比特币单价跌破33000美元 日内跌4.74%

站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:随着国内对比特币挖矿及交易的打击，目前比特币价格已经跌破33000美元/枚，刷新日低，日内跌4.74%。
据外媒报道，目前，已有大量矿工涌入美国纽约北部小小镇，当地居民电价飙升40%。
为此当地部门已经开始制定针对性政策，削弱矿工来此挖矿的动力。
今年6月初，比特币价格就曾大跌，当时全网累计超16万人爆仓突破10亿美金。而受马斯克言论影响，今年的比特币价格也经历了多次下挫。
站长之家(ChinaZ.com) 6月26日 消息:随着国内对比特币挖矿及交易的打击，目前比特币价格已经跌破33000美元/枚，刷新日低，日内跌4.74%。
据外媒报道，目前，已有大量矿工涌入美国纽约北部小小镇，当地居民电价飙升40%。
为此当地部门已经开始制定针对性政策，削弱矿工来此挖矿的动力。
今年6月初，比特币价格就曾大跌，当时全网累计超16万人爆仓突破10亿美金。而受马斯克言论影响，今年的比特币价格也经历了多次下挫。
如果说比特币是一场货币革命的话，那也是一场技术革命。比特币是P2P货币的第一个成功实施。中本聪（Satoshi Nakamoto）的发明成就了许多人认为不可能实现的壮举。在万事俱备的数字世界中，比特币有潜力成为互联网的财富。在这种情况下，比特币最终将保持在 10 万至 30 万美元的价格范围内，当然这都是币圈专家和华尔街投资者的预测而已。随着科技的发展，在一切事物都将数字化的世界中，比特币将在未来发挥关键作用。对于投资者们?
特斯拉公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）今天早上发布推文，暗示可能与全球最大加密货币比特币分道扬镳，导致比特币价格下挫。
据国外科技媒体报道：加密货币亿万富翁迈克尔·塞勒（Michael Saylor）曾表示，比特币是最高、最具支配地位的数字财产网络。Saylor的公司MicroStrategy目前拥有超过92000枚比特币。他补充道，比特币是大型科技网络上的数字黄金。最近，MicroStrategy申请出售高达10亿美元的股票，部分原因是为了购买更多比特币。
萨尔瓦多成为第一个将比特币确立为法定货币的国家后，该国最受欢迎的加密货币重新升至36000美元上方。自4月份触及近65000美元的历史高点以来，比特币已经贬值近50%。专家表示，持续的通胀压力可能也鼓励投资者购买数字资产。
据国外媒体报道，当地时间周日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在推特上宣布，当确认矿商合理（约50%）使用清洁能源且未来趋势积极时，特斯拉将恢复允许比特币交易。
BitInfoCharts数据显示，比特币平均交易费已经跌至7美元的低点，这是自今年1月1日以来的最低水平，达7.23美元。比特币平均交易费曾在4月21日创下约62.8美元的历史记录。
比特币重挫10%。日前在接受福克斯商业频道采访时，特朗普说道:「比特币看起来像一个骗局。我不喜欢它，因为它是另一种与美元进行竞争的货币。我希望美元成为世界货币。」
接连打击之下，比特币已从其历史最高点下跌了近50%，并抹去今年全部涨幅。据测算，如果6月末比特币价格跌至29500美元，那么特斯拉手持的比特币将给公司二季报带来约9000万美元的亏损。
日前，萨尔瓦多以绝对多数”投票赞成正式通过法案，使比特币在该国成为法定货币，这意味着萨尔瓦多成为了史上第一个正式将比特币定为法定货币的国家。据悉，该国认为比特币可帮助生活在国外的萨尔瓦多人向国内汇款。他同时表示，美元也将继续作为萨尔瓦多法定货币。另外，萨尔瓦多将授予投资3枚比特币的移民永久居住权。这件事似乎对比特币形成利好催化剂”，过去24小时，比特币最高来到3.75万美元，截稿前稳定在3.7万美元以上，涨
6月22日消息，来自21世纪经济报道称，比特币中国（BTCChina）宣布，此前于2019年1月投资的新加坡交易平台ZG.COM股份已被迪拜某加密基金会全额收购，具体出售条款目前尚未公开。这意味着，比特币中国（BTCChina）已完全退出加密货币交易业务，此举也是为了响应国内政策。资料显示，比特币中国/BTCChina成立于2011年6月9日，是中国第一家比特币交易平台，同时也是全球运营时间最长的数字资产交易平台，曾一度达到全球市场交易量80%的
