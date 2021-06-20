贾跃亭微博发文祝父亲节快乐：FF就像我的孩子

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贾跃亭微博发文祝父亲节快乐：FF就像我的孩子

2021-06-20 14:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日是“父亲节”，而许久未发声的贾跃亭竟然在微博发文庆祝父亲节快乐，并称“FF就像我的孩子”。

贾跃亭在微博表示:“FF就像我的孩子，我永远为此自豪!我和FF合伙人将继续全力投入，并引领汽车行业朝互联网智能电动的方向变革[加油]。祝大家父亲节快乐!”，并配上了FF概念车的图片。

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对此，很多网友在评论区提问，贾跃亭什么时候能回国，FF91什么时候量产。

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值得一提的是，FF此前透露的消息，目前，FF正准备与特殊目的收购公司（SPAC） PSAC合并。预计将于2021年第二季度完成交易，交易完成后，FF将以股票代码“FFIE”在纳斯达克进行交易。此外，FF的旗舰电动车型FF91计划在合并完成后约12个月内推出。

今年6月份，FF宣布了其最新的全球制造战略，并展示了“新物种”极智科技奢华电动车-FF91的产能。官方称，为了实现轻资产的商业模式，FF采用了全球化的混合式生产制造布局。FF的旗舰车型FF91的制造将在其位于加州汉福德的110万平方英尺的工厂进行。该工厂产能约为每年10，000辆，并预计在FF与PSAC的合并完成后的12个月内开始投入生产。

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