魔兽世界9.1版本中,猎人的玩家可以说是非常多了,在这个版本也比较强势,很多时候猎人在下本就会用到误导宏,算是非常重要节省时间的宏,一些玩家还不清楚猎人的误导宏怎么设置,下面就来为大家分享一下攻略。

魔兽世界猎人误导宏,不用点目标,队伍里有T的时候就误导T,有猎人宝宝的时候误导BB的。

/focus [modifier:shift]

/stopmacro [modifier:shift]

/施放 [target=focus,help][help][target=targettarget,help][target=pet]误导

/script local u,t=UnitName,"focus";t=u(t);if not t then t=u("targettarget");end;if t then SendChatMessage("我已误导 "..t,"yell");end

有焦点误导焦点,没焦点误导队伍里的T,单人误导宠物,误导T带喊话

猎人的这个误导宏记得要设置焦点。