据国外科技媒体报道：在触及4月份历史高点后的新低后，比特币昨日反弹略高于3.6万美元。萨尔瓦多成为第一个宣布比特币为法定货币的国家后，该国股价上涨13.60%，至37180美元，降至36000美元。分析人士认为，比特币目前处于脆弱的水平，任何一方都可以采取行动。
6月9日，中美洲国家萨尔瓦多通过相关法案，成为第一个采用比特币作为法定货币的国家。本周三早些时候，该国总统纳伊布布克莱（Nayib Bukele）将这部法案提交给国会进行投票。今天，伊布布克莱（Nayib Bukele）在社交平台上分享了这一消息，《比特币法》已经获得该国国会通过：在84名参加投票的议员中，有62位投了赞成票。该法生效后，产品价格可以用比特币标注，税收可以用比特币支付，而交易比特币得到的收益也需要支付资本利得税
6月14日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周日发布推文称，如果能够确认比特币矿工使用了更多可再生能源，特斯拉将恢复使用比特币买车的交易。一旦确认矿工们能够拥抱积极的未来趋势，合理的使用(大约50%)清洁能源，特斯拉将恢复使用比特币买车的交易。”马斯克称。另外，他还表示，特斯拉只出售了大约10%的比特币持有量，以确认比特币可以在不影响市场的情况下轻松结算。受此影响，截至美国东部时间周日14:10分(北京时间周一2
埃隆•马斯克（elonmusk）发布的一条推拉低了比特币的价格。这条推特被解读为特斯拉和SpaceX CEO与比特币的“分手”，导致全球最流行的加密货币出现下跌。
凤凰网科技讯 北京时间6月14日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)周日发布推文称，如果能够确认比特币矿工使用了更多可再生能源，特斯拉将恢复使用比特币买车的交易。“一旦确认矿工们能够拥抱积极的未来趋势，合理的使用(大约50%)清洁能源，特斯拉将恢复使用比特币买车的交易。”马斯克称。另外，他还表示，特斯拉只出售了大约10%的比特币持有量，以确认比特币可以在不影响市场的情况下轻松结算。截至美国东部时间周日14:10?
马斯克的推文凤凰网科技讯 北京时间6月14日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）周日发布推文称，如果能够确认比特币旷工使用了更多可再生能源，特斯拉将恢复使用比特币买车的交易。“一旦确认矿工们能够拥抱积极的未来趋势，合理的使用（大约50%）清洁能源，特斯拉将恢复使用比特币买车的交易。”马斯克称。另外，他还表示，特斯拉只出售了大约10%的比特币持有量，以确认比特币可以在不影响市场的情况下轻松结算。截至美国东
2021 年开年至今，在经历了持续数月的狂欢之后，比特币领域出现种种变局，面临着很多不确定性因素。作为一名普通投资者，我们又该如何应对比特币的各种变局呢？变局一：第三次减半我们所谓的减半其实是比特币一种特有的发行机制，中本聪在比特币诞生之际便已经设计好这一发行规则。当前，比特币已经完成了第三次减半，产出新区块所能够获得的奖励越来越稀有，与此同时这也意味着比特币稀缺性的持续巩固。从市场供求关系角度出发，?
据国外科技媒体报道：比特币上涨逾9%，突破3.9万美元，此前特斯拉首席执行官埃隆•马斯克（Elon Musk）在推特上表示，该公司可能开始接受比特币作为支付手段"当确认未来趋势良好的矿商合理（约50%）使用清洁能源时，特斯拉将恢复允许比特币交易；马斯克在推特上说。早些时候，特斯拉以比特币对气候的不利影响为由，停止接受比特币。
众所周知，比特币之所以火起来就是因为它的创始人中本聪提出的去中心化的交易方式。那么去中心化要在交易的过程中做到可不是件容易的事情，也很少有平台能做到，我们今天就来聊一下OKExChain。OKExChain由欧易OKEx开发，是一条高性能去中心化交易公链，倾注了大量的资源和精力细细打磨，也只有这样的产品才能够经受住时间和市场的双重考验，在竞争激烈的区块链市场最终获胜。欧易OKEx开发OKExChain的愿景，正是建立这样一个真正去?
现如今，关于比特币的争论已然划分为两大阵营，一方面是比特币的忠实拥趸，十分看好其未来发展，而另一方面则是对比特币存在根深蒂固的误解，十分抗拒参与比特币的投资。后者拒绝比特币的理由非常坚定，主要是以下五方面的常见误区，今天就给大家浅析一下。1、 比特币阴谋论比特币阴谋论由来已久，认为比特币就是美国和华尔街的阴谋，但是其结论产生更像是主观臆想的，目前为止并没有多少现实的根据，结论是很难成立的。2、 比特币
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