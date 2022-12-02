比特币资深投资者预测：明年比特币价格可能暴跌40% 至1万美元

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:据CNBC报道，比特币资深投资者Mark Mobius周四称，比特币可能跌至10，000美元，比当前价格暴跌40% 以上。

这位 Mobius Capital Partners 的联合创始人曾在今年正确预测比特币价格跌至2万美元。他曾说，既然比特币已经突破了1.8万美元和1.7万美元的技术支撑水平，它离1万美元“不远了”。

虽然 Mobius 预测比特币将在目前的17000美元附近徘徊，但他表示，2023年可能会达到10000美元

这位在投资者告诉CNBC，他看空比特币的理由是利率上升和美联储普遍收紧货币政策。

他电子邮件中表示:“随着利率上升，持有或购买比特币或其他加密货币的吸引力变得不那么大了。”

“当然，有许多提供5% 或更高利率的加密货币存款产品，但许多提供这种利率的公司已经破产。因此，随着这些损失的增加，人们开始害怕持有加密货币硬币以赚取利息。”

Mobius 还表示，加密货币的繁荣与美联储的“印刷机器随着时间的推移而运转，使得美元货币供应量在过去几年增加了40% 以上”直接相关，“有大量现金可以用来投机加密货币。”

在过去几年中，美联储一直实行超低利率并实施量化宽松政策，这被认为有助于推动科技股和加密货币等市场领域的繁荣。但该国今年一直在通过大幅加息收紧货币政策。

Mobius今年的比特币交易相对成功。5月，当比特币价格超过28，000美元时，他透露，比特币可能会跌至20，000美元，然后反弹，但最终会跌至10，000美元。

虽然尚未达到10，000美元大关，但比特币今年已跌至15，480美元的低点。

如果 Mobius 预测的10，000美元成为现实，那么加密货币市场将在几个月里雪上加霜。今年以来，加密货币市场市值蒸发了1.3万亿美元。

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