有点冤！京东辟谣程序员骂人代码：虚假消息

日前，网传京东程序员在商品页面植入骂人代码的消息起了众多网友关注与热议，而实际这并未京东程序员所为。
根据网上流传的两张截图内容显示，京东研发团队成员因压力大，把骂公司的话写在了代码中。
据新浪科技报道，京东方面对此回应:经全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面。
京东表示在发现问题的第一时间已经对该页面进行处理，并开始全面排查，保障内容的安全。
官方还强调，对于个别人的造谣传谣，京东保留追究其法律责任的权利。你又是怎么看的呢?
日前，网传京东程序员在商品页面植入骂人代码的消息起了众多网友关注与热议，而实际这并未京东程序员所为。
根据网上流传的两张截图内容显示，京东研发团队成员因压力大，把骂公司的话写在了代码中。
据新浪科技报道，京东方面对此回应:经全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面。
京东表示在发现问题的第一时间已经对该页面进行处理，并开始全面排查，保障内容的安全。
官方还强调，对于个别人的造谣传谣，京东保留追究其法律责任的权利。你又是怎么看的呢?
今日，针对“京东员工写骂人代码被发现”一事，京东方面表示，经过京东全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面;。
网上流传的两张截图，内容显示京东研发团队成员因压力大，把骂公司的话写在了代码中。京东方面回应：经过京东全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面； 京东在发现问题的第一时间已经对该页面进行处理，并开始全面排查，保障内容的安
今日，京东方面表示，网传刘强东牵头成立京东资本消息不实。此前，有媒体报道称，京东集团旗下投资平台京东资本或正在紧张筹备中，由刘强东亲自带队牵头，已经有深圳知名创投机构员工加入。
日前，有网友上传的一组图片显示，在京东商城的商品展示页面，有极其不雅的骂人词汇，引起了众多网友关注与热议。并且，骂人的词汇，还经过代码控制，只有夜间模式下才能查看。同时，疑似有聊天记录截图显示，京东研发团队成员因压力过大，把骂公司的话写在了代码里。对于此事，京东方面回应：经过京东全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面；京东在发现问题的第一时间已经对该页
今日，华为在心声社区发布关于规范HarmonyOS（鸿蒙）沟通口径的通知。
在昨日鸿蒙操作系统发布会之后，华为消费者业务软件部总裁王成录在接受采访时表示，鸿蒙更看重智能设备间的互联互通，未来，鸿蒙也将在车载、智能家居等方面发力，它既能控制手机，同时也能适配PC、平板、手表等智能终端，突破以往不同属性智能终端设备间普遍存在的“兼容性”难题。
微软公布了将GPT-3引入编程的计划，这意味着人工智能将很快基于普通语言编写代码，尽管在一项最近的测试中人工智能编程挑战的成功率不高，相关研究人员仍然对该项领域的发展前景充满信心。
5月29日，在今日召开的2021阿里云开发者大会上，钉钉正式对外发布国内首个低代码开发聚合平台搭”低代码应用广场。阿里巴巴副总裁、钉钉事业部负责人叶军表示，钉钉将升级首页工具栏的宜搭”一级入口，推出钉钉搭”。据了解，钉钉搭”集合宜搭、氚云、简道云等钉钉低代码生态产品，打造开发者和开发能力的聚合平台，相当于一个丰富的低代码应用市场，企业和个人开发者可以按需选购。同时，钉钉将开放更多的底层能力，提升开发体验?
