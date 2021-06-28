抖音推“规则共创会”讨论内容审核标准 并不是所有裸露都会判定为低俗内容

站长之家（ChinaZ.com）6月28日 消息:我们知道，抖音等视频平台正严加打击一些低俗的内容，但有些创作者会对低俗内容的界定感到困惑，比如是否所有的“露肉”都是低俗内容。

继前不久抖音电商公布《电商创作者管理总则》，近日，抖音安全中心举办了"规则共创会"，本期"规则共创会"的主题是"露出正能量"，针对抖音平台的低俗内容审核规则，让抖音用户参与抖音规则共创。

首先，我们来看看平台给出的观点是:并不是所有的裸露都是平台所不允许的关键要看场景。

抖音安全中心负责人黄海表示:"抖音一直在严厉打击低俗内容与行为，低俗画风的视频内容、博眼球博流量的帐号是打击的重点对象。但我们也收到很多用户反馈，认为平台尺度过于严格，导致作品没有流量。所以我们希望通过‘规则共创会’，针对性地收集下用户的反馈。"

他提到，对于利用故意裸露来博眼球、博流量的内容，抖音会判定为低俗内容，也会进行严厉打击。

当然，并不是所有裸露都会被判定为低俗内容。黄海表示:“平台审核更多还是会参考场景。其实在抖音上，大家肯定有看到T台秀、健康比赛、艺术舞台等很多场景里的清凉着装内容，这些都是没有被判违规。”

黄海还以艺术作品“大卫”为例解释称，:正常情况下的艺术讲解肯定是OK的，但有些网友特别针对大卫的某些部位拍特写发布，那就有可能被判定为低俗。”

可见，抖音视频是否会被判定为低俗内容，还需要根据视频要表达的初衷出发。