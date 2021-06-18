苹果Shazam搜歌App：用户每月搜歌达10亿次

站长之家（ChinaZ.com）6月18日 消息:苹果旗下的音乐搜索应用程序和服务Shazam今天宣布一个新的里程碑记录，自该应用程序首次推出以来，现在已经达到每月超过10亿次搜歌数量，上线至今累计达到500亿次搜歌数量。

Shazam于2002年作为短信服务推出，但随着App Store于2008年推出，Shazam应用程序也随之推出，开始出现显着增长。

Shazam在10年时达到了第一个10亿次搜索，但现在不到10年，Shazam已成功超过500亿搜歌记录，并且与5100万首歌曲匹配。Shazam的第一个搜索结果是T. Rex 的“Jeepster”，该结果是通过短信传递的。

Shazamed的第500亿首里程碑歌曲是歌手伊万杰琳的Mandopop歌曲，而Tone and I的“Dance Monkey”是有史以来Shazame查询次数最多的曲目。

Shazam内置于苹果设备中，因此您可以让Siri识别歌曲，或者您可以通过iPhone和iPad上的控制中心访问音乐识别功能。‌App Store‌还提供了一个 Shazam 应用程序。

在未来，苹果将为开发人员提供ShazamKit 功能，允许第三方应用程序将 Shazam 的音频识别技术集成到他们的应用程序中。应用程序将能够将音乐与 Shazam 的歌曲目录相匹配，但它也可用于将任何预先录制的音频与自定义结果相匹配。苹果计划在今年晚些时候发布 ShazamKit。