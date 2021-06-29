索尼可能因PlayStation商店游戏垄断而面临诉讼

站长之家（ChinaZ.com）6月29日 消息:据外媒gamespot报道称，索尼正在调查消费者可能提起的集体诉讼，原因是消费者认为只能通过官方PlayStation商店购买数字版PlayStation游戏，认为该行为有垄断嫌疑。

该诉讼称，索尼禁止亚马逊和GameStop等第三方零售商于2019年4月1日之后销售PlayStation游戏的下载代码，从而使PlayStation商店成为购买数字PlayStation游戏的唯一渠道。此外，诉讼声称索尼的政策有效地排除了数字版PlayStation游戏零售市场中的任何和所有价格竞争，要求在PlayStation商店上销售游戏的发行商放弃对零售价格的完全控制。

集体诉讼声称，这一切最终导致消费者为PlayStation商店中的数字游戏支付的费用比实体游戏高75%-175%。该报道中举例《鬼泣5:特别版》，在PlayStation商店上保持标准价格，而实体版在其他零售商处多次打折。Newegg甚至在数字Xbox代码上进行了销售，将价格降低了70%，然而PlayStation却无法做相同的事情。

集体诉讼表示，索尼的新限制确立了对数字PlayStation游戏销售的垄断，索尼的垄断地位使其能够对数字版PlayStation游戏收取超出竞争力的价格，这明显高于在竞争激烈的零售市场上销售的实体游戏，也明显高于在竞争激烈的数字游戏零售市场上的价格。

最近一两年，全球多国对在线应用商店加大反垄断调查力度，包括苹果的AppStore，谷歌的GooglePlay都被调查中。