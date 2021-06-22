苏宁回应卖身阿里谣言：已报警 将追究法律责任

6月22日，网传消息称苏宁已卖身阿里，其中苏宁置业将于7月2日宣布破产，苏宁易购及物流阿里接盘持股40%。据社交平台爆料，苏宁置业7月2日将宣布破产。有员工传闻，员工年龄到达35岁的，但级别处于L10以下的将被裁员。今天下午， @苏宁置业 对此回应：已报警，将严肃追究造谣者的法律责任，请以公告为准。另据@凤凰网科技 消息，苏宁公关人员表示，这只是传闻，没听说过这类消息。