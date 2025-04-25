Meta重组仍在继续，Reality Labs部门裁员超百人

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:CNBC、The Verge 等媒体报道，Facebook 母公司 Meta 平台已解雇了虚拟现实技术开发部门“Reality Labs”的部分员工，据悉，人数已超百名。

据报道，Meta 发言人表示，“此次裁员影响了 Reality Labs 部门 Oculus Studios 的一些员工。” —— Oculus Studios 为 Meta 的混合现实 (MR) 头戴设备 Quest 开发虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 游戏和内容。

Meta 发言人还透露，部分参与 VR 健身应用《Supernatural》开发的员工也被列入裁员名单。

不过，该公司并未透露此次减产的具体规模。

Reality Labs 的比较新裁员是继 Meta 在 2 月份大规模裁员约 5%（约 3，600 人）之后的又一项重组措施。

根据 Meta 1 月份发布的财报，Reality Labs 业务部门去年第四季度的销售额约为 10.83 亿美元，但运营亏损为 49.67 亿美元。

今年 1 月，Meta 首席执行官马克·扎克伯格在发给全体员工的一份备忘录中宣布，他将根据员工的绩效水平裁员约 5%，并且他决定“提高绩效管理的标准，让绩效低下的员工尽快下岗”。

扎克伯格还敦促员工提高积极性，并表示今年将是“紧张”的一年，重点关注人工智能 (AI)、智能眼镜和社交媒体的未来。

Meta 计划于 30 日常规股市收盘后公布今年首先季度业绩。

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