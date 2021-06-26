比特币单价跌破33000美元 日内跌4.74%

如果说比特币是一场货币革命的话，那也是一场技术革命。比特币是P2P货币的第一个成功实施。中本聪（Satoshi Nakamoto）的发明成就了许多人认为不可能实现的壮举。在万事俱备的数字世界中，比特币有潜力成为互联网的财富。在这种情况下，比特币最终将保持在 10 万至 30 万美元的价格范围内，当然这都是币圈专家和华尔街投资者的预测而已。随着科技的发展，在一切事物都将数字化的世界中，比特币将在未来发挥关键作用。对于投资者们?