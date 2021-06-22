苏宁回应卖身阿里谣言：已报警 将追究法律责任

今日早些时候，有消息称，苏宁置业将破产，阿里巴巴将接盘苏宁易购以及苏宁物流部分股权。对此，苏宁置业最新回应表示，已报警，将严肃追究造谣者的法律责任。请以公告为准。
另外，凤凰网科技报道称，苏宁公关人员回应表示，这只是传闻，没听说过这类消息。
值得一提的是，此前苏宁还被曝紧急出售员工公寓，苏宁易购方面回应称，没有卖员工宿舍，上市公司经营管理相对比较正常。
今日早些时候，有消息称，苏宁置业将破产，阿里巴巴将接盘苏宁易购以及苏宁物流部分股权。对此，苏宁置业最新回应表示，已报警，将严肃追究造谣者的法律责任。请以公告为准。
另外，凤凰网科技报道称，苏宁公关人员回应表示，这只是传闻，没听说过这类消息。
值得一提的是，此前苏宁还被曝紧急出售员工公寓，苏宁易购方面回应称，没有卖员工宿舍，上市公司经营管理相对比较正常。
今日，针对“苏宁置业破产”的传闻，苏宁置业表示，“关于网络谣言，我司已经报警，将严肃追究造谣者的法律责任，请大家勿传谣信谣。”
苏宁易购发布公告称，近日接到股东张近东函告，获悉其所持有公司的部分股份被冻结，本次涉及股份数量约5.4亿股，占公司总股本的5.8%。
凤凰网科技讯 6月15日晚间消息，苏宁易购就张近东所持公司部分股份被冻结原因做出说明，苏宁置业已向北京市第二中级人民法院提出执行异议，法院已受理执行异议。苏宁易购之前回应表示，截至本公告日，本次股份被冻结事项不会导致公司实际控制权变更，不会对公司的生产经营、公司治理产生重大影响。苏宁易购发布公告称：股东张近东所持5.8%股份被司法冻结；同时苏宁电器集团于6月11日被动减持1000万股，并拟继续被动减持不超4.12%股
今年以来，小米、360、百度等互联网巨头纷纷开启了造车计划。虽然阿里仍未宣布造车，但也已经在研发无人卡车了。
今日，北京法院审判信息网公布了阿里巴巴集团控股有限公司与国家知识产权局二审行政判决书，判决结果显示，阿里巴巴申请的“双11”商标被驳回。据了解，阿里巴巴公司于2019年1月14日申请注册“双11”商标，申请号:35927994。
网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流阿里接盘持股40%。苏宁公关人员回应凤凰网科技表示，这只是传闻，没听说过这类消息。
阿里巴巴中国站在公告中表示，监管要求，即日起至2021年7月15日期间，请勿销售一切穿越机、具备超视距飞行能力的航空模型、轻小型无人机（最大飞行速度50千米/小时以上且最大起飞重量8千克以下），包括头戴式显示器、图传模块、飞控模块等关键零配件的相关商品。
网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流阿里接盘持股40%。苏宁方面最新回应：已报警，将严肃追究造谣者的法律责任。请以公告为准。
企查查APP显示，6月17日，杭州阿里巴巴智融数字技术有限公司成立，法定代表人为唐家才，注册资本1亿元人民币，经营范围包含：信息技术咨询服务；非融资担保服务；广告设计、代理。
6月11日，阿里巴巴（中国）有限公司“视频的广告投放方法及装置”专利获授权，公开号为CN108833952B。
近日，杭州阿里巴巴不动产科技有限公司成立，注册资本100万人民币，法定代表人为马召。股东信息显示，该公司由阿里关联公司杭州宝轩投资管理有限公司100%持股。
5月26日，阿里巴巴集团安全部宣布开启招募“AI鉴黄一日体验官”活动。具体工作内容为:对平台的视频图片等多媒体内容进行打标、审核，并于当日工作结束时提交工作感受。
据晚点LatePost报道，淘宝特价版负责人汪海（花名七公）已经成为阿里合伙人，并在 5 月 10 日的阿里日正式亮相“Partner有约”——一个阿里合伙人团队面向全员沟通的会议。
6月1日，深圳行云创新科技有限公司发生工商变更，新增股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司，持股20.0154%。同时，公司注册资本由1569.17万元人民币增加至1853.94万元人民币，增幅为18.15%。
近日，北京太极云联科技有限公司发生工商变更，注册资本由50万人民币变更为300万人民币，增幅500%。
阿里巴巴今日宣布天猫618淘宝直播1小时成交量超去年全天。阿里巴巴称，品牌店铺自播在今年618实现爆发，自播成交比去年同期增长超100%。截至6月1日上午11点，已有小米、雅诗兰黛、兰蔻及华为等多家店铺自播成交突破1000万元。
阿里巴巴发布服务实体零售行业的数智化SaaS“翱象”。阿里巴巴称，“翱象”将会为商户提供线上线下一体化经营、消费者需求洞察、商品经营效率提升等解决方案。
6月22日，网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流阿里接盘持股40%。据社交平台爆料，苏宁置业7月2日将宣布破产。有员工传闻，员工年龄到达35岁的，但级别处于L10以下的将被裁员。今天下午， @苏宁置业 对此回应：已报警，将严肃追究造谣者的法律责任，请以公告为准。另据@凤凰网科技 消息，苏宁公关人员表示，这只是传闻，没听说过这类消息。
昨日晚间，苏宁易购发布公告称，公司股东苏宁控股集团有限公司(以下简称“苏宁控股集团”)质押了370,786,925股公司股份，股东苏宁电器集团有限公司(以下简称“苏宁电器集团”)质押了147,367,699股公司股份。
今日，深交所发布《关于苏宁易购集团股份有限公司股票临时停牌的公告》称，苏宁易购集团股份有限公司拟披露重大事项，根据有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:苏宁易购，证券代码:002024）于2021年6月16日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
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