开放上动作频频，如将“我的小程序”入口升级到首页等，让用户能更便捷的使用优质小程序，让商家的好服务能拥有更多流量。