据外媒报道，纽约州政府IT部门使用的一个代码库被暴露在互联网上，允许任何人访问里面的项目，其中一些项目包含与州政府系统相关的秘密密钥和密码。暴露的GitLab服务器于周六被总部位于迪拜的SpiderSilk发现，这家网络安全公司因发现三星、Clearview AI和MoviePass的数据泄漏而受到赞誉。企业使用GitLab协作开发并将其源代码--以及项目运作所需的秘密密钥、令牌和密码--存储在他们控制的服务器上。但SpiderSilk的首席安全官Mossab
6月2日，华为正式发布鸿蒙操作系统HarmonyOS。这是一款面向全场景的分布式操作系统，和苹果安卓等手机电脑系统不同，鸿蒙系统可用于物联网各种设备。HarmonyOS既能控制手机，同时也能适配PC、平板、手表等智能终端，突破以往不同属性智能终端设备间普遍存在的兼容性”难题。华为消费者业务软件部总裁王成录在接受央视财经采访时表示，和安卓以及苹果ios系统相比，鸿蒙2.0在使用体验方面同样流畅，而且相较之下，鸿蒙更看重智能设备
日前，陕西西安，一位新郎接亲时，被新娘要求当场写代码编程。新郎忙得满头大汗，终于在5分钟内完成考验，在电脑上做出一颗红彤彤的爱心。新娘称，新郎是清华大学 计算机专业博士，出题是想提醒他不要忘记吃饭的手艺，相信他能完成。网友调侃：真是凭本事结婚！这要没答出来，不知道这婚还能不能结成高学历结婚写代码，比低俗婚闹好多了我学土木工程的，结婚的时候是不是要现场表演搬砖头？这不是第一次程序员新郎在接亲时被要求写
据国外科技媒体报道：万维网的创造者蒂姆·伯纳斯·李正在拍卖他发明的源代码以NFT形式（不可替换令牌）。日期和时间戳文件的原始存档包含源代码，编写于1990年10月3日至1991年8月24日之间。这些文件包含约9555行代码，其中内容包括HTML、HTTP和URI的实现。
据国外科技媒体报道：电子游戏制造商Electronic Arts遭到网络攻击，黑客窃取了其源代码和相关的内部工具。名为Kickass的黑客声称窃取了fifa21等游戏的源代码，以及专有的frostice游戏引擎的源代码。他们正试图出售大约780千兆字节的游戏数据。
不到半年，钉钉在低代码领域又有了新动作。5月29日，阿里云开发者大会上，阿里巴巴副总裁、钉钉事业部负责人叶军对外公布了低代码的新一轮计划:钉钉将推出“搭”平台，定位“低代码应用开发广场”。该平台也被许以“让钉钉成为业界最繁荣的应用开发平台”的目标。
蚂蚁集团自研数据库OceanBase最早将于6月1日开源代码。去年3月，支付宝表示，自研的金融级分布式数据库OceanBase正式通过阿里云向全球开放，企业可在云上获得“支付宝同款”的世界顶级数据库处理能力。
近期，在一个公开视频采访中钟薛高创始人林盛透露钟薛高最贵的一支卖过66元，成本就要有40元，并表达了“爱要不要”的说法，引发了热议。
近日，著名的苏富比拍卖行通过推特宣布，被誉为“万维网发明者”的英国计算机科学家、蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）爵士将在以太坊区块链上创建具有30年历史的万维网(WWW，World Wide Web)源代码的 NFT。
近段时间，全球范围内的黑客活动十分猖獗，展开了多次的攻击勒索行动，包括顶级科技公司苹果、美国最大的燃油管道公司、全球肉食巨头JBS等都遭受攻击。甚至连火星皇帝”马斯克都因操控比特币等加密货币，被黑客组织公开威胁。由于多次黑客组织频频得手，似乎助长了全球黑客的的嚣张气焰，再次找上了全球知名企业，这次是著名的游戏巨头艺电（EA）。据报道，EA官方日前宣布，公司网络被黑，黑客盗走了极其重要的数据。消息称，黑客?
1 个月前，GitHub 开始和社区讨论对安全研究、恶意软件和漏洞相关政策的调整，目的是启用、欢迎和鼓励 GitHub 上双重用途安全研究和合作。这个讨论得到了安全研究社区、项目维护者和开发者的广泛支持，他们通过 pull request（PR）分享了反馈意见，并针对这个主题进行了深入的探讨。
在发布 GCC 9.4 之外，GCC 指导委员会今天宣布弃用一项现有的长期政策：将所有代码贡献的版权转让给自由软件基金会（FSF）。长期以来，GCC 要求任何补丁都要向 FSF 转让版权，这对于某些人来说会是个问题。而鉴于 RMS 重返 FSF 董事层引发的风波，有些人倡议分叉到 GNU Compiler Collection，并希望未来从 FSF 剥离这个开源编译器，指导委员会决定不在强制要求有争议的版权转让。该版权转让（以及GPLv2到GPLv3的变化）在十年前就阻
2019年6月6日，工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G牌照，标志着中国正式进入5G元年。从工信部公布的数据来看，目前我国5G手机..
