扎克伯格曾想用10亿美金解决“meta垄断案”，现在，找上了特朗普

坚信 “特朗普会站在我们这边”的扎克伯格，3 月底致电美国联邦贸易委员会（FTC）主席，试图就反垄断达成和解，但以失败告终了……

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:据悉，Meta 首席执行官马克・扎克伯格在面临针对 Facebook 母公司 Meta 平台的反垄断审判前，曾试图与提起诉讼的美国联邦贸易委员会（FTC）达成和解，但遭到了拒绝。当地时间 15 日，《华尔街日报》等外媒报道称，扎克伯格于上个月底，也就是审判前两周，曾致电联邦贸易委员会主席安德鲁·弗格森（Andrew N. Ferguson）。据悉，扎克伯格提议支付 4.5 亿美元，来解决这次的反垄断诉讼 —— 这一金额远低于联邦贸易委员会要求的 300 亿美元，且与联邦贸易委员会所质疑的 Instagram 和 WhatsApp 价值相比，也只是九牛一毛。

弗格森当即拒绝了扎克伯格的提议，并回复称至少得 180 亿美元，且需要签署一份遵循政府执行命令的同意令。心急如焚的扎克伯格又将金额提高到了 10 亿美元，但联邦贸易委员会认为这仍然不够，最终，审判按计划如期开始。

为了避免这场审判，扎克伯格似乎用尽了各种办法。据《华尔街日报》称，最近与特朗普建立了联系的扎克伯格坚信“总统会站在自己这边”。且在最近几周里，扎克伯格曾请求特朗普介入这起反垄断诉讼。据说，他满怀“特朗普总统会支持自己”的信心，展开了游说活动。

继前一天参加庭审之后，扎克伯格在当天（美国华盛顿特区联邦法院进行的 Meta 反垄断诉讼的第二天）再次作为证人站在了法庭上。在接受联邦贸易委员会方面的提问时，扎克伯格回答说，2012 年收购 Instagram 的原因是，当时 Instagram 的相机应用程序功能比 Facebook 更好。他表示：“我们当时在开发自己的相机应用程序，同时也在分析是自己开发还是进行收购（更划算），最终我们判断 Instagram 的功能更出色，所以认为直接收购它是更好的选择。” 他还补充说：“我们多次尝试开发自己的应用程序，但都失败了。”

当天，联邦贸易委员会公开了在收购 Instagram 之前，当时扎克伯格认为 Instagram 的发展构成威胁而在公司内部发送的多封邮件，并声称 Meta 一直采用 “要么收购（竞争对手），要么搞垮（竞争对手）” 的策略。对此，扎克伯格反驳道：“这些邮件歪曲了上下文意思。” 并表示：“收购 Instagram 是出于想要打造更好产品的热情。”

联邦贸易委员会认为 Meta 在 2012 年收购 Instagram 以及 2014 年收购 WhatsApp 应用程序的行为是妨碍市场竞争的非法垄断行为，并于 2020 年初次提起诉讼。这场审判预计将持续约两个月，如果判定 Meta 非法垄断了社交网络服务（SNS）市场，Meta 可能不得不出售 Instagram 和 WhatsApp 应用程序 —— 相关应用占据了该公司约 50% 的收入。