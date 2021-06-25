消息称立讯精密或代工苹果下一代 iPhone13 新机

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消息称立讯精密或代工苹果下一代 iPhone13 新机

2021-06-25 14:48 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月25日消息:据台媒报道，立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支。据悉立讯精密的订单规模将逐年扩大，有望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。

苹果手机，iPhone12 (3)

目前iPhone组装订单，由鸿海、和硕、纬创等三家台厂分食，以鸿海占比最大。立讯先前已是苹果供应链成员，主要供货电声元件、连接器等零组件，今年则跃居组装主力厂商之一。

另外，此前据天风国际郭明錤最新研报指出，正向看待Apple未来的iPhone产品策略，预期iPhone在2021与2022年将分别出货2.3–2.4亿与2.5–2.6亿部 （vs。2020年的约1.95亿部）。预估新款iPhone在2H21出货量为8300–8800万部 (vs。2020年下半年的7500万部)。

在目前iPhone供应链中，立讯因2021年开始组装并出货iPhone，预期立讯的iPhone组装事业在2021–2023年均有显著同比成长，为iPhone成长能见度高之最大受益者。除iPhone外，预测立讯最快将在2H22–1H23进入Mac组装事业，可望自2H23–1H24开始贡献营运动能。

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