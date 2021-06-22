苏宁回应卖身阿里谣言：已报警 将追究法律责任

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苏宁回应卖身阿里谣言：已报警 将追究法律责任

2021-06-22 17:40 · 稿源：站长之家

今日早些时候，有消息称，苏宁置业将破产，阿里巴巴将接盘苏宁易购以及苏宁物流部分股权。对此，苏宁置业最新回应表示，已报警，将严肃追究造谣者的法律责任。请以公告为准。

另外，凤凰网科技报道称，苏宁公关人员回应表示，这只是传闻，没听说过这类消息。

值得一提的是，此前苏宁还被曝紧急出售员工公寓，苏宁易购方面回应称，没有卖员工宿舍，上市公司经营管理相对比较正常。

苏宁

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