今日，数码博主@菊厂影业Fans 透露，华为将会推出一项增大内存的技术，或将命名为内存Turbo”，可以将运存从6GB变成6+2GB。他还补充道，该技术不仅..
6月25日，滴滴出行向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新版IPO（首次公开招股）上市申请文件。IPO定价区间为每股ADS13-14美元，预计定价为13.5美..
5月25日，realme举行新机发布会，正式带来realme Q3 Pro狂欢版，提供8GB+128GB版，首发价1799元。今日上午，realme副总裁、中国区总裁、全球营销总..
6月27日消息，小米电视官方微博为新品小米电视6至尊版预热。博主@李杰灵向小米电视总经理潘俊提问：小米电视6至尊版挑战万元画质天花的底气在哪里..
小米电视6至尊版将于明天正式发布。今天，博主@蓝大仙人向小米电视总经理潘俊提问：预算一万元，买小米电视还是索尼？潘俊表示，索尼确实是画质这..
一、前言：疯狂堆料 依然只卖1099的Z590主板铭瑄总算是能带来惊喜！一块拥有16相100A数字供电，4个M.2接口、全覆散热装甲的Z590主板卖多少钱呢？3..
6月25日，魅族Flyme迎来九岁生日，借此时机，魅族官方公布了从Flyme 1至Flyme 9的设计回顾，包括电话”、短信”、浏览器”老三样。魅族官方表示，..
Windows 11 有望在今年圣诞购物季或者明年年初推出，而预览版会在未来几天面向 Windows Insider 成员开放。其中值得注意的是，包括部分 Surface 产..
6月27日消息，据五菱汽车官微消息，日前，五菱汽车与货拉拉、享道租车在成都举行交车仪式，并签署合作协议，宣布将在成都正式启动定制版五菱荣光电..
即便是 Windows 10 经历了多次功能更新、Windows Update 算法经过重大改进，但整个升级和安装过程依然需要比较长的时间。幸运的是，微软官方表示 ..
虽然雅达利（Atari）可能不像任天堂的经典游戏主机那样受欢迎，但是它在复古游戏收藏方面仍有重要地位。近日美国德州 Goodwill 收到的一箱捐赠物品..
凤凰网科技讯 6月27日消息，针对国家市场监管总局发布：“特斯拉召回285520辆车”，特斯拉发布公告后，曾在上海车展维权的张女士在社交平台发声：..
虽然在硬件规格上存在优势，但是 AMD 的显卡在驱动程序的优化方面并并不如 NVIDIA。过去的 Catalyst Control Center（CCC） 驱动让很多人困扰，也..
在十二周年演讲上，B站副董事长兼COO李旎成立哔哩哔哩快乐奖学金，支持乡村教育发展。据悉，首期B站将投入419万4172元帮扶乡村教育。..
据荣耀官方最新公布的战报显示，荣耀50系列仅用时一分钟，线上全平台便突破了5亿销售额。值得注意的是，荣耀首销当日不仅斩获了天猫、京东手机单品..
近日，胖球数据发布了《618购物街全网直播带货排行榜》（5.25-6.18），主播雪梨和烈儿宝贝加入GMV过十亿的大主播梯队。其中，雪梨直播GMV达26亿，..
【TechWeb】6月27日消息，英特尔和微软通过深层次的联合研发和协作，一直推动着计算体验的发展。近日双方将深化合作关系，通过即将推出的 Windows..
随着华为、三星先后在折叠屏手机市场得到不错成绩，各大手机巨头也开始下场加入赛道。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到280万..
华为的库存芯片还有多少，恐怕外界并不知道确切数字，但不可否认的是，相关限制因素的影响确实存在。最新消息称，华为首家晶圆工厂选址湖北武汉，..