有点冤！京东辟谣程序员骂人代码：虚假消息

日前，网传京东程序员在商品页面植入骂人代码的消息起了众多网友关注与热议，而实际这并未京东程序员所为。

根据网上流传的两张截图内容显示，京东研发团队成员因压力大，把骂公司的话写在了代码中。

据新浪科技报道，京东方面对此回应:经全面调查，网传京东程序员在页面置入骂人代码完全为虚假消息，这是外部商家自行维护的页面。

京东表示在发现问题的第一时间已经对该页面进行处理，并开始全面排查，保障内容的安全。

官方还强调，对于个别人的造谣传谣，京东保留追究其法律责任的权利。你又是怎么看的呢?