Meta被指“非法垄断”，若败诉，将被迫失去“50%收入”！

如果 Meta 败诉，它将被迫出售占其广告收入一半的 Instagram 和全球使用最广泛的即时通讯应用 WhatsApp。

站长之家(ChinaZ.com) 4月15日 消息:当地时间 14 日，Meta 反垄断诉讼案初次庭审在美国华盛顿特区联邦法院举行。美国联邦贸易委员会（FTC）于 2020 年提起了这项诉讼，称 Meta 收购 Instagram（ 2012 年）和 WhatsApp（ 2014 年）是阻碍市场竞争的非法垄断行为。

诉讼的焦点在于 Meta 的连续平台收购是否构成了“非法垄断”行为。

FTC 认为，Meta 收购这些平台是为了消除威胁 Facebook 在社交媒体市场领域霸主地位的新竞争对手。有人认为这是“买或埋”策略的一部分 —— 这是指试图通过收购来消除竞争或击垮竞争对手的激进策略。

当天，FTC 律师丹尼尔·马西森（音译）在一份声明中指出，“Meta 判断竞争非常困难，收购竞争对手比竞争更容易”。他说：“一百多年来，美国公共政策一直坚持企业要想成功就必须竞争的原则。”他补充说，Meta 违反了这一原则。

FTC 引用了 Meta 首席执行官马克·扎克伯格的内部电子邮件作为证据。在该邮件中，扎克伯格将收购 Instagram 称为“一种压制竞争对手的方式”，并表示担心“WhatsApp 可能会发展成为一个社交网络”。 FTC 的论点是，随着 Meta 逐一收购市场上的竞争平台，其平台实力不断增强。 FTC 解释说，“自从 Meta 收购这些平台以来，Facebook 减少了对改进服务的投入，消费者失去了平台选择和享受更好服务的机会。”

FTC 的主张遭到了 Meta 的反驳，他表示“这不是垄断企业”，其主张他们与 TikTok、Snapchat 等各种 SNS 平台的竞争十分激烈，而且由于SNS不再是一个网络，而是一个娱乐工具，YouTube 等大公司也成为了竞争对手。Meta 方面称，大众需要更广泛地看待竞争市场的范围。当天作为证人出庭的扎克伯格在法庭上就 FTC 提交的电子邮件这一证据表示，“那只是在分析 Instagram 的价值，我不确定当时我是否真的害怕（Instagram的崛起）。”

预计审判将持续约两个月。扎克伯格将于 15 日再次出庭继续作证。如果败诉，Meta 可能被迫出售 Instagram 和 WhatsApp。市场研究公司 eMarketer 的高档分析师 Jasmine Enberg 表示：“Instagram 为 Meta 贡献了 50.5% 的广告收入，失去它对 Meta 来说将是一个巨大的打击。”

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