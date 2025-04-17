似乎，扎克伯格真觉得特朗普能让 Meta 诉讼“消失”！

站长之家(ChinaZ.com) 4月17日 消息:Meta 目前正在就“联邦贸易委员会提起的反垄断诉讼”中为自己辩护，在这起诉讼中，Meta 被指在收购 Instagram 和 WhatsApp 时，违反了竞争法。据《华尔街日报》称，扎克伯格曾提出支付 4.5 亿美元来解决这起反垄断案件 —— 联邦贸易委员会要求的金额是 300 亿美元 —— 但委员会主席安德鲁・弗格森要求金额提高至 180 亿美元，且，还必须有一份同意令，否则不会接受和解。

根据这篇新报道引用了 “熟悉此事” 的匿名人士的说法，扎克伯格显然 “看起来很有信心，特朗普总统会在这次的纠纷中支持他”。扎克伯格的这种信心显然源于这样一个事实：他曾向特朗普的就职典礼捐赠了 100 万美元，并以 2500 万美元与特朗普达成了一项诉讼和解，这一举措在很大程度上被视为给特朗普的一份 “礼物”。

据《华尔街日报》报道，在去过的周二，也就是扎克伯格作为证人登上法庭的第二天，他作证时长超过 7 个小时。据说，在审判开始前，他将和解金额从 4.5 亿美元提高到了 10 亿美元，但这仍不够。

周二，扎克伯格被问及他在 2012 年对 Instagram 的收购，以及这是否是一次 “压制” 竞争对手的举措。联邦贸易委员会的律师出示了相关证据，其中包括扎克在 2018 年的一份备忘录，他在备忘录中承认，出于反垄断方面的考虑，未来他们有可能不得不剥离 Instagram 和 WhatsApp。

扎克伯格当时写道：“随着要求拆分大型科技公司的呼声越来越高，无论如何，在未来 5 到 10 年内，我们很有可能会被迫剥离 Instagram，也许还有 WhatsApp。”

根据《纽约时报》公布的法庭证词，扎克在周二的庭审中为这份备忘录进行了辩护，他说：“我只是想提醒自己，我们应该制定一个能为我们的客户创造比较大价值的策略，同时要考虑到当时政治形势所传达的方向。”

周三，扎克再次登上了证人席。据悉，这场审判预计将持续 8 周。

虽然，总统干预这样的案件既极不寻常、又不符合职业道德，但如果是特朗普的话，谁也说不准他会不会“出于某种原因”，决定帮助 Meta。自 2024 年大选以来，扎克伯格至少两次前往海湖庄园，且明显地以一种非常公开的方式转变了自己的政治倾向，站队 “让美国再次伟大”（MAGA）阵营。

大型科技公司的亿万富翁们都认为自己能搭上特朗普，这也不难理解。

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